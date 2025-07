Le dinamiche geopolitiche, la crescente espansione fiscale e le politiche monetarie accomodanti stanno creando un ambiente sempre più favorevole per Bitcoin ed Ethereum come riserva di valore, secondo analisti di rilievo come Arthur Hayes.

I target di fine 2025 per Bitcoin ed Ethereum

Arthur Hayes, co-fondatore di BitMEX e figura di spicco nel panorama crypto, ritiene che l’attuale fase di spesa pubblica incontrollata, specialmente nel comparto militare, unita alla crescita del debito sovrano USA, possa rappresentare un catalizzatore decisivo per il mercato delle criptovalute. A suo avviso, Bitcoin potrebbe arrivare a 250.000 dollari ed Ethereum a 10.000 dollari entro la fine del 2025. Questa previsione si basa su un’analisi del ciclo economico in atto, in cui le banche centrali, anziché aumentare la pressione fiscale, preferiscono espandere il bilancio per sostenere l’economia, generando ulteriore liquidità.

Secondo Hayes, questo surplus di capitale tende a orientarsi verso asset scarsamente disponibili e non soggetti a confini o pressioni politiche. Bitcoin, in particolare, viene considerato una riserva di valore alternativa grazie alla fornitura di token limitata a 21.000.000, capace di assorbire la liquidità in eccesso senza impattare sui beni primari come cibo o abitazioni.

L’attenzione degli investitori si sposta su ETH

Ethereum ha recentemente guadagnato terreno rispetto a Bitcoin con un rialzo del 50% negli ultimi 30 giorni e superandolo per la prima volta in oltre un anno nei volumi di trading spot e negli afflussi degli ETF settimanali . Il dato aggiornato al 23 luglio evidenzia un volume di scambi pari a 25,7 miliardi di dollari per ETH contro 24,4 miliardi per BTC, a conferma di un incremento dell’interesse istituzionale e retail verso l’ecosistema Ethereum.

Con Ethereum risalito a 3.860 dollari, anche la dominance di Bitcoin ha subito una contrazione significativa, scendendo dal 66% al 62%, mentre il rapporto ETH/BTC è aumentato del 35% nell’ultimo mese con un valore di 0,03. Contestualmente, i flussi in entrata negli ETF su Ethereum hanno superato quelli su Bitcoin: solo negli ultimi tre giorni, Ethereum ha attratto 1,6 miliardi di dollari, mentre gli ETF su BTC hanno segnato deflussi per 285 milioni.

Ethereum guadagna terreno tra gli investitori istituzionali

L’interesse verso Ethereum è alimentato anche dalla sua integrazione crescente nei circuiti finanziari regolamentati e nelle riserva aziendali, come mostrato dalle società BitMine, Ether Machine e Sharplink. Arthur Hayes evidenzia il ruolo centrale della rete ETH nella tokenizzazione degli asset reali (RWA), nelle stablecoin e nella finanza decentralizzata (DeFi), strumenti sempre più utilizzati da fondi pensione e gestori patrimoniali.

Bitcoin ancora al centro del mercato crypto

Nonostante una lieve correzione a 118.600 dollari, dopo aver toccato un prezzo record di 123.200 dollari il 14 luglio, Bitcoin mantiene una posizione dominante nel panorama macroeconomico. Circa il 99,6% degli indirizzi attualmente in profitto suggerisce una solida base di investitori a lungo termine, rafforzando la narrativa positiva delineata da Hayes.

A livello sistemico, Bitcoin continua a essere percepito come una riserva di valore non correlata al sistema finanziario tradizionale. Se l’amministrazione Trump dovesse proseguire su una linea di espansione del credito pubblico e di endorsement verso le criptovalute, BTC potrebbe rafforzare il proprio ruolo come copertura contro la svalutazione monetaria.



In parallelo, si moltiplicano i segnali di avvicinamento tra finanza tradizionale e crypto: JPMorgan Chase, una delle principali banche statunitensi, sta valutando la possibilità di offrire prestiti garantiti da Bitcoin ed Ethereum, utilizzando anche ETF e, in prospettiva, stablecoin come collaterale. Il servizio potrebbe partire già nel 2026, a conferma di una crescente accettazione istituzionale e di una regolamentazione più definita nel settore.

Il contesto attuale, segnato da un’espansione della domanda istituzionale e da un crescente coinvolgimento delle banche tradizionali, rappresenta un momento particolarmente importante per l’intero settore delle criptovalute.

