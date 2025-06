La posizione degli Stati Uniti su Bitcoin e criptovalute si sta evolvendo rapidamente, aprendo nuovi spazi per l’adozione istituzionale. Ecco come la nuova regolamentazione, le mosse delle banche e degli stati USA stanno trasformando il settore.

La Fed abbandona i rischi reputazionali

La Federal Reserve ha annunciato un cambiamento rilevante nelle sue linee guida, eliminando i “rischi reputazionali” dalle valutazioni bancarie. Questo dettaglio tecnico segna un punto di svolta: gli istituti finanziari americani non saranno più penalizzati per offrire servizi legati alle criptovalute. La Fed si allinea così all’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) e alla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), che avevano già preso la stessa direzione negli anni scorsi.

La decisione arriva dopo anni di pressioni da parte di legislatori e sostenitori del settore crypto, tra cui la senatrice Cynthia Lummis, che hanno denunciato l’uso strumentale dei criteri reputazionali per escludere le aziende legate agli asset digitali dal sistema bancario. Con questa barriera rimossa, si apre la strada a una maggiore integrazione tra finanza tradizionale e servizi crypto.

Il mercato ha reagito con entusiasmo sia a questa notizia che allo stop dello scontro tra Iran e Israele, annunciato ieri sera da Trump su Truth Social. Bitcoin guadagna il 3,9% nelle ultime 24 ore, con un valore di 105.370 dollari, mentre Ethereum, XRP e Solana hanno sfiorato il +10%.

Il colosso bancario JPMorgan adotta le cripto

Un altro segnale della crescente istituzionalizzazione delle criptovalute arriva da JPMorgan Chase, che ha depositato il marchio di servizio “JPMD” per coprire una vasta gamma di attività legate ad asset digitali, blockchain e finanza decentralizzata. La banca punta a offrire servizi di trading, conversione valutaria, emissione di stablecoin, scambi in tempo reale, custodia digitale e soluzioni di pagamento basate su blockchain pubbliche.

JPMD rappresenta l’evoluzione dell’infrastruttura sviluppata da JPMorgan, inclusi JPM Coin e la piattaforma Kinexys. La scelta di un marchio di servizio, invece di un classico trademark, riflette l’intangibilità dei servizi offerti, ma anche la volontà di costruire un’identità forte e autonoma nel nascente ecosistema delle valute digitali regolamentate.

Il Texas investe su Bitcoin : prima riserva pubblica

La spinta verso l’adozione arriva anche a livello statale. Il Texas è il primo stato USA a destinare fondi pubblici all’acquisto diretto di Bitcoin. Il governatore Greg Abbott ha firmato il disegno di legge SB 21, che stabilisce un fondo separato dalla tesoreria centrale, finalizzato alla tutela del potere d’acquisto dello stato rispetto all’inflazione.

Con una dotazione iniziale di 10 milioni di dollari, il Texas punta a consolidare la propria posizione come hub crypto negli Stati Uniti. Il fondo potrà crescere anche attraverso airdrop, donazioni in criptovalute o reinvestimenti. Una misura complementare (HB 448) garantisce che le risorse accumulate in BTC non vengano assorbite automaticamente dalla tesoreria principale.

Questa iniziativa rappresenta un’evoluzione significativa nella percezione del ruolo di Bitcoin: da asset speculativo a riserva di valore utilizzata in contesti istituzionali. L’approvazione del fondo conferma una tendenza in atto anche in altri stati come Arizona e New Hampshire, ma il Texas si distingue per aver strutturato un vero e proprio meccanismo di acquisizione e conservazione.

HYPER: la Layer 2 che rivoluziona l’uso di BTC

In questo contesto di apertura normativa e fermento istituzionale verso la criptovaluta leader di mercato, progetti in fase di prevendita, come Bitcoin Hyper ($HYPER), si inseriscono con una proposta tecnologicamente avanzata e pienamente in linea con la nuova narrativa.



Compatibile con gli smart contract dell’ecosistema Solana, Bitcoin Hyper rappresenta una rete layer2 di Bitcoin capace di superare i limiti strutturali della blockchain madre, offrendo transazioni istantanee, commissioni irrisorie e piena compatibilità con DeFi, memecoin e dApp. Grazie all’uso della zero-knowledge proof e a un’architettura interoperabile, Bitcoin Hyper mantiene la sicurezza di Bitcoin ma con le prestazioni tipiche delle reti più moderne. Questo permette agli utenti di interagire con BTC in tempo reale, aprendo la strada all’integrazione del Bitcoin tradizionale nel mondo Web3.

In poco più di un mese, la prevendita ha già raccolto oltre 1,5 milioni di dollari, segno dell’interesse crescente per soluzioni che migliorano le potenzialità di Bitcoin. Il token nativo $HYPER, è il motore di questa layer2 e viene utilizzato per lo staking, pagamento di fee, governance e accesso a strumenti esclusivi come DAO e launchpad.



Attualmente il token è acquistabile sul sito web ufficiale, al prezzo di 0,012 dollari, ed è possibile effettuare l’acquisto sia con scambio di cripto che con carta di credito. Una volta conclusa la prevendita, il token sarà quotato su prominenti cripto exchange, dove potrebbe beneficiare di un forte apprezzamento, alimentato dalla crescente domanda di soluzioni che estendano le capacità di Bitcoin nel mondo decentralizzato.

