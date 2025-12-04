Il lancio del primo ETF spot su Chainlink negli Stati Uniti segna un momento storico per gli oracoli blockchain, attirando forti afflussi istituzionali e rinnovando l’ottimismo sul prezzo della crypto $LINK.

Grayscale lancia il primo ETF spot Chainlink

Grayscale ha ufficialmente portato sul mercato americano il primo ETF spot dedicato a Chainlink, quotato su NYSE Arca con il ticker GLNK. Il prodotto nasce dalla conversione del precedente Chainlink Trust, attivo dal 2021, che ora si trasforma in un ETF a tutti gli effetti con LINK come unico asset sottostante. La società ha spiegato che Chainlink è stata scelta per il forte ruolo ricoperto nel settore degli oracoli decentralizzati e per la lunga storia di supporto al suo ecosistema.

Il debutto rappresenta anche un passo strategico favorito dalle nuove linee guida della SEC, approvate a settembre, che hanno facilitato la procedura di qualificazione durante il recente shutdown governativo. Proprio quel periodo ha aperto un percorso regolamentare che ha permesso a Grayscale di far diventare automaticamente effettiva la registrazione dopo una finestra di venti giorni.

Una prima giornata di trading esplosiva

GLNK ha registrato un debutto particolarmente forte, con oltre 1,17 milioni di azioni scambiate, un volume di gran lunga superiore alla media precedente di circa 42.000 azioni. Il prezzo di chiusura del primo giorno è stato di 11,89 dollari, con un rialzo del 5,8%, mentre nelle ore successive è salito fino a 12 dollari.

La risposta degli investitori è stata immediata, il primo giorno ha registrato afflussi per circa 41,5 milioni di dollari, portando gli asset totali a 67,55 milioni. GLNK si è affermato come uno dei lanci ETF crypto più forti degli ultimi mesi, superando di molto il volume storico del Trust originale.

Afflussi istituzionali e breakout tecnici

L’introduzione dell’ETF ha coinciso con un’importante inversione tecnica nel prezzo di LINK. Il token è uscito da un canale discendente durato settimane e ha reagito con un rimbalzo deciso, salendo da 11,98 a 14,44 dollari in due giorni, pari a un recupero del 20%. Il prezzo si trova inoltre su un’importante trendline ascendente, storicamente associata a ripartenze sostenute per la crypto.

Gli analisti hanno evidenziato anche la formazione di un doppio minimo a 12 dollari, con un breakout netto sopra la resistenza dei 13,60 dollari. L’RSI sopra il 53% segnala il ritorno di un sentiment rialzista e lascia intravedere la possibilità di ulteriori estensioni fino ai prossimi livelli tecnici.

Sul fronte on-chain, le balene hanno avuto un ruolo decisivo. Ben 39 nuovi wallet hanno prelevato da Binance quasi 10 milioni di LINK, pari a 188 milioni di dollari, segnalando forte accumulo istituzionale. Tuttavia, non tutti i grandi investitori sono in profitto, un address che nei mesi scorsi ha acquistato 2,33 milioni di LINK per 38,86 milioni registra attualmente una perdita non realizzata di oltre 10 milioni. Questo scenario dimostra come il mercato resti comunque volatile e sensibile a potenziali prese di profitto.

PepeNode: la nuova frontiera del mining virtuale

PepeNode rappresenta una delle innovazioni più originali nel panorama delle prevendite crypto del 2025, introducendo un modello mine-to-earn completamente nuovo e accessibile anche ai piccoli investitori.

A differenza delle prevendite tradizionali, dove gli utenti acquistano token e attendono il listing, PepeNode permette di generare rendimenti immediati attraverso un ecosistema di Miner Nodes situati in un server virtuale interamente personalizzabile. Ogni utente può acquistarli, potenziarli tramite upgrade progressivi e migliorare il proprio hashpower, cioè la capacità di “minare” ricompense all’interno della piattaforma.

La meccanica centrale è fortemente deflazionistica, il 70% dei token utilizzati per ogni upgrade viene automaticamente bruciato, riducendo in modo costante la fornitura di $PEPENODE e creando un dinamismo economico che premia chi entra nelle fasi iniziali.

Costruito su Ethereum (standard ERC-20), PepeNode integra una serie di smart contract dedicati al mining virtuale, con il token che offre anche staking con rendimento annuo del 573%.

L’interfaccia dell’ecosistema è accompagnata da una dashboard in tempo reale, dove l’utente può monitorare l’hashpower, le ricompense attive, i bonus e lo stato di ogni Miner Node. Inoltre il sistema di referral al 2% permette agli utenti di ottenere ulteriori incentivi portando nuovi partecipanti sulla piattaforma, mentre i bonus sotto forma di meme coin aumentano la componente ludica e l’engagement della community

La prevendita ha già raccolto 2,2 milioni di dollari, con il token $PEPENODE disponibile a un costo vantaggioso di 0,0011778 dollari, prima dell’aumento previsto nelle prossime fasi, fino alla quotazione su exchange.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

