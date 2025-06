Il settore crypto sta vivendo una nuova ondata di entusiasmo, spinto dall’ingresso in Borsa di colossi come Circle e TRON, e dall’interesse di enti istituzionali verso le stablecoin. In questo contesto, Tron si prepara a un’operazione finanziaria che potrebbe ridefinire il ruolo delle blockchain pubbliche negli Stati Uniti.

Tron punta alla quotazione sul Nasdaq

Tron (TRX), la blockchain fondata dal miliardario Justin Sun e 9° cripto per capitalizzazione di mercato, sta pianificando la sua quotazione sul mercato azionario statunitense attraverso una fusione inversa con SRM Entertainment, società già listata al Nasdaq. La transazione sarebbe gestita da Dominari Securities, società di investimento legata alla famiglia Trump, e darebbe vita a una nuova entità denominata Tron Inc.

L’obiettivo del nuovo veicolo societario sarebbe quello di replicare il modello adottato da MicroStrategy, detenendo riserve significative di criptovaluta. In questo caso, si parla di un’iniezione iniziale di 210 milioni di dollari in token TRX, che verrebbero custoditi nel bilancio di Tron Inc. L’annuncio ha avuto effetti immediati sui mercati, con TRX che ha registrato un aumento da 0,27 a 0,29 dollari, mentre le azioni SRM sono balzate del 250% nelle contrattazioni pre-market.

Negli scorsi mesi, il presidente americano Donald Trump ha promosso pubblicamente un’agenda pro-crypto, culminata in eventi dedicati ai principali detentori della memecoin TRUMP, a cui ha partecipato anche Justin Sun. Dopo l’elezione di Trump, la SEC ha sospeso una causa civile contro Sun, segnale interpretato da molti come una distensione nei rapporti tra regolatori e industria.

TRX: fondamentali solidi e predominanza nelle stablecoin

Tron continua a distinguersi anche per la sua crescente influenza nel settore delle stablecoin, ovvero quelle cripto il cui valore è ancora ad una specifica valuta FIAT. Nel solo mese di maggio, la blockchain ha facilitato oltre 695 miliardi di dollari in trasferimenti USDT, generando ricavi mensili pari a 55,8 milioni. Questi numeri posizionano Tron appena dietro i due leader del settore stablecoin, Tether (USDC) e Circle (USDC).

Questa centralità nel mondo delle stablecoin, unita al supporto politico e a una narrativa sempre più accattivante, sta attirando l’attenzione degli investitori istituzionali verso la blockchain Tron. Con un nuovo veicolo finanziario in fase di lancio e una strategia chiara di accumulo, TRX si candida a essere uno degli asset protagonisti del ciclo rialzista in corso.

Il successo ottenuto da Circle in Borsa

L’interesse crescente verso le stablecoin è confermato anche dal successo di Circle, emittente di USDC, che ha recentemente debuttato in Borsa con una performance straordinaria. Le sue azioni sono passate da 31 a oltre 150 dollari, con un picco a 165 dollari, spinti dalla percezione che i token ancorati al dollaro siano uno degli strumenti più utili e promettenti dell’ecosistema crypto.

Parallelamente, al Congresso americano si discute la legge sulle stablecoin “GENIUS Act”, la prima legge bipartisan che potrebbe regolamentare le stablecoin a livello federale già entro l’estate.

JPMorgan entra nel mercato stablecoin

Anche i colossi della finanza tradizionale stanno adottando questa nuova tipologia di asset digitali. JPMorgan ha presentato una domanda di registrazione per un marchio dedicato ai servizi con criptovalute JPMD, che includerebbe servizi legati a scambi, trasferimenti e pagamenti in asset digitali. Sebbene la parola “stablecoin” non compaia esplicitamente nel testo, molti analisti vedono in questo progetto un imminente lancio di una stablecoin firmata da una delle principali banche al mondo.

