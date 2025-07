Il panorama cripto del 2025 sta vivendo una trasformazione profonda, alimentata da un duplice impulso, l’ingresso deciso delle istituzioni tradizionali, come JPMorgan, e il crescente interesse verso asset alternativi come Ethereum e le altcoin.

JPMorgan si apre ai prestiti garantiti da criptovalute

JPMorgan Chase, una delle principali istituzioni bancarie statunitensi, si prepara a lanciare un’iniziativa rivoluzionaria, ovvero consentire ai clienti di contrarre prestiti utilizzando Bitcoin ed Ethereum come garanzia. Il progetto dovrebbe essere attivo già dal 2026, anche se i dettagli potrebbero ancora cambiare. Il colosso bancario starebbe valutando anche prestiti garantiti da ETF su criptovalute, partendo con il Bitcoin Trust di BlackRock, ma l’intenzione di accettare direttamente crypto come collaterale rappresenta un’evoluzione importante.

Questo segna un’inversione di rotta significativa per il CEO Jamie Dimon, storicamente critico nei confronti di Bitcoin. Sebbene abbia recentemente annunciato che JPMorgan consentirà ai clienti di acquistare BTC, ha ribadito il suo scetticismo sul reale valore delle criptovalute. Parallelamente, Dimon ha confermato l’intenzione della banca di lanciare una stablecoin a “uso limitato” per clienti istituzionali.

Il report evidenzia anche alcune criticità operative da risolvere prima del lancio, tra cui la gestione degli asset sequestrati in caso di insolvenza del cliente. Essendo JPMorgan, come la maggior parte delle banche USA, priva della possibilità di detenere direttamente criptovalute nei propri bilanci, si prevede il coinvolgimento di custodi terzi, come Coinbase, per custodire i collaterali crypto in modo sicuro.

Ethereum supera Bitcoin negli afflussi degli ETF

Un altro sviluppo che sottolinea la trasformazione del panorama cripto riguarda Ethereum, che ha superato Bitcoin negli afflussi di capitali negli ETF. In particolare, nell’ultima settimana gli ETF su Ethereum hanno attratto 1,4 miliardi di dollari, mentre Bitcoin ha registrato una perdita di 59 milioni di dollari nello stesso periodo. Questo segnale di riallocazione istituzionale è stato accompagnato da un rialzo del prezzo di ETH del 50% nell’ultimo mese, toccando un picco di 3.860 dollari, spinto anche dalle nuove norme sugli asset digitali approvate negli Stati Uniti.

Dal lancio degli ETF spot su Ethereum a metà aprile 2025, gli afflussi complessivi hanno raggiunto 3,3 miliardi di dollari. Nell’ultimo trimestre, le istituzioni hanno aggiunto 1,6 miliardi di dollari in ETH ai propri wallet, mentre le tesorerie focalizzate su Ethereum detengono ora 5,3 miliardi di dollari in ETH, accumulando token a una velocità 36 volte superiore alla produzione giornaliera.

Bitcoin dominance in calo

Mentre Ethereum sta guadagnando terreno, Bitcoin mantiene una posizione dominante nei wallet istituzionali. Tuttavia, la sua market dominance è scesa al 60,6%, il livello più basso da marzo, dopo che il prezzo dl BTC è calato a 118.000 dollari dopo aver toccato un nuovo massimo storico di 123.200 dollari la settimana scorsa.

L’open interest nei futures su Bitcoin ha superato gli 85 miliardi di dollari, mentre il volume di scambi giornalieri ha raggiunto 64,84 miliardi di dollari, con un aumento del 39% rispetto al giorno precedente. Tuttavia, il valore di mercato totale di BTC ha subito una lieve contrazione, scendendo dello 0,61% a 2,34 trilioni di dollari.

Questa flessione coincide con una rotazione di capitale verso le altcoin, come evidenziato dall’Altcoin Season Index fornito da CoinMarketCap, salito a 43 punti. Quando il 75% delle prime 100 criptovalute supera BTC in un periodo di tre mesi, si può parlare ufficialmente di stagione delle altcoin (altseason). L’esempio più emblematico è rappresentato da Pudgy Penguins (PENGU), un token NFT che nell’ultimo mese ha recentemente sovraperformato BTC di 17 volte.

Snorter: il bot di trading su Solana con utility reali

Snorter è un innovativo bot di trading integrato in Telegram, progettato per operare con le meme coin su Solana in modo rapido, sicuro e conveniente. Offre protezione avanzata contro front-running, MEV, honeypot e rug pull, con commissioni competitive (0,85%) e un’interfaccia semplice da usare. Compatibile con i principali wallet, incluso Metamask e TrustWallet, Snorter supporta acquisti in SOL, ETH, BNB, USDT, USDC e carta di credito.

La meme coin ufficiale $SNORT ha un ruolo centrale nell’ecosistema, permette lo staking con interesse APY del 179%, sblocca accesso a funzionalità premium come il copy trading e una dashboard in tempo reale, oltre a garantire diritti di governance, il tutto disponible a un prezzo in prevendita di 0,0991 dollari.



Il progetto ha già raccolto oltre 2,3 milioni di dollari e conta più di 12.000 follower su X, segno di una community attiva e in crescita. Con una roadmap incentrata su upgrade continui ed espansione su altre popolari blockchain come Ethereum e BNB Chain, Snorter si propone come uno strumento molto vantaggioso per il trading di criptovalute alternative, specialmente per la sorprendente categoria meme coin.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.