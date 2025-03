Dopo l’annuncio a sorpresa di Donald Trump, il cofondatore di Solana ha espresso la sua contrarietà ad includere SOL nella riserva strategica, sostenendo che un tale controllo da parte del governo potrebbe minare i principi di decentralizzazione.



Le preoccupazioni di Yakovenko

Il cofondatore di Solana, Anatoly Yakovenko, ha espresso delle forti preoccupazioni riguardo alla creazione di una riserva strategica di criptovalute gestita dal governo degli Stati Uniti, nonostante il fatto che Solana ($SOL) sia stata inclusa in una lista di criptovalute designate per far parte di questo fondo. Yakovenko ha sottolineato che una simile iniziativa potrebbe mettere a rischio la decentralizzazione, un principio fondamentale per le criptovalute, se il governo dovesse assumere il controllo della riserva. Secondo Yakovenko, la centralizzazione potrebbe indebolire i vantaggi chiave che le criptovalute offrono, tra cui la protezione da politiche monetarie centralizzate e il controllo su masse di dati sensibili.

Il 6 marzo, Yakovenko ha dichiarato su X (ex Twitter) che la sua preferenza sarebbe quella di non avere alcuna riserva nazionale di criptovalute, poiché qualsiasi controllo governativo potrebbe compromettere il funzionamento e i principi di decentralizzazione delle blockchain.

La sua seconda opzione sarebbe che siano gli Stati Uniti a gestire riserve proprie, come un modo per proteggersi da eventuali errori compiuti dalla Federal Reserve.

La terza proposta, sebbene sia un compromesso, prevede l’introduzione di criteri misurabili per le criptovalute che potrebbero essere incluse nella riserva, suggerendo che solo Bitcoin potrebbe soddisfare i requisiti stabiliti.

Solana inclusa nella riserva di Trump

La questione ha sollevato anche il dibattito sul coinvolgimento di Solana nell’inclusione nella riserva proposta dal presidente Donald Trump. Il 2 marzo, Trump ha annunciato che il Working Group on Digital Assets avrebbe selezionato alcune criptovalute, tra cui XRP, Solana, Cardano, Bitcoin ed Ether, per essere incluse in una riserva strategica oltre a Bitcoin.



Tuttavia, Yakovenko ha chiarito che né Solana né alcun rappresentante della blockchain è stato coinvolto nella proposta o ha cercato di influenzare la decisione. Similmente, Charles Hoskinson, fondatore di Cardano, ha negato qualsiasi coinvolgimento ufficiale di Cardano in questa iniziativa.

Le implicazioni per il prezzo di SOL

Nonostante l’inclusione di Solana nel piano di Trump, la criptovaluta ha visto un andamento di prezzo relativamente stagnante. Considerando anche il miglioramento generale del sentiment di mercato, SOL è rimasta sotto i 150 dollari per ora, con un prezzo attuale di 130 dollari, principalmente a causa della pressione derivante dallo sblocco di 3 milioni di SOL da parte di Alameda Research, la società madre di FTX. Questo flusso di token ha inondato il mercato con un valore aggiuntivo di 450 milioni di dollari in pochi giorni, frenando qualsiasi potenziale rialzo.

I trader rimangono incerti riguardo alla direzione del prezzo di Solana, con l’open interest sui futures che ha raggiunto 4 miliardi di dollari, segnalando un’attesa cauta nel mercato. Se la situazione non cambia, il prezzo di Solana potrebbe continuare a oscillare tra i 140 e i 150 dollari, con una resistenza critica attorno ai 162 dollari. Solo una rottura di questo livello potrebbe aprire la strada a un possibile rally verso i 198 dollari. Al contrario, un ulteriore rifiuto da questa resistenza potrebbe spingere il prezzo verso tra i 125 e 100 dollari, segnando un ulteriore calo.

