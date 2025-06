La scelta di Paris Saint-Germain e altre aziende quotate a Wall Street di accumulare Bitcoin nei propri bilanci rafforza la narrazione istituzionale sul ruolo strategico della criptovaluta più importante del mercato.



Il Paris Saint-Germain annuncia l’acquisto di BTC

Durante la Bitcoin 2025 Conference tenutasi a Las Vegas, Paris Saint-Germain ha sorpreso il mondo annunciando ufficialmente di detenere Bitcoin nelle proprie riserve finanziarie. La notizia, comunicata da Pär Helgosson, a capo di PSG Labs, rappresenta una svolta significativa nel mondo dello sport e della finanza. Il club parigino è infatti il primo ad annunciare pubblicamente l’inserimento di Bitcoin nel proprio tesoro, una mossa che riflette l’intento di allinearsi ai trend tecnologici emergenti e rafforzare il legame con una fanbase giovane: l’80% dei suoi oltre 550 milioni di tifosi globali ha meno di 34 anni.

La decisione del PSG si inserisce in un contesto in cui il calcio è lo sport con la maggiore esposizione alle collaborazioni cripto, rappresentando il 43% di tutti gli accordi di sponsorizzazione nel settore. Recentemente, il popolare emittente di cripto stablecoin Tether è diventata uno dei soci della Juventus, acquistando il 10% delle quote. L’interesse verso Bitcoin come asset da riserva non è più solo prerogativa delle aziende tech o finanziarie, ma si estende ora anche al mondo dello sport e dell’intrattenimento globale.

GameStop segue l’esempio di Strategy: 512 milioni in Bitcoin

Anche GameStop, celebre retailer videoludico noto per essere diventato una meme stock nel 2021, ha annunciato ufficialmente di aver acquistato 4.710 Bitcoin, per un valore attuale di circa 512 milioni di dollari. L’operazione è avvenuta a seguito del collocamento di obbligazioni convertibili per 1,5 miliardi di dollari a inizio aprile, con l’obiettivo dichiarato di costituire una tesoreria aziendale in BTC.

La mossa di GameStop si ispira chiaramente alla strategia adottata da Strategy, l’azienda fondata da Michael Saylor e quotata al Nasdaq ($MSTR), che ha rivoluzionato il modello di gestione patrimoniale delle imprese quotate, trasformando la sua società da software house in declino a colosso da oltre 100 miliardi di dollari di capitalizzazione, basando la propria crescita sull’accumulo costante di Bitcoin. L’apparizione pubblica di Ryan Cohen accanto a Saylor a marzo era già stato un indizio della direzione presa.

Strategy chiude maggio con un’altra maxi-operazione

Nel frattempo, Strategy ha continuato ad accumulare Bitcoin anche nell’ultima settimana di maggio, con l’acquisto di ulteriori 705 BTC per un valore complessivo di 75,1 milioni di dollari. Il prezzo medio di acquisto si è attestato sui 106.495 dollari per unità, approfittando del calo di Bitcoin fino a 103.400 dollari. Questa operazione porta il totale di BTC detenuti da Strategy a 580.955 unità, acquistate a un prezzo medio di 70.023 dollari ciascuna, per un investimento complessivo di oltre 40,7 miliardi di dollari e un profitto non realizzato di 20 miliardi di dollari.

Con questo ritmo, Strategy si conferma come il più grande detentore aziendale di Bitcoin al mondo, consolidando la propria strategia di lungo termine incentrata su un asset digitale che si sta sempre più affermando come riserva globale non convenzionale.

L’interesse istituzionale rafforza la narrativa bullish

Queste mosse da parte di aziende leader in settori diversi, come la finanza, sport, commercio al dettaglio e tecnologia, rappresentano una validazione sempre più evidente del ruolo di Bitcoin come asset da accumulare in contesti di riserve aziendali. La narrativa attorno a BTC si sta spostando progressivamente da quella di asset speculativo a quella di riserva strategica, favorita dall’inflazione, dal calo dei rendimenti obbligazionari reali e dall’instabilità geopolitica.

L’adozione di Bitcoin da parte di imprese di alto profilo contribuisce ad alimentare la fiducia degli investitori, soprattutto in un periodo in cui l’interesse per gli ETF spot continua ad essere notevole, con afflussi per 5,23 miliardi di dollari nell’ultimo mese.

