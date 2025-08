L’integrazione tra finanza tradizionale e criptovalute sta compiendo un ulteriore passo avanti, con banche globali e colossi dei pagamenti sempre più coinvolti in iniziative legate a stablecoin e asset digitali.

JPMorgan e Coinbase uniscono le forze

L’istituto finanziario JPMorgan Chase e il cripto exchange Coinbase, due attori leader nei rispettivi settori, hanno annunciato una partnership strategica che porterà i servizi cripto direttamente all’interno dell’ecosistema bancario americano. A partire dall’autunno, i titolari della carta di credito Chase potranno acquistare criptovalute direttamente tramite Coinbase, segnando una svolta nell’adozione mainstream degli asset digitali.

A partire dal 2026, i clienti di JPMorgan potranno inoltre convertire i loro punti fedeltà Chase Ultimate Rewards in USDC, la stablecoin emessa da Circle. Si tratta della prima volta in assoluto che un programma di loyalty legato a una carta di credito consentirà conversioni dirette in stablecoin. Oltre a ciò, sarà possibile collegare direttamente il proprio conto bancario Chase con Coinbase per semplificare l’acquisto di criptovalute, ampliando l’accesso anche a utenti meno esperti.

JPMorgan punta su stablecoin e prestiti crypto

Le ambizioni di JPMorgan non si fermano a partnership e programmi fedeltà. In una recente riunione con gli investitori, il CEO Jamie Dimon ha confermato che la banca prevede di partecipare attivamente al settore stablecoin, sia tramite la propria JPMorgan Deposit Coin che attraverso l’adozione di stablecoin emesse da terze parti. L’obiettivo è restare competitivi rispetto alle fintech, che stanno rapidamente ridisegnando l’infrastruttura finanziaria globale.

La banca sta inoltre valutando l’erogazione di prestiti garantiti da Bitcoin ed Ethereum, una mossa che potrebbe concretizzarsi entro il 2026. Questa apertura a prodotti finanziari garantiti da crypto evidenzia un cambio di rotta significativo nella strategia della banca, finora prudente sul tema.

Visa aumenta le operazioni con criptovalute

Anche Visa ha intensificato il proprio impegno nel settore crypto, estendendo le sue funzionalità di regolamento in stablecoin a nuove blockchain e valute digitali. Il colosso dei pagamenti supporterà da ora anche PYUSD (PayPal), USDG (Paxos) e EURC (Circle), ed espanderà la compatibilità oltre Ethereum e Solana, includendo Avalanche e Stellar.

Questa decisione riflette una visione strategica chiara. Secondo Rubail Birwadker, Global Head of Strategic Partnerships di Visa, “le stablecoin possono trasformare radicalmente il modo in cui il denaro si muove nel mondo, se supportate da fiducia, scalabilità e interoperabilità”.

Il Genius Act rafforza le stablecoin

A dare ulteriore impulso al settore è la recente approvazione del Genius Act da parte del presidente Donald Trump, che ha introdotto una cornice normativa chiara per le stablecoin negli Stati Uniti. La nuova legge impone che ogni stablecoin sia coperta integralmente da asset liquidi denominati in dollari USA, principalmente Treasury a breve scadenza, aumentando la trasparenza e la fiducia del mercato.

Le principali aziende tech, come Meta e Amazon, stanno esplorando soluzioni proprie, mentre alcuni Stati USA si preparano a emettere le proprie valute digitali. La combinazione di regolamentazione, innovazione e adozione istituzionale sta portando le stablecoin a un livello di legittimità mai raggiunto prima.

Tuttavia, questa regolamentazione solleva preoccupazioni in Europa, dove l’adozione massiccia di stablecoin denominate in dollari potrebbe minare la sovranità monetaria dell’eurozona, spingendo gli investitori verso titoli di Stato statunitensi a scapito di quelli europei. Inoltre, la crescente interconnessione tra politica e crypto negli USA, alimentata anche da interessi privati della famiglia Trump nel settore, solleva interrogativi sull’indipendenza dei controlli e sui potenziali conflitti di interesse.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.