Il settore NFT è tornato a brillare, trainato dalla forza di Ethereum e Solana, e collezioni come Pudgy Penguins stanno cogliendo l’attimo per consolidare la propria presenza anche nella vita reale.

Ritorno di fiamma per le collezioni NFT più iconiche

Il settore degli NFT torna sotto i riflettori grazie al rialzo di Ethereum e Solana, le due blockchain principali su cui si basano molte delle collezioni più celebri. Nelle ultime settimane, i floor price di CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club, Moonbirds e Pudgy Penguins sono aumentati bruscamente, in alcuni casi con rialzi a tr cifre in sole 24 ore. L’impennata dei prezzi coincide con un momento di forza per ETH e SOL, rispettivamente a 3.800 dollari (massimo del 2025) e 190 dollari (miglior livello degli ultimi cinque mesi).

La capitalizzazione complessiva del mercato NFT ha quasi raddoppiato il suo valore, passando da 3,2 a 6,88 miliardi di dollari nel giro di un mese. Questo rinnovato entusiasmo suggerisce che molti investitori stanno ruotando i propri capitali da asset consolidati come Bitcoin verso asset più speculativi e ad alto potenziale come gli NFT e le altcoin.

CryptoPunks e Pudgy Penguins guidano la ripresa

Tra le collezioni più attive, i CryptoPunks stanno riconquistando terreno, con il prezzo minimo che è salito a 48 ETH (circa 182.000 dollari). Un nuovo wallet ha speso 8 milioni di dollari in ETH per acquistare ben 45 Punks in un’unica operazione, contribuendo a riportare la collezione a dominare oltre il 28% dell’intero mercato NFT.

Accanto ai Punks, spiccano anche le collezioni Pudgy Penguins, che ha registrato un incremento del 14% con un floor price superiore a 60.600 dollari, superando i Bored Apes che hanno registrato un +13% (45.500 dollari). Anche Milady Maker, nonostante un calo dell’1%, rimane in territorio positivo da inizio luglio con un +26% e un floor price di 9.800 dollari.

Il token PENGU: tra Web3, giocattoli e metaverso

Parallelamente al boom NFT, anche la meme coin ufficiale dei Pudgy Penguins, $PENGU, ha vissuto una crescita straordinaria, da 0,007785 a 0,036 dollari in poche settimane (+345%), con un incremento del 16,67% solo nelle ultime 24 ore e una capitalizzazione di mercato di 2,29 miliardi di dollari. Lanciato a maggio 2024 su Ethereum, PENGU è un token ERC-20 che alimenta l’intero ecosistema Pudgy Penguins, incluso il metaverso “Pudgy World”.

Il token ha numerose utilità, può essere usato per staking, acquisti in piattaforma, votazioni di governance e sblocco di accessori digitali grazie ai codici QR contenuti nei Pudgy Toys, venduti nei principali negozi come Walmart e Target. Queste strategie “phygital” (fisico-digitale) rendono il progetto uno dei più solidi del panorama NFT.

Gli analisti offrono poi previsioni eterogenee ma in generale positive per il futuro di $PENGU. Nel 2025, le stime vanno da un minimo di 0,045 dollari fino a 0,074 dollari. Per il 2026, le proiezioni più ottimistiche parlano di 0,16 dollari, mentre nel 2030 alcune fonti ipotizzano un picco di 3,28 dollari.

Il portafoglio ideale per crypto ed NFT

Mentre il mercato delle altcoin e degli NFT si trova in una fase di rinnovato entusiasmo, Best Wallet si afferma come uno degli strumenti più completi per gestire asset digitali in modo sicuro e intuitivo. Si tratta di un wallet decentralizzato e non custodial, pensato per semplificare la gestione dei portafogli web3.

Tra le sue funzionalità spicca il supporto a oltre 60 blockchain, tra cui Ethereum e Solana, un aggregatore di staking, l’intelligenza artificiale integrata per le analisi di mercato, l’accesso anticipato a prevendite e airdrop tramite la sezione “Upcoming Tokens”, e un DEX nativo chiamato Best DEX.



Il token nativo $BEST, al centro dell’ecosistema, offre vantaggi esclusivi come cashback dell’8% sulla cripto spese con la Best Card, commissioni ridotte, staking con interesse apy del 97%, e la possibilità di accedere per primi a progetti web3 promettenti come PENGU, Snorter, Bitcoin Hyper e molti altri.



In questo momento, $BEST è acquistabile in fase di prevendita a un costo di 0,025365 dollari, prima del prossimo aumento previsto tra 30 ore, con oltre 14 milioni di dollari raccolti finora.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.