Le dichiarazioni del presidente della SEC, Paul Atkins, segnano un cambio di passo per il settore crypto americano, con la promessa di regole chiare e favorevoli all’innovazione.

Una nuova era regolatoria per gli asset digitali

Il presidente della Securities and Exchange Commission (SEC), Paul Atkins, ha annunciato una svolta storica nell’approccio normativo degli Stati Uniti verso il mondo delle criptovalute. Durante il suo intervento alla Crypto Task Force Roundtable sulla tokenizzazione del 12 maggio 2025, Atkins ha sottolineato che uno degli obiettivi chiave del suo mandato sarà lo sviluppo di un quadro regolatorio chiaro e razionale per i mercati degli asset digitali. Il fine è duplice, proteggere gli investitori e favorire l’innovazione all’interno degli Stati Uniti.

Atkins ha ribadito che la SEC non si affiderà più a interventi ad hoc per definire la policy, ma utilizzerà gli strumenti formali di rulemaking, interpretazione normativa e concessione di esenzioni.

Tre assi per il futuro degli asset digitali

Il piano di Atkins ruota attorno a tre priorità:

Linee guida chiare per la distribuzione di asset crypto considerati titoli o soggetti a contratti d’investimento.

Maggiore flessibilità per le modalità di custodia degli asset digitali.

Apertura alla negoziazione di una più ampia varietà di prodotti cripto, in risposta alla crescente domanda del mercato.



Atkins ha inoltre espresso l’intenzione di evitare che gli operatori americani debbano spostarsi offshore per innovare. A tal proposito, la SEC valuterà l’adozione di misure di esenzione condizionata per i progetti che propongono prodotti e servizi innovativi, pur non rientrando pienamente nelle regole attuali.

Stablecoin: il boom di USDT

Nel contesto di questa trasformazione regolatoria per gli asset digitali, le stablecoin stanno vivendo un momento di espansione senza precedenti. Tether (USDT) ha recentemente superato i 150 miliardi di dollari di offerta in circolazione, dominando il 63% del mercato globale delle stablecoin. Nel 2025, i volumi settimanali di trasferimento delle stablecoin hanno superato in media i 521 miliardi di dollari, nettamente al di sopra dei volumi combinati di Visa e PayPal.

Già a gennaio 2025 le stablecoin avevano superato di oltre 300 miliardi di dollari i volumi delle tradizionali reti di pagamento in diverse settimane. Questo trend conferma il crescente utilizzo delle stablecoin come strumenti di pagamento e riserva di valore, grazie alla loro economicità e operatività 24/7.

Le grandi aziende tradizionali operanti nel settore dei pagamenti non stanno a guardare, Visa ha annunciato una piattaforma per tokenizzare valute fiat e ha lanciato carte basate su stablecoin in America Latina. Mastercard ha riferito alla SEC di aver tokenizzato il 30% delle transazioni nel 2024 e ha introdotto una carta per i pagamenti in stablecoin.

Meta torna nel mondo crypto

Anche Meta ha riacceso l’interesse verso il mondo cripto, dopo il fallimento del progetto Diem. La società guidata da Mark Zuckerberg è tornata a valutare l’integrazione delle stablecoin nelle sue piattaforme, con l’obiettivo di facilitare pagamenti transfrontalieri a basso costo. Le prime indiscrezioni parlano di potenziali integrazioni con Instagram, in particolare per pagare i creator a livello globale, riducendo le commissioni per transazioni anche minime.

Questa mossa coincide con il rinnovato slancio normativo negli Stati Uniti, dove si cerca di dare una cornice legale al settore stablecoin, nonostante il recente fallimento del GENIUS Act in Senato. Tuttavia, nuovi tentativi legislativi sono già in programma.

Il wallet di ultima generazione per le crypto

In questo contesto dinamico e in evoluzione per gli asset digitali, Best Wallet si sta affermando come uno degli strumenti più innovativi e promettenti per gli utenti cripto. Il wallet offre funzionalità avanzate che lo distinguono da altri concorrenti del settore, posizionandosi come uno dei più interessanti secondo analisti crypto come Matteo Afrasinei.

Tra le sue caratteristiche più rilevanti c’è il supporto a oltre 60 blockchain e il DEX integrato, l’accesso anticipato alle prevendite dei progetti in lancio, grazie alla funzione Upcoming Tokens, e un aggregatore di staking, che consente agli utenti di ottenere i migliori rendimenti annui disponibili nel mercato senza complicazioni.

Al centro dell’ecosistema c’è il token $BEST, che offre vantaggi strategici a chi lo possiede. Tra questi:

Riduzione delle commissioni per le operazioni effettuate nel wallet.



per le operazioni effettuate nel wallet. Un rendimento annuo da staking del 121% , tra i più alti del mercato.



, tra i più alti del mercato. Accesso prioritario alle prevendite di cripto emergenti.



Funzioni di governance, che permettono agli utenti di partecipare alle decisioni chiave della piattaforma.



Attualmente in fase di prevendita, sul sito web ufficiale, ad un prezzo di 0,025025 dollari, $BEST ha già raccolto oltre 12 milioni di dollari, confermando la forte fiducia degli investitori nell’ecosistema di Best Wallet.

Accedi alla prevendita del token $BEST

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.