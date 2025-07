L’ingresso massiccio di Trump Media nel mercato crypto, con un investimento da 2 miliardi di dollari su Bitcoin, è un evento che rafforza la legittimità delle criptovalute nel panorama finanziario globale e ha implicazioni anche per il titolo dell’azienda.

Trump Media investe 2 miliardi di dollari in Bitcoin

Il titolo di Trump Media & Technology Group (DJT) è salito del 3% lunedì, con un picco intraday di oltre il 5%, raggiungendo i 19,25 dollari per azione, in seguito all’annuncio di un investimento da 2 miliardi di dollari in Bitcoin. La società, che gestisce la piattaforma Truth Social, il servizio streaming Truth+ e il marchio finanziario Truth.Fi, ha dichiarato che i Bitcoin ora rappresentano due terzi dei suoi 3 miliardi di dollari in asset totali.

Secondo il CEO Devin Nunes, la strategia mira a rafforzare l’indipendenza finanziaria del gruppo e proteggerlo da eventuali discriminazioni bancarie. L’acquisto di BTC rientra in un piano già delineato a maggio per costituire una Bitcoin treasury. Inoltre, Trump Media ha stanziato 300 milioni di dollari in opzioni su titoli legati a Bitcoin e sta valutando il lancio di un token di utilità per incentivare l’attività sulla propria piattaforma sociale.

Supporto normativo e stablecoin: la spinta di Trump

Il contesto normativo diventa sempre più favorevole per le crypto, Donald Trump ha firmato il GENIUS Act, la prima legge federale sulle stablecoin ancorate al dollaro. Questa svolta legislativa dovrebbe favorire l’adozione di massa delle valute digitali negli Stati Uniti, che dovrebbero raggiungere una capitalizzazione di 2 trilioni di dollari entro il 2030 secondo le stime del Segretario del Tesoro.

A questo si aggiunge il lancio di World Liberty Financial, startup crypto supportata dalla famiglia Trump, che ha recentemente emesso la propria stablecoin USD1 e il token WLFI. Le mosse coordinate tra politica, innovazione finanziaria e strategia aziendale stanno creando un ecosistema favorevole all’espansione delle cripto tra aziende pubblicamente quotate.

Il modello Strategy ispira altre aziende

L’approccio di Trump Media ricorda quello di Strategy (ex MicroStrategy), pioniera tra le aziende quotate nell’accumulare BTC a scopo di tesoreria. Lunedì, la società ha annunciato l’acquisto di altri 6.220 BTC per un valore di 739,8 milioni di dollari, portando le sue riserve totali a 607.770 BTC, pari a oltre 72 miliardi di dollari.

Il prezzo medio d’acquisto per quest’ultima tranche è stato 118.940 dollari per BTC, mentre il costo medio totale dei Bitcoin nel wallet è di circa 71.756 dollari. Strategy ha realizzato un rialzo del 2.867% in Borsa dal momento del pivot cripto iniziato nel 2020, con le azioni ($MSTR) scambiate intorno ai 435 dollari.

Ethereum entra nelle casse delle aziende

Non è solo Bitcoin a dominare le strategie di tesoreria aziendale, perché un numero crescente di imprese sta aggiungendo Ethereum (ETH) ai propri bilanci. Tra queste, la più rilevante è Coinbase, che possiede oltre 440 milioni di dollari in ETH, ma anche aziende emergenti come BitMine Immersion Technologies, che ha recentemente annunciato di detenere oltre 1 miliardo di dollari in ETH (circa 300.000 token).

Secondo Ray Youssef, CEO di NoOnes, la “killer app” di Ethereum è la tokenizzazione, che consente di digitalizzare gli asset reali e costruire un’economia attorno ad esso. L’adozione di ETH è sostenuta anche dal GENIUS Act, che ha favorito le infrastrutture su Ethereum, come la stablecoin USDC di Circle, il cui titolo (CRCL) è in crescita del 600% in Borsa da giugno.

Bitcoin Hyper amplia i casi d’uso per BTC

Mentre le grandi aziende si affrettano ad accumulare BTC, emerge una nuova soluzione per sfruttare appieno il potenziale di Bitcoin, ovvero Bitcoin Hyper, la prima rete Layer2 per BTC compatibile con la Solana Virtual Machine.

Bitcoin Hyper consente transazioni rapide e a basso costo, superando i limiti strutturali della rete Bitcoin. Gli utenti possono inviare e ricevere BTC quasi in tempo reale e utilizzare i propri token per interagire con dApp, protocolli DeFi e NFT, aprendo nuove opportunità per l’economia basata su Bitcoin.



Il token nativo $HYPER svolge un ruolo chiave, viene utilizzato per pagare le commissioni di rete, partecipare allo staking con un interesse APY del 231%, e alla governance del protocollo. In questo momento, $HYPER è disponibile in prevendita a un costo vantaggioso di 0,01235 dollari, con 4,1 milioni di dollari raccolti finora, mostrando l’interesse degli investitori per una soluzione che porta BTC negli ecosistemi DeFi di Solana e Ethereum.

