La fiducia degli investitori istituzionali e l’analisi delle principali banche d’investimento alimentano nuove prospettive rialziste per Bitcoin, che sta riconquistando terreno dopo settimane di forte volatilità.

Sentiment rialzista tra gli investitori istituzionali

Secondo un recente report di Coinbase Institutional, la maggior parte degli investitori istituzionali mantiene una prospettiva positiva per Bitcoin nei prossimi mesi. L’indagine, condotta su 124 operatori, mostra che il 67% dei partecipanti si aspetta un aumento dei prezzi tra i tre e i sei mesi futuri.

Il rapporto, firmato da David Duong, responsabile della ricerca di Coinbase Institutional, evidenzia una divergenza significativa di opinioni sul ciclo di mercato. Il 45% degli intervistati ritiene che si sia nelle fasi avanzate del bull market, mentre solo il 27% degli investitori retail condivide la stessa visione.

JPMorgan prevede i $165.000 per BTC

Gli analisti di JPMorgan hanno pubblicato un nuovo studio che rafforza l’ottimismo sul medio termine. Secondo le loro stime, Bitcoin potrebbe salire fino a 165.000 dollari entro fine anno, grazie al confronto favorevole con l’oro sul piano della volatilità.

Il rapporto sottolinea che il rapporto di volatilità Bitcoin-oro è sceso sotto quota 2, indicando che la principale criptovaluta assorbe oggi circa 1,85 volte più capitale di rischio rispetto al metallo prezioso. Per colmare il gap rispetto ai circa 6.000 miliardi di dollari di investimenti privati in oro, la capitalizzazione di mercato di Bitcoin dovrebbe aumentare del 42%, portando il prezzo teorico attorno a 165.000 dollari.

Gli analisti ricordano che a fine 2024 Bitcoin risultava sopravvalutato di 36.000 dollari, mentre oggi è sottovalutato di circa 56.000 dollari rispetto ai livelli corretti per volatilità. Questo cambiamento evidenzia una potenziale spinta rialzista in un contesto di forte domanda per asset rifugio, come oro e Bitcoin che viene considerato “oro digitale”.

Tom Lee: “BTC può arrivare a 200.000 dollari”

L’ottimismo è condiviso anche da Tom Lee, responsabile della ricerca di Fundstrat Global Advisors, che durante un’intervista a CNBC ha sottolineato come la combinazione tra politiche monetarie più accomodanti e stagionalità favorevole nel quarto trimestre possa sostenere una corsa per BTC fino a 200.000 dollari.

Secondo Lee, Bitcoin e le principali criptovalute si muovono in forte correlazione con i mercati azionari. Nei cicli storici del 1998 e del 2024, la fase di allentamento della Federal Reserve ha dato il via a rally significativi nelle ultime settimane dell’anno. Lo stesso schema potrebbe ripetersi, alimentando un’ondata di acquisti da parte di investitori retail e istituzionali.

Volatilità in calo e ritorno dei compratori

Dopo un crollo lampo il 10 ottobre, che ha causato liquidazioni record per 19 miliardi di dollari in un solo giorno e spinto Bitcoin sotto ad un minimo di 103.000 dollari, il mercato sembra aver ritrovato stabilità. BTC è tornato sopra quota 110.000 dollari questa mattina, toccando un picco locale di 111.700 dollari e segnando un rialzo del 7,64% dal 17 ottobre. Gli ETF spot hanno visto una fuoriuscita di capitale per 1,23 miliardi di dollari nell’ultima settimana, ma i flussi netti da inizio ottobre rimangono a +3,77 miliardi di dollari.

Il Crypto Fear & Greed Index mostra i primi segnali di miglioramento, suggerendo che la fase più turbolenta potrebbe essere alle spalle e aprendo la strada a una ripresa più solida nelle prossime settimane.

Bitcoin Hyper attira l’attenzione del mercato

Con un crescente ottimismo su nuovi prezzi record per Bitcoin nei prossimi mesi, aumenta anche la visibilità di progetti che puntano a migliorarne i casi d’uso, come Bitcoin Hyper ($HYPER). Si tratta di una nuova rete Layer-2 costruita per Bitcoin che punta a migliorare la scalabilità e l’efficienza della rete principale, e rendere BTC utilizzabile in più protocolli DeFi.

La piattaforma è progettata per abilitare transazioni più rapide e a costi ridotti, mantenendo al tempo stesso la sicurezza della blockchain di Bitcoin. Inoltre, è compatibile con la Solana Virtual Machine per estendere la compatibilità di BTC con i protocolli DeFi presenti su Solana.

Il token nativo $HYPER è essenziale per pagare le commissioni minori sulla layer2, partecipare alla governance e al meccanismo di staking, con interesse annuo del 50%. La prevendita in corso sul sito ha già superato l’impressionante cifra di 24 milioni di dollari raccolti, attirando l’interesse sia di investitori retail che aziende operanti nell’industria blockchain.

In un mercato in ripresa, progetti infrastrutturali legati a Bitcoin come Bitcoin Hyper stanno attirando attenzione crescente da parte di chi cerca opportunità per cavalcare la nuova possibile ondata rialzista sulle crypto.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

