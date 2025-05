La Bitcoin Conference di Las Vegas accende le aspettative. Con l’intervento di figure chiave e un mercato in ripresa, Bitcoin potrebbe raggiungere cifre da record.

Il mercato delle criptovalute sta attraversando una fase rialzista. Nella notte tra domenica e lunedì, Donald Trump ha revocato i dazi sulle importazioni dall’UE, ma, con i mercati azionari statunitensi chiusi ieri per il Memorial Day, è improbabile che gli investitori istituzionali reagiscano prima del dovuto. Si prevede quindi che al più presto riprendano gli investimenti massicci in Bitcoin. Nel frattempo, la Bitcoin Conference di Las Vegas, in programma nei prossimi tre giorni, rappresenta un evento cruciale che potrebbe spingere il prezzo di Bitcoin verso quota 120.000 dollari.

Presenza di alto profilo alla Casa Bianca

La Bitcoin Conference è uno degli eventi più prestigiosi nel settore delle criptovalute, come dimostra il programma di alto livello curato annualmente dagli organizzatori. Lo scorso anno, Donald Trump partecipò, sfruttando l’evento per promuovere la sua campagna elettorale. Con dichiarazioni come “Non vendere mai i tuoi Bitcoin”, ha delineato una chiara visione pro-criptovalute per gli investitori sotto la sua leadership. Quest’anno, non sarà il Presidente a parlare, ma i suoi figli, Eric e Donald Jr., insieme a importanti rappresentanti della Casa Bianca. Tra i relatori figurano David Sacks, figura leader nel settore delle criptovalute e dell’intelligenza artificiale, la senatrice Cynthia Lummis, nota per il Bitcoin Act, e si prevede la partecipazione del vicepresidente JD Vance. Saranno presenti anche rappresentanti di BlackRock, uno tra i maggiori gestori di investimenti e servizi finanziari del mondo.

L’ottimismo si diffonde?

La presenza di numerosi esponenti politici all’evento evidenzia la crescente rilevanza di Bitcoin negli Stati Uniti. Trump ha dichiarato di voler trasformare gli USA nel centro globale delle criptovalute, un impegno confermato dal suo crescente coinvolgimento personale e familiare nel settore. Sebbene ciò possa non essere sufficiente a spingere Bitcoin a 120.000 dollari durante il periodo della conferenza, vi sono prospettive a lungo termine promettenti, con analisti che prevedono target di prezzo nell’ordine di milioni. Per questo, sempre più investitori stanno puntando sul nuovo BTC Bull Token ($BTCBULL) per massimizzare i profitti derivanti dal rally.

Il token BTC Bull esplode a 6,4 milioni di dollari

Un aumento del prezzo di Bitcoin alimenta la crescita dell’intero mercato delle criptovalute, con molte altcoin che registrano rendimenti significativamente superiori. Il token $BTCBULL, in particolare, presenta una correlazione diretta con l’andamento di Bitcoin, grazie a un concetto innovativo ideato dai suoi sviluppatori. Se il prezzo di Bitcoin raggiunge determinati livelli, $BTCBULL attiva meccanismi di profitto per gli investitori. Ad esempio, a 125.000 dollari, una parte dei token verrà bruciata, riducendo l’offerta e favorendo un aumento del prezzo se la domanda resta stabile o cresce. Al raggiungimento di 150.000 dollari, gli investitori riceveranno un primo airdrop di Bitcoin: più token si possiedono, più BTC si ottengono.

Questo meccanismo sta generando entusiasmo, poiché consente agli investitori di beneficiare sia dell’aumento del prezzo di $BTCBULL sia degli airdrop legati a Bitcoin. Gli analisti prevedono che il valore di $BTCBULL possa crescere in maniera esponenziale. Attualmente in prevendita, il token ha già attratto oltre 6,4 milioni di dollari. Il prezzo aumenterà più volte prima della quotazione in borsa, garantendo profitti iniziali ai primi acquirenti. Dopo il lancio, il valore potrebbe moltiplicarsi rapidamente, come spesso accade con ICO di successo. Il valore di un token è di 0,00253 dollari.

