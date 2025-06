L’Europa compie passi decisivi verso una regolamentazione chiara attraverso il regolamento MiCA, e i più grandi cripto exchange come Coinbase, Gemini e Bybit insieme al colosso bancario JPMorgan stanno adattando le proprie strategie per non restare indietro.

Il quadro normativo MiCA prende forma

Dopo anni di attesa e incertezza, il regolamento MiCA è entrato pienamente in vigore a dicembre 2024, dopo l’adozione iniziale a giugno dello stesso anno. Questo regolamento europeo rappresenta un passo fondamentale verso la regolamentazione armonizzata dei mercati cripto nei 27 Paesi dell’Unione. L’obiettivo è duplice, offrire protezione agli investitori e rafforzare la stabilità del sistema finanziario, evitando approcci normativi disomogenei tra gli Stati membri. Tuttavia, l’attuazione ha sollevato dubbi su tempi, coerenza e possibili conflitti d’interesse tra le autorità nazionali.

Coinbase e Gemini, due dei più importanti exchange al mondo, sono ora prossimi ad ottenere le rispettive licenze MiCA, che permetteranno loro di operare legalmente in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Coinbase ha scelto il Lussemburgo come base operativa per ottenere la licenza, mentre Gemini ha puntato su Malta, dove sono già stati approvati altri grandi operatori come OKX e Crypto.com. Coinbase, oggi parte dell’indice S&P 500, conta circa 500 dipendenti in Europa e prevede l’espansione del team con altre 20 nuove assunzioni entro l’anno.

Bybit già operativa con licenza MiCAR in Austria

Mentre Coinbase e Gemini sono ancora in attesa del via libera, Bybit ha già ottenuto la sua licenza MiCAR dall’autorità di vigilanza austriaca (FMA) lo scorso maggio. Con questo traguardo, la piattaforma ha stabilito il proprio quartier generale europeo a Vienna e può offrire i suoi servizi in tutti i 29 Paesi dello Spazio Economico Europeo. Per sostenere l’espansione, Bybit prevede di assumere oltre 100 professionisti nella capitale austriaca.

Secondo il CEO Ben Zhou, la licenza riflette l’approccio “compliance-first” adottato dall’exchange e dimostra la volontà di collaborare con i regolatori a livello globale. Bybit ha inoltre annunciato un investimento nel settore formativo, collaborando con università locali e sostenendo lo sviluppo di applicazioni reali della tecnologia blockchain tramite la Blockchain for Good Alliance (BGA).

JPMorgan e Coinbase lanciano JPMD

In parallelo al dibattito normativo europeo, JPMorgan Chase e Coinbase hanno lanciato congiuntamente JPMD, un token digitale che rappresenta un deposito bancario e sarà disponibile solo per clienti istituzionali. A differenza delle stablecoin, JPMD è un token di deposito, ossia un asset digitale emesso da una banca autorizzata, supportato da riserve bancarie tradizionali. Sarà utilizzato per regolamenti 24/7 e pagamenti transfrontalieri sulla blockchain pubblica Base, sviluppata da Coinbase su Ethereum.

La scelta di un token di deposito riflette la necessità di fornire soluzioni integrate nei sistemi finanziari esistenti, offrendo ai clienti certezza contabile e legale. Secondo JPMorgan, JPMD rappresenta un claim diretto contro la banca, con un’infrastruttura di liquidità identica a quella dei depositi bancari convenzionali. La mossa anticipa una possibile ondata di tokenizzazione da parte di altre banche globali, interessate a mantenere il controllo sull’infrastruttura finanziaria nell’era digitale.

Snorter: l’innovativo bot di trading su Solana

In un contesto in cui le regolamentazioni si rafforzano e le grandi istituzioni finanziare si avvicinano sempre più all’universo cripto, progetti come Snorter si affermano come soluzioni alternative per l’investitore retail. Snorter è un bot di trading sviluppato su Solana e integrato direttamente su Telegram. Offre un’esperienza rapida, automatizzata e sicura per il trading di cripto e meme coin, con protezioni avanzate contro front-running, MEV e truffe comuni come honeypot e rug pull.

Dotato di un’interfaccia semplice ma potente, il bot consente di acquistare rapidamente i token emergenti, sfruttando una delle velocità d’esecuzione più elevate disponibili sulla rete Solana. Inoltre, grazie alla compatibilità con Best Wallet e altri wallet noti, Snorter permette l’acquisto diretto con SOL, ETH, BNB, USDT, USDC o carta, mantenendo al contempo l’anonimato e la piena custodia dei fondi.



Il token nativo $SNORT è attualmente in prevendita a 0,0957 dollari per unità e ha già raccolto oltre 1,1 milioni di dollari in poco più di un mese. Oltre al trading, offre un programma di staking con rendimento annuo del 277%, destinato a diminuire con l’aumentare della partecipazione. La roadmap prevede ulteriori casi d’uso in arrivo, tra cui strumenti per il monitoraggio on-chain dei token, filtri anti-truffa più avanzati e l’integrazione di funzioni premium per utenti attivi.

