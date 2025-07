La corsa rialzista di Bitcoin si intensifica a ridosso di una settimana decisiva per la regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti, mentre l’attività degli investitori istituzionali continua a crescere.

Bitcoin ha toccato un nuovo massimo storico, raggiungendo 119.300 dollari, in un contesto di crescente ottimismo nei confronti dell’intero settore crypto. Dall’inizio del 2025, il valore dell’asset ha guadagnato oltre il 27%, supportato da forti afflussi nei fondi spot ETF, dal rafforzamento dell’adozione istituzionale e dall’attesa per nuove misure normative che potrebbero ridefinire il panorama delle criptovalute a livello globale.

Il prossimo appuntamento politico di rilievo è rappresentato dalla “Crypto Week”, in programma dal 14 luglio presso la US House Financial Services Committee. Durante questa sessione, il Congresso statunitense discuterà tre proposte legislative cruciali per il futuro degli asset digitali, tra cui il Digital Asset Market CLARITY Act, che punta a conferire alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) l’esclusiva supervisione delle transazioni in criptovalute, semplificando la classificazione giuridica degli asset decentralizzati.

Un altro provvedimento di rilievo è il GENIUS Act, pensato per consentire a entità private di emettere stablecoin completamente garantite da riserve in contanti, mentre l’Anti-CBDC Surveillance State Act mira a bloccare qualsiasi iniziativa per la creazione di una valuta digitale della banca centrale statunitense (CBDC), sollevando preoccupazioni in materia di privacy e sorveglianza.

Investitori istituzionali e rotazione degli asset

Il recente slancio di Bitcoin non si esaurisce nei movimenti di prezzo, ma è accompagnato da segnali più sottili provenienti dai principali exchange. In particolare, Binance ha registrato un’ondata di ritiri di altcoin da parte di investitori che sembrano spostare i propri asset verso soluzioni di cold storage, una pratica comune tra operatori sofisticati in fase di accumulo strategico.

Secondo l’analista Joao Wedson, questa tendenza suggerisce che il cosiddetto “smart money” stia costruendo posizioni su token selezionati in vista di un possibile restringimento dell’offerta. I dati indicano consistenti prelievi su asset come Ethereum (ETH), Chainlink (LINK), Maker (MKR) e Dogecoin (DOGE), ma anche su token di progetti meno capitalizzati come GHST, FET, UMA, 1INCH e CRV.

Questo comportamento, storicamente, ha spesso anticipato movimenti significativi nel mercato, soprattutto in fasi in cui la liquidità sugli exchange diminuisce e la domanda torna a salire. Inoltre, la centralità di Binance nel trading globale rende questa dinamica ancora più rilevante: ciò che accade su questa piattaforma è spesso un riflesso del sentiment istituzionale più ampio.

Strumenti autonomi per la gestione crypto

In un contesto in cui ritorna l’euforia sulle cripto leader di mercato e la domanda di controllo diretto sugli asset digitali si fa sempre più pressante, gli utenti stanno cercando strumenti capaci di offrire autonomia, velocità e sicurezza. È in questo scenario che sta guadagnando attenzione Best Wallet, un wallet non custodial multichain progettato per semplificare l’intera esperienza cripto.

La piattaforma consente l’acquisto diretto di criptovalute da oltre 60 blockchain tramite integrazione con Onramper, supporta lo swap interno tra token con DEX integrato e presenta una sezione dedicata alle nuove prevendite di token in fase di lancio. In aggiunta, un aggregatore di staking permette agli utenti di ottenere rendimenti passivi scegliendo tra le migliori opportunità disponibili nel panorama DeFi.

Uno degli aspetti più apprezzati è l’assenza di KYC, che consente agli utenti di mantenere la propria privacy pur beneficiando di un’ampia gamma di servizi. Inoltre, l’interfaccia è progettata per offrire esperienza fluida anche da mobile, con piena compatibilità con MetaMask, WalletConnect e carte crypto.

Attualmente in prevendita a 0,025325$ per token, $BEST è il token nativo di Best Wallet e rappresenta il fulcro dell’ecosistema. Offre vantaggi tangibili come accesso anticipato a nuove prevendite, riduzioni sulle fee, staking potenziato e fino all’8% di cashback sulle transazioni. La roadmap prevede inoltre il lancio di una crypto card proprietaria, estendendo ulteriormente le possibilità d’uso del wallet in ambito quotidiano.

Con oltre 13,5 milioni di dollari già raccolti, la prevendita di $BEST ha attirato un crescente interesse da parte della community e degli investitori più attenti. Il potenziale di apprezzamento post-lancio, quando il token verrà listato su popolari exchange, è uno degli elementi che rende il progetto particolarmente interessante, soprattutto per chi desidera posizionarsi in anticipo su strumenti di gestione innovativi ma concreti.

Per partecipare alla prevendita è sufficiente collegare un wallet compatibile come Best Wallet, MetaMask o Trust Wallet, selezionare il metodo di pagamento, crypto o carta di credito, e acquistare direttamente i token $BEST. L’offerta è limitata e il prezzo crescerà con l’avanzare delle fasi, incentivando la partecipazione anticipata.

