La scelta di JPMorgan di utilizzare la blockchain pubblica Base per il lancio del proprio token di deposito JPMD, segna un passaggio storico nella relazione tra finanza tradizionale e criptovalute.

JPMorgan lancia il token JPMD su Base

JPMorgan ha annunciato il lancio sperimentale di JPMD, un token rappresentante depositi bancari ed emesso sulla blockchain Base, la rete Layer2 sviluppata da Coinbase su Ethereum. Si tratta di una mossa senza precedenti per il colosso bancario statunitense, che per la prima volta porta la propria infrastruttura legata agli asset digitali su una blockchain pubblica.

Il token JPMD, sviluppato internamente dal team blockchain Kinexys, rappresenta un asset “permissioned” destinato a clienti istituzionali e selezionati, consentendo trasferimenti rapidi, economici e tracciabili, con finalità quasi istantanea e costi inferiori a un centesimo per transazione. Questo token di deposito non è una stablecoin tradizionale, ma piuttosto uno strumento digitale che rappresenta fondi reali depositati presso JPMorgan, utilizzabile per trasferimenti interni tra conti della banca, regolamenti tra istituzioni finanziarie e potenzialmente, in futuro, anche per trading e pagamenti on-chain.

L’iniziativa punta a ridurre i tempi e i costi del sistema bancario tradizionale, offrendo un’alternativa più efficiente ai meccanismi interbancari attuali. La scelta di utilizzare Base, una rete pubblica ma altamente scalabile e a basso costo, riflette la crescente apertura di JPMorgan verso l’ecosistema crypto, nonostante il suo CEO Jamie Dimon continui a esprimere pubblicamente scetticismo verso Bitcoin.

JPMorgan deposita il marchio “JPMD”

JPMorgan Chase ha presentato il 15 giugno 2025 una domanda di marchio per JPMD, un’iniziativa che punta a consolidare la sua presenza nei servizi digitali legati agli asset cripto. Secondo la documentazione depositata presso l’Ufficio brevetti degli Stati Uniti, la piattaforma dovrebbe offrire un’ampia gamma di soluzioni, tra cui trading, exchange, trasferimenti, pagamenti e emissione di asset digitali.

JPMD non mira a sostituire l’attuale JPM Coin, la stablecoin privata della banca operante su Quorum/Kinexys, bensì a estendere l’offerta verso un ecosistema più aperto, accessibile a una base clienti istituzionale più ampia e potenzialmente anche i retail. Questa mossa arriva in un momento in cui anche altri grandi istituti statunitensi, come Bank of America, stanno esplorano soluzioni simili, spinti da un ambiente regolamentare più favorevole, in particolare grazie all’approvazione del GENIUS Act in Senato.

JPMorgan incontra la SEC

Recentemente, JPMorgan ha tenuto un incontro strategico con la Crypto Task Force della SEC per discutere le implicazioni della migrazione dei mercati finanziari verso le blockchain pubbliche. Al centro del dialogo, la trasformazione dei modelli tradizionali di mercato e i rischi e benefici legati alla tokenizzazione di asset e all’adozione di infrastrutture digitali.

Durante il confronto, i dirigenti di JPMorgan, tra cui Scott Lucas, Justin Cohen e Aaron Iovine, hanno illustrato le attività già poste in atto dalla banca nel settore blockchain, come la gestione on-chain delle operazioni di “repurchase agreement” attraverso la sua piattaforma di “Digital Financing” e “Digital Debt Services”.

Sebbene alcuni osservatori avessero ipotizzato anche la nascita di una nuova stablecoin, JPMorgan ha chiarito che non ci sono piani in tal senso, definendo i token di deposito come una soluzione più sicura e scalabile per gli investitori istituzionali. La banca sottolinea che, a differenza delle stablecoin tradizionali, questi token rappresentano veri depositi bancari e operano pienamente all’interno del sistema regolamentato.

Bitcoin Hyper: la Layer2 per portare DeFi e NFT su BTC

Bitcoin Hyper rappresenta una dei progetti in fase di prevendita più promettenti nell’attuale panorama cripto. Si tratta della prima Layer 2 sviluppata per la rete Bitcoin, con l’obiettivo di superarne i limiti strutturali in termini di velocità e programmabilità. Il protocollo utilizza la Solana Virtual Machine (SVM) come livello di esecuzione per gestire le transazioni e gli smart contract, offrendo performance elevate e costi di transazione prossimi allo zero.

Tutte le transazioni verranno trasmesse sulla blockchain principale di Bitcoin, in modo da garantire massima sicurezza e decentralizzazione. In questo modo, Bitcoin Hyper consente di eseguire applicazioni decentralizzate, scambiare NFT, creare meme coin e accedere a servizi DeFi direttamente nell’ecosistema Bitcoin.Al centro di questo layer2 si trova il token $HYPER, che viene utilizzato per il pagamento delle commissioni, protezione della rete tramite lo staking, voto di governance del protocollo e permette di sbloccare ricompense esclusive da cripto launchpad e DAO.

La prevendita di $HYPER ha raccolto oltre 1,4 milioni di dollari in meno di un mese, con il token disponibile al prezzo di 0,01195 dollari, segno di un forte interesse da parte degli investitori.



Chi acquista $HYPER può già accedere a un programma di staking con un rendimento annuo del 553%, tra i più alti del mercato. Quando tutte le fasi di prevendita saranno concluse, il token verrà distribuito nei wallet degli investitori e quotato su popolari exchange.

PARTECIPA ALLA PREVENDITA DI BITCOIN HYPER

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.