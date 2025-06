L’interesse dei colossi della finanza verso le criptovalute si fa sempre più concreto, con JPMorgan, Bank of America, BlackRock, BBVA e altre istituzioni che sono pronte a beneficiare della tokenizzazione dei Real World Asset.

JPMorgan accelera sulle cripto con JPMD

JPMorgan Chase, uno dei colossi della finanza globale, ha recentemente depositato un marchio per un nuovo progetto nel settore delle risorse digitali: JPMD, acronimo di “JPMorgan Deposit”. Il nome è apparso per la prima volta in una domanda per il registrare il marchio, depositata presso l’U.S. Patent and Trademark Office, anticipando il lancio di una piattaforma dedicata agli asset digitali. Il progetto include funzionalità come il trading, lo scambio, il trasferimento e l’elaborazione di pagamenti in asset digitali, oltre alla possibilità di emissione di nuovi token.

Pochi giorni dopo, è stato lanciato il token JPMD su Base, la rete Layer 2 di Ethereum sviluppata da Coinbase, il crypto exchange più utilizzato negli Stati Uniti. Il token rappresenta una forma digitale dei depositi bancari commerciali e sarà utilizzabile esclusivamente da clienti istituzionali. JPMD non è una stablecoin destinata al pubblico retail come USDC o PYUSD, ma un token regolamentato e garantito da depositi reali.

Caratteristiche e funzionalità del token JPMD

JPMD è stato progettato per ottimizzare i pagamenti tra grandi istituzioni, sfruttando le caratteristiche della blockchain pubblica per rendere i trasferimenti più rapidi, efficienti e sicuri. Operando su Base, JPMD beneficia di costi ridotti, operatività 24/7 e velocità elevate, con transazioni quasi istantanee e commissioni minime.

La scelta di una rete pubblica rappresenta un cambio di paradigma per JPMorgan, che in passato aveva puntato su soluzioni interne come Kinexys. Il nuovo approccio evidenzia come anche le banche tradizionali riconoscano i vantaggi della trasparenza e scalabilità offerte dalle blockchain pubbliche, come Ethereum.

Il contesto regolamentare per le stablecoin

Con il recente passaggio al Senato del GENIUS Act, che mira a regolamentare a livello federale le stablecoin, JPMD potrebbe trovare uno spazio operativo più definito. Anche in Europa, il panorama si sta evolvendo in modo simile grazie al regolamento MiCA, infatti una delle principali banche francesi, Société Générale, ha annunciato il lancio di una stablecoin ancora al dollaro americano sulle blockchain Ethereum e Solana.

BBVA consiglia un’allocazione in cripto

La seconda banca più grande della Spagna, BBVA, ha cominciato a consigliare ai propri clienti più benestanti di destinare tra il 3% e il 7% del portafoglio in criptovalute, come Bitcoin ed Ether. Questa indicazione, basata sulla propensione al rischio individuale, rappresenta un cambiamento importante rispetto alla cautela storica mostrata dal settore bancario.

L’annuncio è stato dato da Philippe Meyer, responsabile soluzioni digitali e blockchain di BBVA Svizzera, durante la conferenza DigiAssets a Londra. BBVA facilita l’acquisto di poche criptovalute per i suoi clienti già dal 2021, ma con questa nuova strategia si posiziona tra le prime banche globali a raccomandare attivamente un’esposizione in crypto asset.

Cresce la domanda per portafogli cripto

