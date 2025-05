La decisione del New Jersey di affidarsi alla blockchain Avalanche per digitalizzare oltre 240 miliardi di dollari in registri immobiliari è interessante non solo per il settore real estate, ma per l’intero ecosistema cripto.



La trasformazione del sistema immobiliare nel New Jersey

Lo Stato del New Jersey ha dato il via a una delle più imponenti iniziative pubbliche di tokenizzazione immobiliare negli Stati Uniti, scegliendo la blockchain Avalanche come infrastruttura tecnologica. In particolare, la contea di Bergen ha firmato un accordo quinquennale con Balcony, società specializzata in infrastrutture immobiliari digitali, per trasferire oltre 370.000 registri immobiliari su AvaCloud, la soluzione blockchain personalizzabile di Avalanche. Questo archivio digitale rappresenta circa 240 miliardi di dollari in immobili, secondo i dati ufficiali rilasciati.

L’obiettivo è modernizzare un sistema che per decenni ha fatto affidamento su processi cartacei e software obsoleti. La blockchain offrirà una maggiore trasparenza, la possibilità di verificare l’autenticità dei documenti in tempo reale, l’eliminazione delle frodi e una drastica riduzione dei tempi di regolamento degli atti, passando da mesi a un solo giorno. Oltre alla maggiore efficienza, il nuovo sistema garantisce maggiore sicurezza informatica in un momento storico in cui le amministrazioni locali sono sempre più spesso vittime di attacchi.

VanEck lancia un fondo esclusivo su Avalanche

In parallelo a questi sviluppi, il gestore patrimoniale VanEck ha annunciato il lancio di un nuovo fondo chiamato PurposeBuilt Fund, interamente dedicato a progetti costruiti su Avalanche. Il fondo, che debutterà a giugno 2025, ha l’obiettivo di investire in token con casi d’uso reali, evitando speculazioni a breve termine. VanEck punta su aziende che operano in ambiti come gaming, pagamenti, servizi finanziari e AI, concentrandosi sugli investimenti a ridosso o immediatamente successivi al Token Generation Event (TGE).

Il PurposeBuilt Fund sarà co-gestito dallo stesso team che guida il VanEck Digital Assets Alpha Fund (DAAF), noto per le sue performance stabili e il focus su progetti con reale utilità economica. Il nuovo fondo investirà anche in prodotti nativi su Avalanche legati agli asset del mondo reale (RWA), come i fondi monetari tokenizzati, con l’intento di stimolare l’economia on-chain e mantenere la liquidità.

Prospettive di mercato per AVAX ed ETF

Nonostante i progressi tecnologici e istituzionali, il prezzo di AVAX ha mostrato un andamento più cauto rispetto al resto del mercato cripto. Attualmente scambiato a 20,70 dollari, AVAX è ancora bloccato in un canale discendente durato 18 mesi. Tuttavia, secondo l’analista Ali Martinez, una chiusura al di sopra dei 27 dollari potrebbe segnalare una svolta rialzista con target potenziali fino a 43 dollari. Inoltre, l’uscita da un pattern di “falling wedge” sul grafico settimanale lascia presagire un’inversione di tendenza nel medio-lungo termine.

Indicatori tecnici come il MACD e le Bande di Bollinger suggeriscono che il mercato è in una fase di consolidamento. L’RSI giornaliero si trova in territorio neutrale, ma un superamento dei 60 potrebbe rafforzare il sentiment rialzista.

Sul fronte regolamentare, la SEC ha rinviato la decisione sull’ETF spot di Avalanche, proposto da Grayscale. Il termine iniziale previsto per il 29 maggio è stato posticipato al 15 luglio 2025, con la decisione finale che dovrebbe arrivare entro il 22 ottobre. Questo ritardo segue una serie di posticipazioni che hanno coinvolto altri ETF su criptovalute come Cardano, Dogecoin, Solana e XRP.

Innovazione e utilità reale: il caso di $BEST

Con questa evoluzione delle criptovalute orientate alla tokenizzazione di RWA, Best Wallet si sta affermando come una delle soluzioni più innovative per la gestione sicura degli asset digitali secondo analisti crypto come Matteo Afrasinei.

Dotato di un’interfaccia user-friendly, supporto a oltre 60 blockchain, di un DEX integrato e un aggregatore di staking, Best Wallet offre un ecosistema completo pensato sia per principianti che per investitori esperti. Una delle funzioni più apprezzate è la sezione “Upcoming Tokens”, che consente agli utenti di accedere in anteprima a prevendite selezionate, aumentando significativamente le opportunità di rendimento.

Il token nativo $BEST svolge un ruolo centrale all’interno dell’ecosistema, offre commissioni ridotte, un rendimento annuo da staking del 112% , accesso esclusivo a progetti emergenti e partecipazione alla governance della piattaforma.

Attualmente in prevendita al prezzo di 0,025095 dollari, $BEST ha già raccolto oltre 12,8 milioni di dollari, confermando un crescente interesse da parte della comunità cripto.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.