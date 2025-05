L’espansione delle politiche crypto negli Stati Uniti, unita a segnali positivi da parte delle grandi banche e al progresso normativo sulle stablecoin, stanno creando un terreno fertile per l’economia degli asset digitali e criptovalute.

Texas verso una riserva di Bitcoin statale

Il panorama regolamentare negli Stati Uniti sta subendo un’evoluzione significativa, con il Texas pronto a diventare uno dei primi stati a dotarsi ufficialmente di una riserva in Bitcoin. Il disegno di legge SB 21 ha superato con un ampio margine la seconda lettura alla Camera dei Rappresentanti statale, ottenendo 105 voti favorevoli contro 23 contrari, segnalando un raro consenso bipartisan su un tema legato alla finanza decentralizzata.

Il provvedimento prevede la creazione di una riserva strategica di Bitcoin (SBR), una mossa che porterebbe il Texas ad avere esposizione diretta a Bitcoin a livello governativo. Considerando che il Texas rappresenta l’ottava economia mondiale con un PIL di 2,5 trilioni di dollari, l’iniziativa assume una valenza notevole nell’adozione di criptovalute su scala istituzionale.

In questo modo il Texas potrebbe diventare il terzo stato americano a inviare un disegno di legge simile al governatore, dopo New Hampshire e Arizona. Il provvedimento include anche un emendamento che consente l’inclusione di altcoin nella riserva, purché abbiano mantenuto una capitalizzazione superiore ai 500 miliardi di dollari per almeno 24 mesi. Dunque, in base ai criteri attuali, Bitcoin resta l’unico asset idoneo.

JPMorgan apre a Bitcoin

Parallelamente, anche il mondo della finanza tradizionale sta mostrando un’apertura progressiva verso le criptovalute. Durante l’Investor Day 2025, il CEO di JPMorgan Jamie Dimon ha confermato che i clienti dell’istituto avranno la possibilità di acquistare Bitcoin tramite i canali ufficiali della banca. Sebbene Dimon abbia ribadito il suo scetticismo sul valore intrinseco di Bitcoin, ha sottolineato che la domanda da parte della clientela è in crescita costante, sia da investitori istituzionali che retail.

L’annuncio rappresenta un cambio di rotta significativo rispetto alle politiche precedenti. In passato, Dimon aveva definito Bitcoin uno schema Ponzi e aveva vietato ai dipendenti di trattare criptovalute. Ora, la banca da 4 trilioni di dollari di asset in gestione sembra pronta a soddisfare la richiesta di esposizione agli asset digitali, pur mantenendo un approccio prudente e senza offrire servizi di custodia.

La mossa segue la recente partecipazione di JPMorgan ad una transazione di treasuries tokenizzate sulle blockchain pubbliche, in collaborazione con Chainlink e Ondo Finance, a ulteriore testimonianza del crescente interesse istituzionale verso la tecnologia blockchain.

Il quadro normativo sulle stablecoin si consolida

A rafforzare ulteriormente l’ecosistema crypto statunitense è stato anche il via libera del Senato alla GENIUS Act, un pacchetto legislativo che definisce per la prima volta un quadro federale chiaro per le stablecoin. Il provvedimento ha superato le iniziali resistenze grazie a un rinnovato sostegno bipartisan, e ora si appresta a passare alla Camera per l’approvazione definitiva.

La legge, presentata dal senatore Bill Hagerty con il supporto di colleghi di entrambi gli schieramenti, prevede requisiti severi per gli emittenti di stablecoin, come la detenzione di riserve in contanti o Treasury bond e il rispetto delle normative AML/ATF. Se approvata in via definitiva, costituirà una base legale fondamentale per lo sviluppo dei pagamenti digitali negli Stati Uniti.

Aumenta l’interesse per i web3 wallet

In un panorama in cui stati, banche e legislatori mostrano crescente apertura verso Bitcoin, stablecoin e le criptovalute in generale, emergono nuovi strumenti per gestire e sfruttare al meglio questa asset class. Best Wallet si posiziona come un’app completa per la gestione autonoma delle criptovalute, combinando sicurezza, efficienza e accesso semplificato ai mercati decentralizzati.

Il wallet è di tipo non-custodial, cioè solo l’utente conosce le chiavi d’accesso, e non richiede procedure KYC, garantendo il pieno controllo della privacy. Supporta una vasta gamma di blockchain, consentendo l’acquisto di criptovalute da oltre 60 reti, e presenta un DEX per scambi rapidi e convenienti, mentre la sezione “Upcoming Tokens” offre accesso anticipato ai progetti emergenti.

Best Wallet include anche un aggregatore di staking, con cui è possibile ottenere rendimenti passivi in modo semplice. Il token $BEST rappresenta il cuore dell’ecosistema Best Wallet, offrendo numerosi vantaggi come accesso prioritario alle prevendite, cashback dell’8% sugli acquisti con la Best Card, riduzione delle commissioni e vantaggi esclusivi nello staking.

Tra le prossime funzionalità in arrivo, spicca una carta crittografica che consentirà l’utilizzo diretto dei fondi in crypto nel mondo reale. La prevendita di $BEST ha già raccolto oltre 12,5 milioni di dollari, segno di un interesse crescente da parte degli investitori per questa formidabile soluzione di custodia, con un prezzo attuale di 0,025055 dollari e forte potenziale di crescita una volta che verrà quotato sugli exchange.

Accedi alla prevendita di $BEST

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.