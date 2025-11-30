Il nuovo fondo di Amundi tokenizzato sulla blockchain Ethereum evidenzia come le più grandi società di gestione europea stiano accelerando l’adozione della tecnologia blockchain nel settore finanziario.

Tokenizzazione istituzionale in forte crescita

L’iniziativa di Amundi, il più grande asset manager europeo con circa 2.300 miliardi di dollari in gestione, rappresenta uno dei passi più significativi della finanza regolamentata verso l’utilizzo di infrastrutture pubbliche come Ethereum. La società ha avviato una particolare classe di quote del proprio fondo monetario in euro direttamente registrata on-chain, un movimento che consolida l’avanzata della tokenizzazione nel continente.

La classe “J28 EUR DLT” conserva la struttura UCITS già supervisionata dalle autorità, mentre la gestione operativa delle quote, dei trasferimenti e delle registrazioni avviene tramite smart contract su Ethereum. La collaborazione con CACEIS, responsabile dei wallet istituzionali e dell’instradamento digitale degli ordini, consente ad Amundi di integrare flussi tradizionali con nuove procedure basate sulla blockchain.

Ethereum diventa così il network per il regolamento e registrazione delle quote, offrendo a distributori e investitori istituzionali un canale alternativo ai sistemi legacy. Questo modello ibrido mira a migliorare la tracciabilità, semplificare l’elaborazione degli ordini e supportare operatività continua man mano che il quadro regolamentare evolve. L’annuncio colloca Amundi tra i protagonisti globali della tokenizzazione, insieme a gestori come Franklin Templeton, UBS e BlackRock, che negli ultimi mesi hanno introdotto prodotti analoghi basati su blockchain pubbliche.

Andamento di prezzo per ETH

L’interesse crescente degli asset manager arriva in un momento complesso per Ethereum, che nell’ultimo mese ha registrato un calo del 21,5%. Dopo la correzione fino ad un minimo locale di 2.620 dollari, ETH ha ripreso quota 3.050 dollari con diversi indicatori tecnici che suggeriscono una rinnovata fiducia dopo i recenti movimenti di prezzo, tra cui l’RSI rimbalzato dal livello “ipervenduto” e la nuova resistenza collocata a 3.200 dollari.

Secondo Santiment, il mercato mostra una fase di calma anomala, con l’open interest calato notevolmente rispetto ad ottobre. Valori così moderati indicano l’assenza di eccessi speculativi e potrebbero segnalare una fase di reset del mercato piuttosto che l’avvio di un trend ribassista. La coppia ETH/BTC si sta avvicinando a una configurazione tecnica settimanale rialzista, evento che non si osservava dal 2020 e che in passato ha anticipato movimenti significativi sulle altcoin, ovvero le criptovalute diverse da Bitcoin.

Un altro segnale incoraggiante arriva dagli ETF spot su Ether, che dopo settimane di deflussi hanno registrato nuovamente afflussi netti per 312,6 milioni di dollari, suggerendo un ritorno dell’interesse da parte degli investitori istituzionali.

Il sentiment resta debole, con l’indice Crypto Fear & Greed che ha trascorso gran parte di novembre in “paura estrema”, la fase più lunga degli ultimi anni. La metrica è leggermente risalita, pur rimanendo in territorio di “paura”. Storicamente Ethereum tende a recuperare quando il sentiment si sposta da condizioni estremamente negative verso zone più neutrali. In media il mese di dicembre ha prodotto un rendimento di circa il 7% dal 2013, sebbene gli analisti sottolineano come le stagionalità non garantiscono risultati in un ciclo di mercato atipico.

Le layer2 arrivano anche su Bitcoin

Nel frattempo, nuovi progetti stanno guadagnando attenzione nel settore web3 grazie a soluzioni tecniche orientate alla scalabilità della blockchain più popolare al mondo, Bitcoin. Tra questi emerge Bitcoin Hyper, una Layer2 basata sulla Solana Virtual Machine che introduce transazioni rapide, costi ridotti e piena compatibilità con dApp, DeFi, NFT e strumenti Web3, mantenendo al tempo stesso la sicurezza della rete di Bitcoin.

La prevendita del token nativo $HYPER, in corso sul sito ufficiale, ha superato i 28,7 milioni di dollari finora, sostenuta da una tokenomics che include fornitura totale limitata a 210 milioni di token e funzioni chiave come staking (40% apy), fee, governance e accesso a dApp esclusive.

L’arrivo del token sugli exchange potrebbe rappresentare un catalizzatore importante, soprattutto nel segmento emergente delle layer2 su Bitcoin, dove soluzioni capaci di unire sicurezza e prestazioni stanno attirando l’attenzione crescente della crypto community. Le caratteristiche tecniche avanzate, unite a un ecosistema in espansione e a un forte interesse iniziale, rendono Bitcoin Hyper un’opportunità da considerare per chi segue l’evoluzione delle infrastrutture scalabili legate a Bitcoin.

