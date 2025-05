Il crescente coinvolgimento di governi, come quello del Pakistan e del Texas, insieme all’ingresso di aziende pubbliche su Bitcoin, segna una svolta epocale per l’intero settore delle criptovalute.

Il Pakistan punta 2.000MW su Bitcoin

Il Pakistan ha ufficialmente annunciato un ambizioso piano per destinare ben 2.000 megawatt (MW) alla creazione di infrastrutture dedicate al mining di Bitcoin e allo sviluppo di centri dati per l’intelligenza artificiale. Si tratta di una mossa strategica che va ben oltre una semplice modifica normativa, poiché è una dichiarazione d’intenti chiara e potente. Il mining di Bitcoin è spesso criticato per il suo elevato consumo energetico, nonostante diversi studi dimostrino l’infondatezza di tali accuse, il Pakistan intende invertire il trend e si propone come un polo emergente per l’innovazione digitale.

Questa scelta si inserisce in un contesto globale in cui il dibattito sull’impatto ambientale del mining è acceso, ma Islamabad decide di puntare invece su un’integrazione proattiva, trasformando le riserve energetiche non sfruttate in uno strumento di crescita economica e posizionamento tecnologico.

Regole chiare e vantaggi fiscali

Ciò che distingue realmente il piano del Pakistan è l’approccio integrato tra chiarezza normativa e incentivi fiscali. Le autorità hanno predisposto un pacchetto di politiche che include agevolazioni tributarie mirate e un quadro legale trasparente, pensato per attrarre investitori locali e stranieri. Questi elementi eliminano due dei principali ostacoli all’adozione delle criptovalute, l’incertezza normativa e gli elevati costi operativi.

Il Ministero delle Finanze ha confermato che l’energia utilizzata verrà da surplus esistenti e sarà indirizzata anche allo sviluppo di centri dati IA, sottolineando come la strategia digitale nazionale punti a diventare un catalizzatore per l’innovazione, non solo nel settore crypto ma anche in ambito tecnologico più ampio.

Texas: verso una riserva statale in Bitcoin

Anche negli Stati Uniti si registrano segnali importanti di adozione istituzionale per Bitcoin, considerato ormai come l’oro digitale da colossi finanziari come BlackRock. Il Texas ha recentemente approvato un disegno di legge per la creazione di una riserva statale in Bitcoin. Il provvedimento, sostenuto da entrambe le parti politiche, prevede che il controllore statale possa gestire investimenti in Bitcoin come parte delle operazioni del tesoro pubblico.

Il disegno di legge, noto come Senate Bill 21, ha superato la terza lettura alla Camera dei Rappresentanti e attende ora il via libera definitivo del governatore Greg Abbott. Se approvato, il Texas diventerà il secondo stato americano dopo il New Hampshire a detenere Bitcoin in riserva.

Il caso H100 Group e Jiuzi

Il trend dell’adozione corporate di Bitcoin continua ad espandersi a livello globale, dopo che l’azienda quotata al Nasdaq “Strategy” ha generato una plusvalenza non realizzata di circa 20 miliardi di dollari accumulando Bitcoin. La società svedese H100 Group AB, attiva nel settore delle tecnologie sanitarie, ha annunciato il 22 maggio l’acquisto di 4,39 BTC per un controvalore di circa 490.830 dollari, al prezzo medio di 111.785 dollari per unità. Il mercato ha risposto in modo entusiasta: le azioni della società sono salite del 37% sul Nordic Growth Market.

Il CEO Sander Andersen ha motivato l’acquisto come una dichiarazione di principi, affermando che la filosofia della sovranità individuale, propria di Bitcoin, rispecchia i valori fondamentali di H100.

Nel frattempo, la cinese Jiuzi Holdings, rivenditore di veicoli elettrici quotato al Nasdaq, ha annunciato l’intenzione di acquistare fino a 1.000 BTC nei prossimi 12 mesi. Il piano sarà finanziato tramite liquidità disponibile e un’emissione di nuove azioni. Il titolo ha segnato un +7,3% alla Borsa dopo la notizia.

Mind of Pepe cavalca l’onda del successo AI

Questa convergenza tra infrastrutture energetiche, intelligenza artificiale e criptovalute apre le porte a nuovi ecosistemi digitali, e tra i progetti più promettenti che cavalcano questa nuova era c’è Mind of Pepe (MIND).



Si tratta di un innovativo progetto crypto che fonde cultura meme, intelligenza artificiale e finanza decentralizzata. Al centro dell’iniziativa c’è il token nativo $MIND, protagonista di una prevendita che ha superato i 10,5 milioni di dollari raccolti, grazie anche al rendimento annuo da staking offerto del 220%.

Mind of Pepe utilizza l’AI per scandagliare social media, dati on-chain e tendenze di mercato, restituendo in tempo reale ai possessori del token $MIND insights esclusivi, segnalazioni di nuovi trend e accesso anticipato a potenziali gemme crypto.

Questo lo rende non solo un meme coin, ma uno strumento attivo per la scoperta e la gestione di opportunità nel settore crypto. Il token è disponibile in prevendita solo per altri 3 giorni, al costo di 0,0037515 dollari, ed ha attirato l’interesse di numerosi investitori e analisti crypto come SamuBit.

ACCEDI ALLA PREVENDITA DI $MIND

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.