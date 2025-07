Il suggerimento di Ray Dalio di allocare il 15% del portafoglio in Bitcoin conferma il ruolo sempre più centrale dell’asset digitale nella strategia degli investitori di lungo periodo.

Ray Dalio consiglia un’allocazione del 15% in oro e Bitcoin

Il leggendario investitore e fondatore di Bridgewater Associates, Ray Dalio, ha recentemente suggerito agli investitori di allocare almeno il 15% del proprio portafoglio in oro e Bitcoin come copertura contro i crescenti rischi macroeconomici. Intervenuto al podcast The Master Investor, Dalio ha sottolineato come i mercati globali non stiano ancora scontando adeguatamente le conseguenze del crescente debito pubblico, in particolare negli Stati Uniti.

Secondo Dalio, il governo degli Stati Uniti spende il 40% in più di quanto incassa e ha accumulato un debito che ammonta a sei volte le sue entrate annuali, con interessi annuali pari a 1.000 miliardi di dollari, circa la metà del disavanzo di bilancio. La situazione, afferma, è insostenibile, il governo può continuare a finanziare il proprio debito solo emettendo nuovo debito e facendo stampare denaro alla Federal Reserve.

Il rischio, secondo l’investitore, è che un’ulteriore fase di quantitative easing o un eventuale controllo diretto della Fed da parte del governo possano innescare un crollo di mercato.

Bitcoin e oro come difesa contro l’instabilità valutaria

Dalio raccomanda quindi un’esposizione ad asset alternativi come oro e Bitcoin, considerandoli strumenti efficaci per difendersi dall’erosione del potere d’acquisto delle valute fiat e dei loro equivalenti (come i bond). Tuttavia, pur includendo entrambe le asset class nel proprio portafoglio, ammette di preferire nettamente l’oro al Bitcoin, soprattutto per motivi di trasparenza e affidabilità.

Il miliardario ha infatti espresso scetticismo sulla possibilità che Bitcoin venga adottato come valuta di riserva da parte delle banche centrali, principalmente a causa della tracciabilità delle transazioni e dei dubbi sulla sicurezza del protocollo. Nonostante ciò, ritiene comunque utile detenere una piccola quantità di BTC come parte di una strategia di diversificazione.

Le riserve di Dalio sono condivise da altri investitori più tradizionali. Laith Khalaf, responsabile dell’analisi degli investimenti per AJ Bell, ha paragonato l’investimento in Bitcoin in tempi di crisi a “saltare dalla padella alla brace”. Secondo lui, l’oro resta un’ancora più solida nei momenti di avversione al rischio, pur riconoscendo che anche il metallo prezioso può essere volatile.

Il boom dell’oro fisico e di Tether Gold (XAUt)

La crescente domanda di sicurezza ha alimentato una nuova corsa all’oro da parte di investitori istituzionali e banche centrali. Secondo il World Gold Council, nel 2024 le banche centrali hanno acquistato oltre 1.000 tonnellate di oro per il terzo anno consecutivo. Anche gli ETF sull’oro hanno registrato afflussi record per 38 miliardi di dollari nei primi sei mesi del 2025.

Questa ondata ha favorito anche asset digitali come Tether Gold (XAUt), una stablecoin garantita da oro fisico, che ha raggiunto una capitalizzazione di oltre 800 milioni di dollari, sostenuta da 7,66 tonnellate di oro certificate da BDO Italia. Negli ultimi 12 mesi, il valore di XAUt è cresciuto del 40%, seguendo l’andamento dell’oro spot. La combinazione tra sicurezza fisica e flessibilità digitale rende XAUt sempre più popolare tra gli investitori crypto.

