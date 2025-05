L’interesse di colossi come JPMorgan e BlackRock nei confronti di Ondo Finance segna un punto di svolta nella finanza globale, con la convergenza tra asset tradizionali e tecnologia blockchain.

La finanza tradizionale abbraccia i RWA

Negli ultimi anni, il settore finanziario ha mostrato un interesse crescente per la tokenizzazione degli asset reali (Real World Assets, RWA), una frontiera che promette di rivoluzionare la finanza tradizionale rendendola più efficiente, trasparente e accessibile. Oggi, tra i protagonisti di questo cambiamento troviamo due colossi della finanza, JPMorgan e BlackRock, che hanno iniziato a muoversi in modo deciso verso l’integrazione della tecnologia blockchain nelle loro infrastrutture operative. Al centro di questa evoluzione si trova Ondo Finance, una piattaforma emergente che ha conquistato l’attenzione del settore con soluzioni innovative per la tokenizzazione di asset.

Fondata da un ex dipendente di Goldman Sachs, Ondo Finance si è affermata come uno dei principali attori nella tokenizzazione degli asset tradizionali. Il progetto ha sviluppato strumenti che permettono di rappresentare asset come titoli di stato USA e altri strumenti del mercato monetario in forma digitale su blockchain pubbliche, rendendo questi prodotti più facilmente negoziabili, trasparenti e accessibili a un pubblico globale.

Una delle proposte più note di Ondo è il token OUSG, che replica il rendimento degli ETF basati sui Treasury americani. Questo token ha riscosso un notevole successo, tanto da essere utilizzato dalla stessa BlackRock all’interno del proprio fondo tokenizzato BUIDL. L’integrazione del token OUSG nel wallet di un gigante come BlackRock rappresenta un chiaro segnale dell’interesse istituzionale verso il nuovo paradigma della finanza on-chain.

Il ruolo cruciale di Chainlink e del CCIP

Un elemento chiave di questa nuova infrastruttura è Chainlink, attraverso il suo Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP). Chainlink CCIP consente la comunicazione sicura tra diverse blockchain, permettendo il trasferimento fluido e affidabile di asset tokenizzati. JPMorgan ha già testato questa tecnologia per trasferire asset tokenizzati tra la rete privata Ethereum di JPMorgan (Onyx) e la rete pubblica di Avalanche, utilizzando proprio il CCIP per garantire l’interoperabilità.

Questa collaborazione tra JPMorgan, Chainlink e Ondo rappresenta un’adozione concreta del modello Finance 3.0, in cui infrastrutture decentralizzate e player istituzionali collaborano per costruire un sistema più resiliente ed efficiente. Tyrone Lobban, responsabile della piattaforma Onyx di JPMorgan, ha sottolineato l’importanza di strumenti come CCIP per facilitare la composizione e liquidità cross-chain, elementi essenziali per l’evoluzione della finanza tokenizzata.

RWA: un mercato da trilioni di dollari

Secondo le previsioni di grandi banche come Citi, la tokenizzazione degli asset del mondo reale rappresenta un’opportunità da trilioni di dollari. Il World Economic Forum ha stimato che entro il 2030 circa il 10% del PIL globale potrebbe essere tokenizzato. Asset come immobili, obbligazioni, azioni e persino opere d’arte potranno essere frazionati in token digitali, ampliando l’accesso agli investimenti a una platea globale.

In questo scenario, Ondo Finance si distingue come una delle realtà più promettenti, supportata anche da un token nativo, $ONDO, che ha guadagnato slancio nelle ultime settimane grazie al crescente interesse istituzionale. Il progetto si posiziona come uno snodo centrale per la creazione di liquidità e strumenti finanziari regolamentati all’interno dell’ecosistema Web3.

