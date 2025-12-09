XRP di Ripple e Stellar (XLM) - BorsaInside.com

Quando si parla di pagamenti veloci e a basso costo, due nomi saltano fuori più spesso di altri: XRP (Ripple) e Stellar (XLM). Entrambe puntano a rivoluzionare le transazioni transfrontaliere, ma lo fanno inseguendo clienti, modelli di business e mercati totalmente differenti.

Vale quindi la pena chiedersi: se avessi 2.000 dollari da investire, quale delle due offre prospettive migliori nel lungo periodo?

XRP: la crypto che vuole diventare l’infrastruttura delle banche globali

Il progetto dietro XRP è chiaro: diventare il motore della finanza istituzionale. Ripple ha costruito negli anni non soltanto una blockchain, ma una vera e propria piattaforma per banche, istituzioni e asset manager che hanno bisogno di:

spostare capitali oltre confine in tempo reale

tokenizzare e gestire asset finanziari

effettuare regolamenti crypto utilizzando una forma di collateral riconosciuta

Il sistema Ripple Payments permette ai grandi istituti di inviare fondi internazionali tramite RippleNet utilizzando XRP come “valuta ponte”, riducendo costi e capitale immobilizzato. Diverse banche globali utilizzano già tale infrastruttura per velocizzare i trasferimenti.

La strategia però va oltre i pagamenti. Ripple ha richiesto una licenza bancaria negli Stati Uniti e un conto di riserva direttamente presso la Federal Reserve, puntando a inserirsi nel cuore della catena finanziaria.

Nel 2025 ha anche acquistato Hidden Road, un prime broker che muove circa 3.000 miliardi di dollari all’anno per clienti istituzionali e che utilizza già il suo stablecoin RLUSD come collateral operativo.

Non sorprende quindi che XRP abbia una capitalizzazione vicina ai 125 miliardi di dollari, la quarta più alta al mondo. Quel valore rappresenta una riserva finanziaria potenziale che Ripple può rimettere in circolo sotto forma di soluzioni e liquidità per gli utenti istituzionali.

👉 Il rischio principale?

Il successo di XRP dipende quasi interamente dalla capacità di Ripple di eseguire questa enorme visione industriale. Per chi però cerca una crypto legata ai grandi margini del mondo bancario, oggi nessun concorrente ha un target così ampio e redditizio.

Stellar: un progetto orientato a inclusione finanziaria e mercati emergenti

Stellar condivide la promessa di trasferimenti veloci e low cost, ma la sua missione è molto più contenuta: collegare realtà bancarie locali e operatori di distribuzione contante per permettere alle persone comuni di mandare e ricevere soldi oltre confine a costi minimi.

Un ambito dove Stellar ha mostrato particolare efficacia è quello degli aiuti umanitari.

La piattaforma Stellar Aid Assist permette alle ONG di caricare liste di destinatari e inviare fondi digitali istantaneamente ai wallet crypto dei beneficiari.

Durante la crisi ucraina, le Nazioni Unite hanno utilizzato strumenti basati su Stellar per distribuire assistenza economica ai cittadini sfollati.

Tuttavia, questo campo applicativo potrebbe non rimanere strutturalmente in crescita se le emergenze globali dovessero diminuire.

La capitalizzazione di Stellar è infatti molto più ridotta, intorno ai 7,9 miliardi di dollari.

👉 Per gli investitori questo è un’arma a doppio taglio:

da un lato, una crescita forte nelle rimesse internazionali o nei mercati emergenti potrebbe generare un buon upside;

dall’altro, si tratta di settori a margini bassi, dove gli utenti sono poco disposti a pagare e le ONG non sembrano adottare il sistema in modo permanente su larga scala.

Due mondi diversi, due livelli di rischio e ambizione

XRP punta ai colossi della finanza , ai regolatori e agli asset manager.

Ha la rete, il capitale e l’ambizione di diventare un layer istituzionale globale .

È però un investimento legato alla capacità di Ripple di mantenere leadership tecnologica e regolatoria.

Stellar punta a un mercato più sociale e periferico, dove i volumi potenziali ci sono, ma i margini sono ridotti e l'adozione reale resta da dimostrare.

Se l’obiettivo è trovare la crypto con target più grande e potenziali flussi economici superiori, oggi XRP sembra offrire una tesi più solida nel lungo periodo.

Stellar rimane un’opzione interessante solo se si crede nella crescita strutturale delle rimesse digitali e nei servizi finanziari per i Paesi in sviluppo, con la consapevolezza che si tratta di segmenti più piccoli e meno lucrativi.

