Le recenti dichiarazioni di Robert Kiyosaki, le scelte politiche dell’amministrazione Trump e i nuovi investimenti aziendali in Bitcoin come quello di GameStop indicano un cambiamento profondo e accelerato nel panorama economico e finanziario globale.



Kiyosaki lancia l’allarme: “La fine è arrivata”

Robert Kiyosaki, celebre autore di Rich Dad Poor Dad, ha lanciato il suo avvertimento più allarmante, con il sistema finanziario globale, secondo lui, che è giunto al capolinea. In un post pubblicato il 21 maggio sulla piattaforma X, l’autore ha dichiarato: “The END is here … The party is over. Hyperinflation is here.” Per Kiyosaki, milioni di persone, giovani e anziani, saranno presto travolte da una rovina finanziaria senza precedenti. Il suo consiglio è netto, “fuggire” dalla valuta fiat e rifugiarsi in asset reali come oro, argento e bitcoin.

Secondo Kiyosaki, l’oro raggiungerà i 25.000 dollari, l’argento i 70 dollari, e Bitcoin volerà tra i 500.000 e 1 milione di dollari. Il punto di rottura sarebbe stato un recente fallimento nell’asta dei titoli di Stato americani, in cui la Fed, secondo l’autore, è intervenuta comprando 50 miliardi di dollari in obbligazioni con “denaro finto”. Per lui, questa è la prova che la fiducia nel dollaro si sta sgretolando e che il sistema si sta autodistruggendo.

L’amministrazione Trump rilancia le criptovalute

In questo contesto di crescente sfiducia nei confronti del sistema finanziario tradizionale, le criptovalute ricevono un ulteriore sostegno politico. Durante la conferenza “Bitcoin 2025” a Las Vegas, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha dichiarato che il governo Trump vuole fare degli Stati Uniti la “cripto capitale del pianeta”. Vance ha elogiato l’influenza politica esercitata dall’industria delle criptovalute, incoraggiandola a restare attiva nel promuovere normative favorevoli, in particolare per le stablecoin.

Secondo Vance, è una “opportunità irripetibile” per stimolare l’innovazione americana. La sua dichiarazione arriva dopo che il presidente Trump ha istituito una riserva federale di Bitcoin e nominato sostenitori delle cripto in ruoli chiave del suo governo.

GameStop si lancia su Bitcoin

A conferma di una crescente adozione istituzionale di Bitcoin, il 28 maggio GameStop ha annunciato il suo primo investimento diretto in BTC, acquistando 4.710 bitcoin per un valore stimato di circa 513 milioni di dollari. L’operazione è stata finanziata tramite l’emissione di obbligazioni convertibili da 1,3 miliardi di dollari, segnalando un deciso orientamento verso gli asset alternativi dopo mesi di speculazioni.

Il titolo GameStop (GME) ha risposto positivamente alla notizia, dopo un aumento del 12% in marzo e un +18% a febbraio, è ora in crescita del 30% negli ultimi 30 giorni. L’acquisizione posiziona GameStop tra le aziende americane che adottano strategie di riserva in Bitcoin, seguendo le orme di Strategy (ex MicroStrategy), Metaplanet e Meliuz.

