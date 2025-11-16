Solana affronta un momento cruciale mentre il prezzo oscilla vicino al supporto chiave di $145–$150. L’arrivo dell’ETF di VanEck e le solide metriche DeFi potrebbero segnare un nuovo slancio per SOL.

Solana testa il supporto critico $145–$150

Negli ultimi giorni, Solana (SOL) si è avvicinata alla zona di supporto compresa tra 145 e 150 dollari, un’area storicamente capace di generare rimbalzi significativi. Tuttavia, il momentum tecnico appare indebolito, i volumi calano, le candele mostrano compressione e le reazioni degli acquirenti risultano deboli. Questo scenario suggerisce una stanchezza degli investitori più che un accumulo, aumentando il rischio di un cedimento verso la fascia 118–125 dollari se il supporto attuale non regge. Inoltre, l’eventuale formazione a testa e spalle tra 120 e 125 dollari agisce come ulteriore campanello d’allarme per i trader.

Sulla parte alta, il range 170–177 dollari rappresenta la resistenza decisiva per confermare una possibile inversione di tendenza. Eventuali rimbalzi verso 162–168 dollari saranno limitati se SOL non riuscirà a superare 177 dollari con volumi adeguati. La perdita della trendline ha reso i tentativi rialzisti più superficiali, mentre i livelli di Fibonacci evidenziano scenari di attenzione a 125, 81 e persino 40–50 dollari in caso di deterioramento marcato.

ETF di VanEck alimenta fiducia istituzionale

Nonostante le difficoltà tecniche, l’interesse istituzionale resta solido. VanEck ha presentato la documentazione per lanciare un ETF spot su Solana, aggiungendo fiducia al mercato. I flussi netti negli ETF legati a SOL, come BSOL e GSOL, continuano a crescere, accumulando circa 369 milioni di dollari negli ultimi 13 giorni senza un giorno di riscatto. Questi flussi stabili indicano che, a lungo termine, la domanda istituzionale sostiene SOL anche in un contesto di volatilità.

Solana si conferma leader nelle metriche di settore, con 4,81 milioni di dollari di ricavi generati dalle DApp nelle ultime 24 ore e un volume DEX di 3,86 miliardi di dollari, superiore a BSC (3,58 miliardi di dollari) ed Ethereum (2,71 miliardi di dollari). Questi dati mostrano che SOL continua a guadagnare trazione nonostante la pressione dei prezzi, rafforzando la fiducia degli investitori e sostenendo la narrativa di crescita sostenibile della blockchain.

Prospettive tecniche e scenari di prezzo

Il supporto tra 145–150 dollari resta cruciale, se difeso con forza, potrebbe innescare una ripartenza verso 180–196 dollari, mentre una chiusura settimanale sotto 135 dollari potrebbe aprire la strada a cedimenti più profondi verso 93 dollari.

I trader monitorano attentamente le conferme strutturali prima di scommettere su un rimbalzo significativo, bilanciando gli indicatori tecnici con i flussi ETF e i fondamentali DeFi.

PepeNode: un ecosistema innovativo di mining

Parallelamente, iniziative come PepeNode evidenziano come il mercato crypto stia vivendo una fase di maturazione e diversificazione.

PepeNode è un progetto crypto che rivoluziona il modello tradizionale di prevendita con un sistema mine-to-earn accessibile a tutti. Gli utenti acquistano Miner Nodes in un server virtuale personalizzabile, in modo da genera ricompense immediate in forma di popolari meme coin. Ogni nodo può essere potenziato tramite upgrade, aumentando l’hashpower e quindi i guadagni, ma ogni upgrade comporta il burning del 70% dei token spesi, creando una pressione deflazionistica significativa sulla fornitura totale.

Il token nativo $PEPENODE, con una fornitura di 210 miliardi, funge da carburante dell’ecosistema, consentendo staking con rendimento annuo del 603%, guadagni derivanti dai referral (2%), bonus in meme coin e partecipazione a eventi e leaderboard competitive.

Il progetto include funzionalità come classifiche dei migliori miner e sistemi di ricompense per i partecipanti più attivi, che favoriscono l’engagement della community e premiano sia i piccoli sia i grandi investitori. PepeNode integra inoltre smart contract avanzati per gestire mining, staking, referral e burning in maniera trasparente e automatizzata, riducendo i rischi legati a operazioni centralizzate.

La roadmap prevede lo sviluppo di upgrade NFT, ampliando le opportunità di guadagno e personalizzazione, e campagne marketing con influencer, volte a rafforzare la visibilità e l’adozione del progetto. La prevendita ha già raccolto 2,1 miliardi di dollari, con il token $PEPENODE disponibile a un costo di 0,00115 dollari.

