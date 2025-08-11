Una moneta con il simbolo di DOGE su alcune banconote e dei grafici sullo sfondo
Dogecoin
Nata nel dicembre 2013 quasi per scherzo, Dogecoin è stata una delle prime meme coin della storia delle criptovalute. Nonostante le origini ironiche, il token ha dimostrato una sorprendente capacità di resistere nel tempo, diventando oggi l’ottava criptovaluta per capitalizzazione di mercato, con un valore complessivo di circa 33 miliardi di dollari.

In un settore dove volatilità e speculazione sono all’ordine del giorno, Dogecoin è riuscita a trasformarsi in un investimento incredibilmente redditizio per chi ha avuto la pazienza di mantenerla in portafoglio per anni. Ma quanto sarebbe valso oggi un investimento di 10.000 dollari fatto cinque anni fa?

Cinque Anni di Pazienza che Avrebbero Fruttato una Fortuna

Chi avesse investito 10.000$ in Dogecoin cinque anni fa, mantenendo la posizione fino ad oggi, si troverebbe con oltre 600.000 dollari in tasca. Un rendimento eccezionale, reso possibile dal forte sostegno della community e dalla capacità di questo token di restare rilevante nonostante l’arrivo di decine di altre criptovalute a tema.

Basti pensare che Shiba Inu, la seconda meme coin più popolare, ha oggi una capitalizzazione di circa 7,5 miliardi di dollari: Dogecoin vale quindi circa 4,4 volte di più.

Gli Ultimi Movimenti e le Cause della Crescita
Negli ultimi mesi, il mercato crypto ha vissuto una fase di forte rialzo grazie a condizioni macroeconomiche favorevoli e spinte politiche che hanno alimentato il sentiment positivo degli investitori. In questo contesto, Dogecoin ha guadagnato circa +19% negli ultimi tre mesi, beneficiando anche delle notizie sull’inclusione delle criptovalute nei piani pensionistici 401(k) negli Stati Uniti.

Attenzione ai Rischi
Nonostante questi progressi, Dogecoin resta un asset ad alto rischio: dall’inizio dell’anno è ancora in calo di circa 35%, a dimostrazione di quanto le sue oscillazioni possano essere estreme. Il potenziale di guadagno è elevato, ma la volatilità è altrettanto significativa, e ogni decisione d’investimento va presa con consapevolezza.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.