Ethereum raggiunge 1 miliardo di dollari in afflussi agli ETF il 11 agosto 2025, mentre l’ordine esecutivo di Trump apre i piani 401(k) alle criptovalute, promettendo una trasformazione del mercato.

Il 2025 segna un punto di svolta per Ethereum, con due eventi destinati a ridefinire il suo ruolo nei mercati globali. Il 11 agosto, gli ETF su Ethereum hanno registrato afflussi record di oltre 1 miliardo di dollari in un solo giorno, un segnale di forte fiducia istituzionale.

Contemporaneamente, un ordine esecutivo del presidente Donald Trump ha aperto i piani 401(k), pilastro del risparmio pensionistico negli Stati Uniti, alle criptovalute, creando un canale di investimento senza precedenti. Questi sviluppi, combinati, potrebbero trasformare il panorama del mercato cripto, consolidando Ethereum come asset fondamentale.

Afflussi record agli ETF su Ethereum

Gli ETF su Ethereum hanno raggiunto un traguardo storico. Secondo SoSoValue, il BlackRock iShares Ethereum Trust (ETHA) ha attratto 640 milioni di dollari, mentre il Fidelity Ethereum Fund (FETH) ha registrato 277 milioni di dollari in afflussi netti l’11 agosto 2025.

Questo entusiasmo è alimentato da fattori macroeconomici: l’inflazione statunitense al 2,8% annuo rafforza le aspettative di tagli ai tassi della Federal Reserve, spingendo gli investitori verso asset rischiosi come le criptovalute. Di conseguenza, il prezzo di Ethereum si è avvicinato alla soglia dei 4.700 dollari, con un momentum rialzista a breve e medio termine.

Questi afflussi, che hanno portato il totale annuo a oltre 10,8 miliardi di dollari, riflettono un crescente interesse istituzionale per Ethereum, riconosciuto come pilastro di DeFi e Web3.

L’ordine esecutivo di Trump apre i 401(k) alle criptovalute

L’ordine esecutivo di Trump ha eliminato una direttiva del 2021, consentendo ai piani 401(k) di includere criptovalute e private equity. Questo cambiamento apre l’accesso agli asset digitali a milioni di americani tramite conti a vantaggi fiscali, replicando l’impatto degli ETF sull’oro negli anni 2000, quando lo SPDR Gold Trust facilitò l’esposizione all’oro per investitori istituzionali e retail.

La mossa potrebbe innescare un’adozione a lungo termine, con flussi di capitale potenzialmente colossali verso Ethereum.

Una sinergia che può trasformare il mercato

La combinazione di ETF e piani 401(k) crea una dinamica unica. Gli ETF rafforzano la legittimità di Ethereum tra gli investitori istituzionali, mentre i piani 401(k) aprono un canale per il pubblico retail. Questo è amplificato da strategie aziendali come quelle di BitMine Immersion Technologies, che detiene 1,15 milioni di ETH.

Secondo Ryan Lee, analista capo di Bitget, questa sinergia “rafforzerà il ruolo delle criptovalute come alternativa agli investimenti tradizionali, aprendo la strada a flussi di capitale sostenibili”.

Quattro fattori chiave per la crescita di Ethereum

Fiducia istituzionale : Gli afflussi record negli ETF di BlackRock e Fidelity segnalano un’adozione crescente.



: Gli afflussi record negli segnalano un’adozione crescente. Accesso retail : I piani 401(k) rendono Ethereum accessibile a milioni di risparmiatori.



: I rendono accessibile a milioni di risparmiatori. Strategie aziendali : Accumulazioni come quella di BitMine aumentano la liquidità.



: Accumulazioni come quella di aumentano la liquidità. Contesto macroeconomico: L’inflazione bassa e i tagli ai tassi favoriscono gli asset rischiosi.



Rischi e prospettive future

Ethereum rimane volatile, con rischi di correzioni significative. L’integrazione nei piani 401(k) solleva questioni di liquidità e gestione del rischio per i portafogli pensionistici. Inoltre, la SEC e il Congresso USA devono ancora chiarire il quadro normativo per le criptovalute in questi conti.

Nonostante ciò, il 2025 potrebbe essere ricordato come l’anno in cui Ethereum è passato da asset innovativo a pilastro dell’allocazione finanziaria globale, con un potenziale di crescita esponenziale.

Bitcoin resta al centro dell’attenzione

L’adozione di Ethereum nel 2025, con 1 miliardo di dollari in afflussi agli ETF l’11 agosto e l’apertura dei piani 401(k) alle criptovalute tramite l’ordine di Trump, segna una svolta epocale. La visione di Vitalik Buterin per nodi ultraleggeri e privacy predefinita rafforza il ruolo di Ethereum in DeFi e Web3.

Tuttavia, la volatilità e le incertezze normative richiedono cautela, mentre il valore degli ETH in staking supera i 150 miliardi di dollari, consolidando il suo dominio.

Per quanto riguarda Bitcoin, l’entusiasmo alimentato da un’inflazione USA al 2,8% nel 2025 e aspettative di tagli ai tassi della Federal Reserve a settembre (probabilità del 100% secondo CME Group), si affianca alla crescita degli indici di Wall Street.

Il Dow Jones (+0,84% a 44.830,33 punti), l’S&P 500 (+0,4%) e il Nasdaq Composite (+0,31% a 21.748,34 punti) riflettono un clima di fiducia, con settori come tecnologia (+0,6%) in rialzo. L’IPO di Bullish, valutata 5,41 miliardi di dollari, e il balzo di Tencent (+4,7%) in Asia rafforzano l’ottimismo. Tuttavia, la volatilità del VIX a 14,49 e i prossimi dati su Producer Price Index potrebbero influenzare il sentiment, mantenendo Bitcoin al centro dell’attenzione degli investitori.

