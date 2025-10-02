Il fondatore di Telegram definisce Bitcoin un bene centrale nella sua vita finanziaria, ribadendo che è un bene incensurabile e destinato a crescere ad un valore di 1 milione di dollari nei prossimi anni.

Durov e la sua fede in Bitcoin

Pavel Durov, fondatore e CEO della popolare app di messaggistica Telegram, ha raccontato in un’intervista al podcast di Lex Fridman come Bitcoin abbia avuto un ruolo centrale nella sua vita finanziaria. L’imprenditore russo ha dichiarato di aver acquistato i primi Bitcoin nel 2013, quando la criptovaluta si trovava intorno ai 700 dollari, spendendo alcuni milioni di dollari senza preoccuparsi troppo del prezzo.

Durante il successivo crollo del mercato, che portò Bitcoin sotto i 200 dollari, fu preso in giro da molti, ma lui scelse di non vendere, sostenendo che la vera forza di Bitcoin stia nella sua incensurabilità e nella natura immutabile dell’offerta.

Bitcoin come riserva di valore personale

Durov ha spiegato come il suo stile di vita, spesso associato a jet privati e residenze di lusso, sia stato sostenuto non dai ricavi di Telegram, che lui stesso definisce in perdita, bensì dai guadagni derivanti da Bitcoin. Secondo la sua visione, le politiche monetarie espansive dei governi, basate sulla stampa illimitata di denaro, porteranno inevitabilmente a una svalutazione delle valute fiat, mentre Bitcoin rimarrà un bene scarso e non manipolabile, con un’offerta limitata a 21.000.000 BTC che nel tempo ne rafforzerà il valore.

Durov si è spinto oltre, prevedendo che un giorno Bitcoin raggiungerà il valore di 1 milione di dollari, sottolineando che, a differenza delle valute tradizionali, non può essere prodotto a piacimento.

Uptober spinge il mercato crypto oltre i 4.000 miliardi

Le sue dichiarazioni arrivano in un momento in cui il mercato delle criptovalute ha registrato una crescita di 300 miliardi di dollari in pochi giorni, portando la capitalizzazione complessiva a 4.070 miliardi di dollari. Bitcoin ha superato i 119.000 dollari questa mattina, avvicinandosi al prezzo record di 124.500 dollari, mentre Ethereum, Solana, Dogecoin, Cardano e Chainlink hanno beneficiato di aumenti compresi tra il 4% e il 7%.

Un ruolo decisivo è stato giocato dagli ETF spot su Bitcoin, che solo il 1° ottobre hanno registrato afflussi netti per 676 milioni di dollari, mentre gli ETF su Ethereum hanno superato gli 80 milioni. La combinazione di domanda istituzionale crescente, debolezza del dollaro e stagionalità molto positiva per le criptovalute durante il mese di ottobre, ha consolidato l’ottimismo degli investitori.

Le nuove soluzioni orientate a Bitcoin

Le parole di Durov non solo rafforzano la narrativa di Bitcoin come bene rifugio, ma aprono anche alla riflessione su come la blockchain possa evolversi per superare i limiti attuali. La bassa velocità delle transazioni e la scarsa interoperabilità con l’ecosistema DeFi di Ethereum o Solana restano infatti problemi aperti, spingendo sviluppatori e investitori a valutare nuove soluzioni capaci di garantire maggiore scalabilità e interoperabilità.

In questo contesto si inserisce Bitcoin Hyper ($HYPER), un progetto emergente che mira ad ampliare i casi d’uso di Bitcoin. Basata sulla Solana Virtual Machine, rappresenta una Layer2 sincronizzata con la blockchain originale, ma in grado di elaborare transazioni in modo indipendente, con costi quasi nulli e velocità in tempo reale. La struttura utilizza zero-knowledge proofs per garantire sicurezza e scalabilità, aprendo la strada a un ecosistema dove Bitcoin diventa finalmente interoperabile con molte più dApp della DeFi. Il token nativo della layer2, $HYPER, con una fornitura totale di 210 milioni che prende spunto da Bitcoin, serve per pagare le fee, partecipare alla governance e ottenere un rendimento da staking del 60% apy, oltre all’accesso in DAO e launchpad esclusivi.

La prevendita di $HYPER ha quasi raggiunto l’impressionante cifra di 20 milioni di dollari raccolti finora, attirando l’interesse di chi cerca un progetto ad alto potenziale collegato alla criptovaluta principale. Il token è acquistabile in prevendita dal sito ufficiale ad un prezzo di 0,013015 dollari, ma aumenterà allo scadere di ogni fase. Considerata la crescente domanda istituzionale verso Bitcoin e l’efficienza della blockchain Solana, una volta quotato sugli exchange $HYPER potrebbe ottenere un elevato successo.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.