Il mercato delle stablecoin è entrato in una fase di trasformazione accelerata, guidata da nuovi quadri normativi, l’interesse crescente degli investitori istituzionali e una competizione sempre più serrata tra i principali emittenti e le banche.

Il ritorno di Tether sul mercato statunitense

Tether si prepara a un rientro strategico nel mercato statunitense con il lancio di una nuova stablecoin completamente conforme alle nuove normative negli Stati Uniti. Dopo anni di critiche per la scarsa trasparenza delle sue riserve, l’azienda intende ora riformulare la propria immagine istituzionale, sfruttando il recente quadro normativo introdotto dal GENIUS Act (Global Enforcement and National Innovation for Ubiquitous Stablecoins), firmato dal presidente Donald Trump il 17 luglio 2025.

Il nuovo asset digitale sarà progettato per soddisfare gli standard regolatori americani, compresi la copertura 1:1 in dollari USA o titoli del Tesoro, la custodia presso entità autorizzate e la supervisione da parte delle autorità federali. Secondo Paolo Ardoino, CEO di Tether, l’obiettivo è riconquistare la fiducia degli operatori istituzionali attraverso una struttura trasparente e allineata ai nuovi obblighi di legge.

GENIUS Act: una svolta regolatoria per le stablecoin

Il GENIUS Act ha introdotto un doppio binario normativo per gli emittenti di stablecoin, distinguendo tra soggetti nazionali e internazionali. Le nuove regole richiedono solide riserve, verifiche da parte di terzi indipendenti e garanzie di rimborso per gli utenti. Tether, già registrata negli Stati Uniti come emittente estera per USDT, svilupperà in parallelo un nuovo token rivolto esclusivamente a banche, fintech e processori di pagamento domestici.

Questo approccio bifronte riflette una più ampia strategia di ristrutturazione. Per rispettare pienamente i requisiti normativi, la società potrebbe essere costretta a creare un’entità legale separata sul suolo statunitense, con politiche di governance più rigide e reportistica finanziaria più dettagliata.

Una concorrenza sempre più agguerrita

Il rientro di Tether avviene in un contesto competitivo senza precedenti. Circle, emittente di USDC, ha già consolidato la propria posizione attraverso licenze in 46 stati americani, l’iscrizione al FinCEN e la recente conformità al regolamento MiCA dell’Unione Europea. Questa attenzione alla compliance ha rafforzato la reputazione del token USDC presso gli operatori tradizionali, ed ha comportato un aumento del market cap da 61,7 a 64,3 miliardi di dollari. USDT detiene ancora una quota dominante del 62%, ma in calo rispetto ai massimi storici, mentre USDC si consolida grazie all’adozione istituzionale e al rispetto delle normative.

A complicare ulteriormente lo scenario, grandi banche statunitensi come JPMorgan, Citigroup, Bank of America e Wells Fargo stanno sviluppando le proprie stablecoin, sfruttando le opportunità offerte dal GENIUS Act. Ciò potrebbe ridurre ulteriormente il margine competitivo di USDT, che finora rimane il leader indiscusso nella categoria stablecoin, con una capitalizzazione di 163,3 miliardi di dollari, mentre il valore totale delle stablecoin in circolazione ammonta a 272 miliardi di dollari.

Nonostante le voci insistenti su una possibile IPO di Tether, Ardoino ha smentito ogni ipotesi di quotazione pubblica, affermando che la priorità della società è ora il rispetto delle normative e la stabilità operativa, non l’ingresso nei mercati finanziari tradizionali. La posizione di Tether rimane focalizzata sulla continuità del modello di business privato, pur affrontando le sfide poste dai nuovi standard di trasparenza richiesti negli Stati Uniti

Secondo JPMorgan, le stime ottimistiche che vedono il mercato salire fino a 2.000 miliardi di dollari entro il 2028 potrebbero essere premature. I dati attuali suggeriscono una traiettoria di crescita più contenuta, anche se costante.

