Dogecoin - BorsaInside.com

Nata nel dicembre 2013 quasi per scherzo, Dogecoin è stata una delle prime meme coin della storia delle criptovalute. Nonostante le origini ironiche, il token ha dimostrato una sorprendente capacità di resistere nel tempo, diventando oggi l’ottava criptovaluta per capitalizzazione di mercato, con un valore complessivo di circa 33 miliardi di dollari.

In un settore dove volatilità e speculazione sono all’ordine del giorno, Dogecoin è riuscita a trasformarsi in un investimento incredibilmente redditizio per chi ha avuto la pazienza di mantenerla in portafoglio per anni. Ma quanto sarebbe valso oggi un investimento di 10.000 dollari fatto cinque anni fa?

Leggi anche: 📚Come comprare criptovalute e dove. Una guida pratica per farlo in sicurezza

Cinque Anni di Pazienza che Avrebbero Fruttato una Fortuna

Chi avesse investito 10.000$ in Dogecoin cinque anni fa, mantenendo la posizione fino ad oggi, si troverebbe con oltre 600.000 dollari in tasca. Un rendimento eccezionale, reso possibile dal forte sostegno della community e dalla capacità di questo token di restare rilevante nonostante l’arrivo di decine di altre criptovalute a tema.

Basti pensare che Shiba Inu, la seconda meme coin più popolare, ha oggi una capitalizzazione di circa 7,5 miliardi di dollari: Dogecoin vale quindi circa 4,4 volte di più.

Potrebbe interessarti anche: 📊Investire in Criptovalute: come iniziare a fare trading sulle Crypto

Gli Ultimi Movimenti e le Cause della Crescita

Negli ultimi mesi, il mercato crypto ha vissuto una fase di forte rialzo grazie a condizioni macroeconomiche favorevoli e spinte politiche che hanno alimentato il sentiment positivo degli investitori. In questo contesto, Dogecoin ha guadagnato circa +19% negli ultimi tre mesi, beneficiando anche delle notizie sull’inclusione delle criptovalute nei piani pensionistici 401(k) negli Stati Uniti.

Attenzione ai Rischi

Nonostante questi progressi, Dogecoin resta un asset ad alto rischio: dall’inizio dell’anno è ancora in calo di circa 35%, a dimostrazione di quanto le sue oscillazioni possano essere estreme. Il potenziale di guadagno è elevato, ma la volatilità è altrettanto significativa, e ogni decisione d’investimento va presa con consapevolezza.

Vuoi iniziare a investire in criptovalute? Ecco due soluzioni affidabili e adatte a ogni tipo di utente:

🔹 Apri un conto su Binance : la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca potenza e versatilità .

: la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca . 🔹 Prova eToro ora: il broker regolamentato che unisce crypto, azioni e copy trading in un’unica interfaccia semplice e intuitiva. Perfetto per chi vuole investire anche con pochi euro, seguendo i trader più esperti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.