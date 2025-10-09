L’investimento di un fondo sovrano europeo in ETF su Bitcoin, le previsioni di Deutsche Bank e il recente record di prezzo di BTC stanno consolidando un nuovo scenario globale in cui l’adozione istituzionale diventa protagonista nelle criptovalute.

Il Lussemburgo apre la strada all’Eurozona

Il Fondo Sovrano Intergenerazionale del Lussemburgo (FSIL) ha destinato l’1% del proprio portafoglio agli ETF su Bitcoin, diventando il primo fondo sovrano dell’Eurozona a puntare in modo diretto sugli asset digitali regolamentati. Questa decisione rappresenta un cambiamento strutturale nella percezione europea verso le criptovalute e apre la porta a nuove strategie di diversificazione per le istituzioni finanziarie.

Creato nel 2014 con l’obiettivo di accumulare riserve per le future generazioni, FSIL ha investito per anni quasi esclusivamente in obbligazioni di alta qualità. L’aggiornamento della strategia di luglio 2025 ha ampliato il mandato d’investimento, consentendo di allocare fino al 15% degli asset in strumenti alternativi tra cui criptovalute, private equity e real estate.

Un approccio più cauto rispetto a quello della Norvegia, che nel 2025 ha incrementato del 192% l’esposizione indiretta a Bitcoin attraverso azioni di società cripto. La scelta lussemburghese segna comunque un precedente che altri fondi europei potrebbero seguire.

Entro il 2030 BTC nelle banche centrali

Un’analisi del popolare istituito finanziario Deutsche Bank prevede che entro il 2030 le banche centrali aggiungeranno Bitcoin alle proprie riserve. Secondo l’istituto tedesco, la criptovaluta sta superando la fase speculativa per diventare un asset riconosciuto a livello globale come una riserva di valore.

Con l’inflazione persistente e il peso crescente del debito pubblico, le autorità monetarie sono alla ricerca di strumenti in grado di preservare potere d’acquisto e liquidità. Bitcoin, spesso definito oro digitale, si distingue per la sua scarsità programmata e la natura decentralizzata che ne impedisce il controllo da parte di un’unica entità. Secondo la banca, il percorso di adozione sarà graduale ma difficilmente evitabile.

Infrastruttura istituzionale sempre più solida

L’interesse delle banche centrali e dei fondi sovrani si inserisce in un contesto in cui l’infrastruttura istituzionale per Bitcoin è ormai consolidata. ETF approvati in più giurisdizioni, tra cui gli USA e l’UE, soluzioni di custodia regolamentate e un mercato sempre più liquido stanno eliminando molte delle barriere storiche per gli investitori istituzionali. Grandi aziende quotate a Wall Street, come MicroStrategy e Tesla, detengono Bitcoin nei bilanci, mentre gestori di fondi tradizionali come BlackRock ne hanno fatto un asset chiave nelle strategie di lungo periodo.

Bitcoin ai massimi storici

Il recente andamento di Bitcoin conferma l’aumento di domanda globale per questo asset. Nell’ultima settimana Bitcoin ha toccato un nuovo massimo storico di 126.230 dollari, per poi stabilizzarsi intorno ai 121.500 dollari. Il movimento è sostenuto da forti afflussi nei Bitcoin ETF spot, con 4,8 miliardi di dollari registrati da inizio ottobre. Anche l’allentamento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e le aspettative su una politica monetaria più accomodante della Federal Reserve hanno contribuito a consolidare la fiducia degli investitori.

Nuova potenzialità per BTC

