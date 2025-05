Il rinnovato slancio di Bitcoin è alimentato da un’ondata di investimenti istituzionali, con l’acquisizione di 4.812 BTC da parte di Twenty One Capital, una controllata di Tether, che conferma la tendenza in atto nel mercato.

Un acquisto da 458 milioni di dollari

Twenty One Capital, società d’investimento fondata da Tether, Bitfinex e SoftBank, ha annunciato l‘acquisto di 4.812 Bitcoin per un controvalore di circa 458,7 milioni di dollari. La transazione è stata ufficializzata tramite un deposito presso la Securities and Exchange Commission (SEC) il 13 maggio. L’acquisto rientra in un accordo di tipo PIPE (Private Investment in Public Equity) legato alla fusione SPAC in corso con Cantor Equity Partners.

I Bitcoin sono stati acquistati a un prezzo medio di 95.319 dollari per unità e depositati in un wallet escrow in attesa della finalizzazione della fusione. Con questo nuovo acquisto, le riserve complessive di Twenty One Capital raggiungono 36.312 BTC, consolidando la società come terzo principale detentore aziendale di Bitcoin, subito dietro Strategy e MARA Holdings.

Tether e la strategia su Bitcoin

Il progetto Twenty One Capital nasce nell’aprile 2025 con l’obiettivo dichiarato di creare una società pubblica strutturata attorno a Bitcoin, privilegiando l’accumulazione di lungo termine rispetto alla speculazione. Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha ribadito l’intento di costruire valore per chi riconosce il ruolo strategico di Bitcoin nel futuro dell’economia globale.

Una parte significativa delle riserve, circa 31.500 BTC, è attualmente custodita da Cantor Equity Partners. Tuttavia, il controllo effettivo e la futura destinazione degli asset sarà in capo a Twenty One Capital una volta completata la fusione.

Bitcoin sfiora i 105.000 dollari

Il momento dell’acquisto è particolarmente significativo, dato che Bitcoin ha testato i 105.000 dollari nella giornata di ieri, avvicinandosi al suo massimo storico di 109.114. Attualmente il prezzo si attesta intorno ai 103.000 dollari, in aumento del 6,3% nell’ultima settimana, e del 21,4% negli ultimi 30 giorni.

La spinta rialzista è sostenuta non solo dalla domanda istituzionale, ma anche dal ritorno degli investitori retail. I dati on-chain indicano un incremento del 3,4% delle transazioni sotto i 10.000 dollari tra il 28 aprile e il 13 maggio, segnalando un ritrovato entusiasmo da parte dei piccoli investitori.

L’indice RSI è attualmente a 67, vicino alla soglia di ipercomprato, suggerendo una possibile correzione nel breve termine. Tuttavia, se il prezzo dovesse mantenersi sopra i 106.500 dollari, Bitcoin potrebbe essere pronto a segnare un nuovo record di prezzo.

Strategy rafforza la sua posizione

Anche Strategy, azienda quotata nel Nasdaq 100 ($MSTR) e già leader nell’adozione istituzionale di Bitcoin, ha aumentato significativamente le sue riserve. Tra il 5 e l’11 maggio, ha acquistato 13.390 BTC al prezzo medio di 99.856 dollari per unità, per un valore totale di circa 1,34 miliardi di dollari.

Con questo acquisto, la società detiene ora 568.840 BTC, per un costo medio di 69.287 dollari, registrando un profitto non realizzato di circa 19,66 miliardi di dollari. La strategia di accumulazione aggressiva consolida il ruolo di Bitcoin come asset di tesoreria all’interno delle grandi aziende tech.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.