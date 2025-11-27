Polymarket accelera verso una piena integrazione nei mercati finanziari statunitensi come exchange, grazie all’approvazione della CFTC, una valutazione record e partnership istituzionali che alimentano l’espansione dei prediction market nel 2025.

Polymarket: exchange regolamentato negli USA

Polymarket ha raggiunto una svolta storica ottenendo dall’U.S.Commodity Futures Trading Commission (CFTC) un Amended Order of Designation che la qualifica come exchange pienamente regolamentato negli Stati Uniti. Si tratta della prima volta che una grande piattaforma di prediction market viene inquadrata nello stesso perimetro normativo dei principali mercati regolamentati USA, aprendo la porta alla partecipazione di broker, futures commission merchants (FCM) e investitori istituzionali.

L’autorizzazione consente a Polymarket di migrare da un modello puramente on-chain a un’infrastruttura con accesso intermediato. In futuro, gli utenti statunitensi potranno negoziare contratti attraverso broker e sistemi di clearing tradizionali, facilitando la custodia regolamentata e la conformità operativa. Prima del lancio definitivo, la piattaforma introdurrà nuove regole, protocolli di supervisione, workflow di clearing e meccanismi di sorveglianza potenziati, già adeguati alle richieste del CFTC Part-16.

Il ruolo dei prediction market

L’approvazione della CFTC ridisegna il panorama dei prediction market negli Stati Uniti, storicamente sospesi tra regolamentazione finanziaria e restrizioni sul gioco d’azzardo.

L’inquadramento come exchange riconosciuto suggerisce una crescente apertura istituzionale verso prodotti basati su eventi politici, sportivi, macroeconomici e culturali. Secondo il CEO Shayne Coplan, Polymarket offre “chiarezza nei momenti di incertezza”, un valore rafforzato dall’ingresso in un sistema di vigilanza federale.

La piattaforma continuerà a operare sotto il Commodity Exchange Act con obblighi di autoregolamentazione, consolidando la sua trasformazione da realtà borderline a infrastruttura pienamente integrata nei mercati USA.

Valutazione da $12 miliardi per Polymarket

Parallelamente all’approvazione regolamentare, Polymarket sta cercando nuovo capitale a una valutazione di 12 miliardi di dollari, un aumento del 20% rispetto al precedente round da 10 miliardi di dollari. Il tempismo ha alimentato speculazioni su un potenziale percorso verso la quotazione in borsa, simile a quello intrapreso da Kraken, che pochi giorni fa ha depositato il Form S-1 per iniziare il processo IPO negli Stati Uniti.

L’interesse degli investitori è sostenuto da numeri impressionanti, oltre 1,3 milioni di trader attivi, 18,1 miliardi di volume cumulativo nel 2025 e un incremento degli utenti giornalieri da 20.000 a quasi 58.000. La prospettiva di un token nativo POLY con relativo airdrop, confermata dal CMO Matthew Modabber, contribuisce ulteriormente alla crescita dell’ecosistema.

Un punto chiave è il sostegno istituzionale, con Intercontinental Exchange (ICE), la società madre del New York Stock Exchange, che ha impegnato fino a 2 miliardi di dollari nella piattaforma, rendendo possibile il celebre momento in cui Coplan ha suonato la campanella d’apertura al NYSE.

Kalshi, il competitor principale

Il settore dei prediction market è esploso nel 2025, attirando capitali record e nuove partnership. Kalshi, il principale concorrente di Polymarket, ha raggiunto una valutazione di 11 miliardi di dollari dopo un round da 1 miliardo di dollari guidato da Sequoia e CapitalG, mentre Polymarket si avvicina a una forbice di valutazione compresa tra 12 e 15 miliardi di dollari.

Gli eventi sportivi sono diventati il motore principale del volume, con la NFL responsabile del 42% dei contratti su Kalshi e con NHL che ha firmato accordi esclusivi sia con Kalshi che con Polymarket. Nonostante le pressioni normative da parte di stati e tribù native che contestano la natura dei contratti sportivi, gli investitori vedono nel settore un’opportunità in forte espansione contro competitor emergenti come DraftKings e FanDuel, pronti a lanciare piattaforme di event-trading entro fine anno.

Best Wallet: il futuro dei wallet decentralizzati

Best Wallet rappresenta uno degli strumenti più avanzati per interagire con piattaforme come Polymarket nel nuovo panorama dei mercati previsionali.

Si tratta di un wallet decentralizzato, non custodial e con supporto a più di 60 blockchain, progettato per offrire un accesso unificato a blockchain diverse, dApp e protocolli DeFi da un’unica interfaccia intuitiva.

La piattaforma integra un DEX proprietario (Best DEX), consentendo swap rapidi, un aggregatore di staking per avere accesso alle migliori rendite passive sul mercato, oltre a fornire funzioni di analisi di mercato, strumenti di trading, integrazione con AI chatbot e soprattutto l’accesso anticipato a nuove prevendite e airdrop tramite la sezione Upcoming Tokens.

Il token nativo $BEST abilita la governance, riduce le commissioni, garantisce accesso prioritario alle nuove opportunità e offre vantaggi esclusivi ai possessori come rendimento annuo per lo staking del 73% e cashback fino all’8%.

Gli utenti possono acquistare, conservare e gestire asset multi-chain pagando con carta di credito tramite l’app disponibile per Android e iOS. La prevendita di $BEST, ha già raccolto 17,5 milioni di dollari, con il token disponibile a un costo di 0,026005 dollari, prima di aumentare gradualmente fino alla quotazione su exchange.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com