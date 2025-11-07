JPMorgan alza il target di prezzo per Bitcoin a 170.000 dollari, prevedendo una fase di stabilità e un vantaggio strategico rispetto all’oro come copertura contro l’inflazione.

JPMorgan alza il target a 170.000 dollari

In un momento in cui il mercato cripto cerca di riassestarsi dopo settimane di forte volatilità, JPMorgan ha sorpreso gli investitori annunciando un nuovo obiettivo di prezzo per Bitcoin, 170.000 dollari entro i prossimi 6–12 mesi. La banca guidata dal team di strategia di Nikolaos Panigirtzoglou basa la previsione su tre pilastri principali, la stabilizzazione del mercato dopo la fase di deleveraging, il confronto favorevole con l’oro e la crescente domanda in asset capaci di proteggere contro la svalutazione delle valute fiat, il cosiddetto debasement trade.

Panigirtzoglou ha dichiarato che “il mercato ha lavorato attraverso i suoi punti critici. Ora rimane una strada più chiara perché Bitcoin possa riconquistare la sua narrativa”. Dopo le massicce liquidazioni di futures registrate a ottobre e inizio novembre e un exploit da 128 milioni di dollari nel settore DeFi, l’analista ritiene che il peggio sia ormai passato. L’apertura dei contratti futures si è normalizzata, segno che la pressione al ribasso si è attenuata e che Bitcoin sta costruendo un nuovo equilibrio.

Bitcoin contro oro: il gioco dell’efficienza

L’analisi di JPMorgan evidenzia che Bitcoin è oggi sottovalutato rispetto all’oro quando si tiene conto della volatilità. Il rapporto di volatilità BTC/oro è sceso sotto quota 2,0 e in altre parole serve solo 1,8 volte più capitale di rischio su Bitcoin rispetto all’oro per ottenere lo stesso rendimento. Questo rende Bitcoin un investimento più efficiente sul piano rischio/rendimento.

Mentre la volatilità dell’oro è aumentata, erodendo il suo ruolo tradizionale di “bene rifugio”, Bitcoin ha mostrato una maggiore stabilità. Secondo le stime della banca, se il prezzo del Bitcoin raggiungesse i 170.000 dollari, la sua capitalizzazione si allineerebbe ai circa 6200 miliardi di dollari detenuti in oro nel settore privato, superandolo poi su base di efficienza del rischio. JPMorgan interpreta questo scenario come un segnale di maturità per l’asset digitale, ormai considerato un’alternativa strategica a lungo termine.

Strategia e tempismo: perché agire adesso

Secondo JPMorgan, il momento attuale rappresenta una finestra strategica per posizionarsi. Con Bitcoin che viene scambiato intorno ai 101.000 dollari, la proiezione a 170.000 implica un potenziale di crescita del +70%. Storicamente, movimenti di questa entità non sono rari per Bitcoin, ma l’elemento nuovo è la stabilizzazione della volatilità e la credibilità crescente del mercato crypto.

Anche il comportamento dei grandi investitori suggerisce un possibile fondo di mercato. L’analisi di Santiment indica che oltre 208.000 BTC sono stati rimossi dagli exchange negli ultimi sei mesi, riducendo il rischio di ulteriori vendite. Parallelamente, la balena Hyperunit, il trader che aveva previsto il crollo di ottobre e guadagnato 200 milioni di dollari, ha aperto nuove posizioni long per 55 milioni di dollari su Bitcoin ed Ethereum, segno di un rinnovato ottimismo tra gli operatori esperti.

Hunter Horsley, CEO di Bitwise, ha inoltre sottolineato come molti “Bitcoin OG” stiano alleggerendo le posizioni dopo anni di guadagni straordinari, ma senza abbandonare il mercato: “Molti hanno deciso di tenere la maggior parte dei loro asset, consapevoli che la fase ribassista potrebbe essere agli sgoccioli”.

