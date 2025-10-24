Hyperliquid (HYPE) vola sopra i $40 dopo l’annuncio di un maxi aumento di capitale da 1 miliardo di dollari. L’interesse istituzionale riguardo un ETF spot e le nuove quotazioni rafforzano il trend rialzista per il suo token nativo HYPE.

Hyperliquid Strategies punta a raccogliere $1 miliardo

La società Hyperliquid Strategies ha ufficialmente presentato alla SEC la richiesta di un’offerta pubblica (S-1 filing) per raccogliere fino a 1 miliardo di dollari. L’obiettivo principale è potenziare la propria tesoreria di asset digitali, in particolare attraverso l’acquisto e lo staking del token HYPE, nativo della piattaforma Hyperliquid.

Il piano prevede l’emissione di 160 milioni di azioni ordinarie, con Chardan Capital Markets come consulente finanziario dell’operazione. I fondi saranno destinati a “scopi aziendali generali”, tra cui l’ampliamento della riserva di token HYPE e lo sviluppo di nuove strategie di finanza decentralizzata.

Hyperliquid Strategies nasce dalla fusione tra la biotech Sonnet BioTherapeutics (quotata al Nasdaq) e la SPAC Rorschach I LLC, in un’operazione da 888 milioni di dollari annunciata a luglio. La nuova entità sarà guidata da Bob Diamond, ex CEO di Barclays, e David Schamis come CEO, con la prospettiva di debuttare presto sul Nasdaq con un nuovo ticker ancora non rivelato.

Attualmente, la società detiene 12,6 milioni di HYPE token e 305 milioni di dollari in liquidità. Il documento depositato alla SEC precisa inoltre che la maggior parte dei token HYPE sarà utilizzata per staking, con l’obiettivo di generare rendimenti ricorrenti e consolidare la posizione della società nel settore DeFi.

Prospettive rialziste: HYPE verso i $45

L’interesse crescente per Hyperliquid si riflette anche nei dati di mercato. L’open interest sui Futures è risalito a 1,37 miliardi di dollari, segnalando un ritorno di fiducia da parte dei trader dopo le recenti turbolenze di ottobre.

Il Total Value Locked (TVL) nei protocolli DeFi di Hyperliquid è salito del 4,4% nelle ultime 24 ore, raggiungendo 2,17 miliardi di dollari, indice di una crescente propensione allo staking e di fiducia nel lungo periodo.

Gli indicatori tecnici rafforzano la visione rialzista: il prezzo si mantiene sopra la EMA a 200 giorni (36,11 dollari), mentre l’indicatore MACD mostra un chiaro segnale di acquisto. Se il token riuscisse a consolidarsi sopra i 40 dollari, gli analisti prevedono un possibile breakout verso i 45 dollari, con resistenze chiave alle EMA 100 e 50 (rispettivamente a $42,58 e $43,29).

Solana risponde col nuovo DEX Percolator

Il successo di Hyperliquid ha innescato una risposta diretta da parte dell’ecosistema Solana, che ha annunciato Percolator, un nuovo DEX per contratti perpetui progettato per competere ad armi pari.

Presentato da Anatoly Yakovenko, il fondatore di Solana, Percolator utilizza un’architettura Router/Slab suddivisa in due livelli: il primo gestisce collaterale e margini incrociati, mentre il secondo esegue i contratti perpetui. L’obiettivo è creare una piattaforma ultra-veloce e modulare, capace di eguagliare i volumi di un CEX mantenendo la piena decentralizzazione.

Il contesto competitivo è acceso, a luglio Hyperliquid ha generato il 35% dei ricavi blockchain globali, superando Solana, Ethereum e BNB Chain. Con l’aggiornamento HIP-3, il DEX ha introdotto la possibilità per chiunque di lanciare mercati perpetui permissionless, incentivando costruttori e market maker. Percolator rappresenta dunque la contromossa di Solana per recuperare terreno in un settore dominato da Hyperliquid e Aster (BNB Chain), che oggi registra oltre 14,5 miliardi di dollari di volume giornaliero.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

