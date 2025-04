Il rialzo del +70% del token TRUMP dimostra quanto il mercato delle criptovalute sia ancora fortemente influenzato da dinamiche emotive e simboliche, in questo caso una cena esclusiva con il presidente americano.



Una cena presidenziale riaccende TRUMP

Il token $TRUMP, promosso come la meme coin “ufficiale” del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha registrato un’impennata di circa il 75% in un solo giorno dopo la pubblicazione di un annuncio sorprendente sul sito ufficiale del progetto, passando da 9,12 a un picco locale di 16,12 dollari. Al momento, il token $TRUMP ha un valore di 12,11 dollari, con una capitalizzazione di 2,42 miliardi di dollari e un formidabile incremento nel volume di scambio del 633% (5,56 miliardi di dollari).



I 220 maggiori possessori del token saranno invitati a una cena esclusiva con Trump nel suo club privato a Washington D.C., l’evento è descritto come “Private, Members-Only Dinner with President Donald J. Trump.” La notizia ha acceso l’interesse degli investitori e ha innescato una rapida corsa al rialzo del prezzo.

Ritorno di fiamma dopo un lancio criticato

Il token $TRUMP era stato lanciato a metà gennaio, pochi giorni prima dell’insediamento di Trump, ed era stato ampiamente criticato per aver sfruttato la visibilità politica del presidente e per le forti allocazioni riservate agli insider. Il prezzo aveva toccato un record di 73 dollari il 19 gennaio, ma nei mesi successivi ha subito un crollo superiore all’80%, complice anche il generale raffreddamento del mercato crypto e un calo del 30% di Bitcoin durante quel periodo.

La recente impennata avviene nonostante l’immissione in circolazione di 40 milioni di token $TRUMP per un valore di 300 milioni di dollari, avvenuta lo scorso venerdi. Questo aumento dell’offerta ha destato perplessità tra gli analisti, ma è stato in parte compensato dall’effetto entusiasmo generato dalla cena presidenziale. Attualmente, il 75% dei token TRUMP resta ancora bloccato, con un nuovo sblocco previsto per luglio, che potrebbe immettere ulteriori 600 milioni di dollari in token sul mercato.



Dopo l’annuncio dell’evento con Trump, il prezzo del token è salito fino a 16,12 dollari, il massimo da inizio marzo, prima di ripiegare a poco meno di 13 dollari. Nonostante la correzione, il token registra comunque un guadagno del 30% nelle ultime 24 ore, alimentando nuove speranze tra gli investitori, ma anche cautela vista l’elevata volatilità e la storia speculativa del progetto.



Propaganda o speculazione ?

Tuttavia, il progetto continua a essere circondato da dubbi strutturali. La forte centralizzazione iniziale, le ingenti quantità di token riservati agli insider e i massicci sblocchi programmati nei prossimi mesi rendono il token altamente volatile e potenzialmente rischioso. La storia del token appare quindi più vicina a un’operazione di marketing politico che a un vero progetto crypto con basi solide e una roadmap chiara.

In questo contesto, gli investitori dovrebbero valutare con attenzione se partecipare a iniziative che poggiano più sull’immagine e sulla promessa di esclusività che su un reale utilizzo o innovazione tecnologica. Il caso $TRUMP è emblematico di come, nell’era delle meme coin e delle crypto di tendenza, la linea tra utilità e propaganda sia spesso molto sottile.

Solaxy: la Layer2 per le memecoin su Solana

Mentre TRUMP torna sotto i riflettori, c’è un’altro progetto che sta attirando l’attenzione per la sua tecnologia, ovvero la layer2 Solaxy ($SOLX).



Questo progetto, ancora in fase di prevendita, punta a diventare la prima soluzione Layer2 per la blockchain Solana, un ecosistema noto per la velocità ma vulnerabile alla congestione, soprattutto durante i picchi di attività legati alle memecoin. Solaxy offre minori costi di commissione, evita il fallimento delle transazioni durante i periodi di traffico elevato, ed offre compatibilità anche con le reti EVM (ecosistema Ethereum).

Solaxy ha raccolto oltre 30 milioni di dollari dal lancio della sua prevendita, disponibile attualmente sul sito web ufficiale, con il token disponibile a soli 0,001702 dollari prima dell’aumento tra 31 ore.

$SOLX, il token nativo di Solaxy, svolgerà un ruolo centrale all’interno della layer2, in qunato sarà utilizzato sia per la governance del protocollo, permettendo agli utenti di votare su decisioni chiave, sia come mezzo di pagamento per le basse commissioni sulla rete. Inoltre, gli utenti potranno mettere in staking i propri $SOLX e ottenere un rendimento annuo (APY) del 128%.



Secondo l’analista crypto SamuBit, Solaxy potrebbe rappresentare un’ottima opportunità per gli investitori, grazie alla sua architettura layer2 per Solana e al bridge cross-chain con Ethereum, che permette di coprire 2 blockchain più diffuse nella DeFi.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.