Il vicepresidente USA JD Vance conferma il pieno sostegno dell’amministrazione Trump a Bitcoin e all’intero settore crypto, promettendo un quadro normativo favorevole all’innovazione digitale. Nel frattempo sempre più aziende e governi accumulano Bitcoin nelle loro riserve.

JD Vance difende l’innovazione crypto

Durante la Bitcoin 2025 Conference, il vicepresidente statunitense JD Vance ha ribadito la volontà dell’amministrazione Trump di smantellare l’approccio regolatorio ereditato dalla presidenza Biden. Vance ha criticato apertamente la linea adottata dall’ex presidente della SEC, Gary Gensler, definendola una strategia di “lawfare” contro il settore blockchain. Ha annunciato la fine di ciò che ha descritto come “Operation Chokepoint 2.0”, una serie di misure che secondo lui hanno ostacolato l’innovazione tecnologica.

L’obiettivo dichiarato della nuova amministrazione è quello di ridurre la burocrazia e favorire un ambiente normativo più trasparente, incentivando così la competitività degli Stati Uniti nel settore delle criptovalute. Vance ha inoltre invitato la comunità crypto a non disimpegnarsi politicamente, sottolineando che le decisioni future avranno un impatto diretto sull’intero ecosistema.

Bitcoin come riserva strategica: il caso GameStop

Parallelamente all’evoluzione normativa, alcune aziende stanno ridefinendo le proprie strategie finanziarie attraverso l’integrazione di Bitcoin nei bilanci. È il caso emblematico di GameStop, azienda quotata a Wall Street con il ticker $GME, che ha recentemente confermato l’acquisto di altri 4.710 BTC per un valore superiore a 500 milioni di dollari. L’operazione è stata annunciata dal CEO Ryan Cohen durante un intervento alla Bitcoin Conference.

Questo acquisto rappresenta un momento chiave nella trasformazione di GameStop, passata da rivenditore videoludico in crisi a impresa redditizia focalizzata su collezionabili e investimenti strategici. Secondo Cohen, Bitcoin offre vantaggi distintivi rispetto all’oro, come la trasferibilità immediata, la verifica tramite blockchain e una fornitura limitata. L’azienda ha utilizzato parte dei fondi raccolti tramite un’emissione di note convertibili da 1,5 miliardi di dollari per completare l’acquisto, sottolineando la scelta come una copertura contro la svalutazione monetaria e i rischi sistemici.

L’esempio di Strategy: accumulo continuo nonostante la volatilità

Anche Strategy, l’azienda precedentemente conosciuta come MicroStrategy, continua a rafforzare il proprio impegno su Bitcoin, con l’acquisto di ulteriori 4.020 BTC. L’impresa ha ormai superato i 580.000 BTC detenuti, per un valore stimato superiore a 62 miliardi di dollari e un profitto non realizzato di circa 20 miliardi di dollari, consolidando la propria posizione come principale detentrice aziendale di Bitcoin al mondo.

Strategy continua ad allocare nuovo capitale direttamente in Bitcoin, evidenziando una visione a lungo termine sul ruolo dell’asset come riserva di valore e strumento di bilanciamento finanziario.

Bitcoin nelle mani degli Stati: il caso del Pakistan

L’adozione di Bitcoin non si limita al settore privato, dopo gli Stati Uniti, anche altri governi stanno iniziando a incorporarlo nelle proprie riserve strategiche. Il Pakistan ha annunciato ufficialmente l’istituzione di una riserva nazionale in Bitcoin, ispirandosi apertamente alla politica pro-crypto degli Stati Uniti.

L’annuncio è stato fatto da Bilal Bin Saqib, presidente del Crypto Council pakistano, durante la Bitcoin Conference. Il piano prevede l’allocazione di 2.000 megawatt di energia in eccesso per attività di mining e data center, e la collaborazione con figure di spicco del settore come Changpeng Zhao, co-fondatore di Binance, in qualità di consulente.

Questo cambio di paradigma rappresenta una netta inversione di tendenza rispetto alla posizione iniziale del governo pakistano, che fino a pochi anni fa escludeva la legalizzazione delle criptovalute.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.