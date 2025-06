L’aumento al 90% delle probabilità di approvazione degli ETF spot su XRP, Dogecoin, Cardano, e del 91% per Solana, rappresenta un segnale di svolta per l’intero settore crypto.

Via libera agli ETF negli USA sempre più probabile

James Seyffart ed Eric Balchunas, due tra gli analisti ETF più autorevoli di Bloomberg, hanno recentemente aggiornato le proprie previsioni, alzando al 90% le probabilità di approvazione da parte della SEC per la maggior parte degli ETF spot su criptovalute alternative (altcoin), tra cui XRP, Dogecoin e Cardano. I due analisti evidenziano come l’engagement diretto con la SEC rappresenti un segnale altamente positivo, considerata la storica rigidità dell’ente nei confronti degli asset digitali. Questo entusiasmo trova fondamento anche nell’approvazione, avvenuta a inizio 2024, degli ETF spot su Bitcoin, un evento che ha aperto la strada all’integrazione delle criptovalute nei mercati finanziari tradizionali.

Il nuovo presidente della SEC, Paul Atkins, insediatosi ad aprile, ha promesso un approccio molto più aperto verso le criptovalute. La sua nomina ha avuto un impatto significativo sulla percezione del settore, favorendo un ambiente più collaborativo e meno ostile. Gli analisti sottolineano che l’ente ha già riconosciuto formalmente i moduli 19b-4 per diverse applicazioni ETF, un passaggio tecnico cruciale che suggerisce un orientamento favorevole alla regolamentazione di questi prodotti.

ETF approvato in Canada e prezzo di XRP

L’annuncio riguardante la probabilità di approvazione di un ETF spot su XRP ha generato un rialzo del 4,4% per il token nelle ultime 24 ore, portandolo ad una capitalizzazione di 119 miliardi di dollari.

Questo ottimismo verso la blockchain di Ripple proviene anche dal lancio dell’ETF XRPQ da parte della canadese 3iQ, avvenuto recentemente sulla Borsa di Toronto. Questo ETF, uno dei più accessibili sul mercato grazie all’assenza di commissioni di gestione per i primi sei mesi, investe esclusivamente in XRP detenuto presso controparti affidabili OTC e piattaforme di scambio certificate.

Solana: ETF imminente e il “Solana Summer”

Anche la criptovaluta Solana è al centro della scena ETF, attualmente scambiata a 133 dollari, l’asset si trova in una zona tecnica definita “make-or-break”, ovvero un’area di consolidamento che precede spesso movimenti esplosivi. Secondo le stime di Bloomberg, le probabilità di approvazione di un ETF su Solana hanno raggiunto il 91%, spinte anche dalla recente ondata di richieste presentate da sette grandi gestori, tra cui Fidelity, VanEck, Grayscale e CoinShares. L’elemento distintivo degli ETF su Solana potrebbe essere l’integrazione delle funzionalità di staking, un plus rispetto agli ETF su Bitcoin che non prevedono rendimento passivo.

Parallelamente, il “Solana Summer”, una campagna strategica per incentivare l’adozione dell’ecosistema, prenderà ufficialmente il via domani. Questa iniziativa prevede hackathon, grant per sviluppatori, partnership e attività di community building nei settori DeFi, NFT, gaming e AI. Storicamente, campagne simili hanno preceduto fasi di forte rialzo, e ora coincidono con un crescente interesse istituzionale.

Snorter: il bot di trading che rivoluziona le meme coin

In parallelo allo sviluppo istituzionale degli ETF e all’interesse crescente per le principali altcoin, si sta facendo strada anche un progetto estremamente innovativo pensato per gli appassionati di meme coin, Snorter. Si tratta di un bot di trading automatizzato completamente integrato in Telegram, costruito sulla rete Solana, che consente agli utenti di comprare e vendere meme coin in pochi secondi con commissioni bassissime e in totale sicurezza.

Uno dei punti di forza di Snorter è il suo sistema di sicurezza avanzato, che protegge gli utenti da minacce frequenti nel mondo delle criptovalute come front-running, attacchi MEV (Maximal Extractable Value), honeypot e rug pull. A differenza di altri bot, Snorter non richiede download o configurazioni complesse, basta connettere un wallet compatibile, come Best Wallet, MetaMask o Trust Wallet, e si può iniziare subito a operare. Gli acquisti sono supportati in SOL, ETH, BNB, USDT, USDC, oppure anche con carta di credito, abbattendo le barriere all’ingresso per chi è alle prime armi.



Il token del progetto, $SNORT, attualmente in fase di prevendita a 0,0961 dollari, offre agli investitori la possibilità di pagare le fee per gli scambi, utilizzare il bot, ottenere airdrop, e ricompense da staking con un rendimento annuo del 269%. Snorter ha raccolto oltre 1,1 milioni di dollari in prevendita, un risultato notevole che testimonia l’appetito del mercato per strumenti di trading alternativi, rapidi e user-friendly.



Conclusa la fase di prevendita, il token $SNORT sarà distribuito agli investitori e quotato su prominenti cripto exchange per renderlo accessibile all’intero mercato cripto.

