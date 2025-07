La proposta sul token WLFI rappresenta non solo un momento chiave per l’azienda dei Trump, World Liberty Financial, ma anche un esempio di come la governance condivisa possa evolvere in un contesto dominato da grandi investitori e interessi politici.

Una svolta storica per WLFI

World Liberty Financial ha dato il via a una votazione comunitaria cruciale che potrebbe cambiare radicalmente il futuro del suo token nativo WLFI. Avviata il 4 luglio 2025, la proposta mira a trasformare il token da non trasferibile a pienamente scambiabile, segnando un momento chiave per l’evoluzione del protocollo. L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio per aumentare la partecipazione della community e rafforzare il modello di governance decentralizzata promosso dalla piattaforma.

Se approvata, la proposta consentirà il trading del WLFI su mercati secondari e peer-to-peer, offrendo liquidità parziale ai supporter. I fondatori e gli insider, compresi i membri della famiglia Trump che detengono il 60% dell’offerta totale, rimarrebbero invece soggetti a lunghi periodi di lock-up, per evitare vendite massicce e repentine da parte degli investitori istituzionali. Una scelta strategica volta a rassicurare il mercato e consolidare la fiducia nella sostenibilità del progetto.

L’interesse degli investitori e il ruolo di Justin Sun

Un forte segnale della fiducia degli investitori arriva da Justin Sun, che ha recentemente acquistato token WLFI per un valore di 75 milioni di dollari. La sua partecipazione rappresenta una conferma della solidità percepita del progetto e potrebbe avere un impatto significativo sulla sua visibilità e liquidità. In un settore in cui la fiducia è fondamentale, la presenza di investitori di alto profilo può catalizzare nuovi ingressi e rafforzare la posizione del token nel panorama DeFi.

Se il voto dovesse andare a buon fine, l’aumento della liquidità e dell’esposizione di mercato del WLFI potrebbe avere ricadute positive anche su altri progetti decentralizzati, fungendo da esempio per futuri modelli di governance condivisa e di distribuzione bilanciata tra insider e community.

Il caso USD1: la terza stablecoin per volume

In parallelo al dibattito su WLFI, un altro asset legato alla famiglia Trump sta facendo notizia, ovvero USD1, una stablecoin che ha raggiunto 1,25 miliardi di dollari di volume giornaliero, diventando la terza stablecoin più scambiata dopo Tether (USDT) e Circle (USDC). Questo risultato arriva nonostante il market cap sia relativamente basso (2,2 miliardi di dollari), grazie anche a una transazione record da 2 miliardi di dollari tra MGX (Abu Dhabi) e Binance, interamente regolata in USD1.

In aggiunta, il token USD1 sta per essere lanciato sulla blockchain Tron, sfruttandone le basse commissioni e l’elevata velocità per aumentare ulteriormente l’adozione. Il contesto normativo però è complesso, perché senatori come Elizabeth Warren e Jeff Merkley hanno espresso forti dubbi, sostenendo che USD1 possa fungere da strumento di influenza estera e rappresentare un conflitto d’interessi legato alla politica.

Il GENIUS Act e l’orizzonte regolatorio

Nonostante le polemiche, l’approvazione del GENIUS Act, una legge federale che darebbe legittimità alle stablecoin fiat, rafforza ulteriormente la posizione di USD1. Se firmata da Donald Trump, la legge offrirebbe chiarezza regolatoria e un quadro normativo stabile per progetti come questo, aumentando l’interesse da parte di istituzioni e grandi investitori.

Un recente report ha evidenziato come USD1, a differenza di esperimenti falliti come TerraUSD, abbia un modello sostenibile e compatibile con la domanda istituzionale. Resta però da vedere se la crescente pressione politica potrà ostacolarne lo slancio, nonostante i numeri di mercato raccontino una storia diversa.

