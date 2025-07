In un colpo di scena che ha spiazzato gli operatori del mercato, la SEC ha bloccato l’approvazione del nuovo ETF di Bitwise poche ore dopo il via libera iniziale da parte del proprio staff. Una decisione che riapre il dibattito sull’atteggiamento dell’autorità verso i prodotti finanziari basati su criptovalute e getta incertezza su future iniziative simili.

SEC contro ETF multi-crypto

Il fondo coinvolto è il Bitwise 10 Crypto Index ETF, pensato per replicare un indice ponderato per capitalizzazione di mercato che include i dieci principali asset digitali, escludendo stablecoin e token wrapped, ossia Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Cardano, SUI, Chainlink, AVAX, Litecoin e DOT. Il fondo aveva ricevuto l’approvazione dalla Divisione Trading and Markets della SEC, che avrebbe permesso la quotazione su NYSE Arca come “Trust Unit” secondo la regola 8.500-E, usata per gli ETF supportati da commodity o crypto.

Tuttavia, poche ore dopo, l’Ufficio del Segretario della Commissione ha attivato la Rule 431, sospendendo automaticamente l’approvazione in attesa di una revisione da parte dell’intera Commissione. La norma consente alla SEC di riesaminare qualsiasi decisione presa dal proprio staff, senza specificare tempistiche né obblighi di motivazione pubblica.



È la seconda volta in poche settimane che la SEC adotta questa strategia, un caso simile si è verificato a inizio luglio con il fondo Grayscale Digital Large Cap Fund, anch’esso composto da asset come Bitcoin, Ethereum e XRP. Anche in quel caso, l’approvazione era stata concessa e poi congelata. Grayscale ha dichiarato che il blocco rischia di danneggiare gli investitori e sta valutando l’ipotesi di avviare azioni legali.

Ethereum guida il mercato degli ETF

Mentre la SEC frena sul fronte multi-asset, gli ETF spot su Ethereum continuano a registrare flussi in ingresso significativi, superando quelli di Bitcoin negli ultimi 2 giorni. Solo nella giornata del 22 luglio, gli afflussi netti hanno toccato i 534 milioni di dollari, portando il totale raccolto da inizio mese a 4,11 miliardi di dollari, mentre il flusso netto dal lancio degli ETF spot ammonta a 8,32 miliardi di dollari. I fondi hanno ora in gestione 19,85 miliardi di dollari, pari al 4,44% della capitalizzazione di Ethereum che in questo momento vale 440 miliardi di dollari.

Il prodotto ETHA di BlackRock si conferma leader con oltre 10 miliardi in gestione. Bitwise, nonostante la battuta d’arresto sul fronte multi-asset, ha osservato che la capitalizzazione di Ethereum è circa il 19% di quella di Bitcoin, ma gli ETP su ETH rappresentano solo il 12% degli asset rispetto a quelli su BTC. Il CIO Matt Hougan prevede che la domanda annuale combinata tra ETP e corporate treasury potrebbe raggiungere i 20 miliardi di dollari, ossia oltre 5 milioni di ETH, a fronte di una nuova offerta di soli 0,8 milioni di ETH all’anno.

Segnali di altseason sempre più evidenti

Parallelamente al boom degli ETF su Ethereum, diversi indicatori tecnici e di mercato segnalano l’avvio di una nuova altseason. Secondo Swissblock, circa il 75% degli altcoin si trova su livelli di resistenza critici, mentre Bitcoin è in fase di consolidamento del prezzo. Negli ultimi giorni, la dominance di BTC è scesa dal 66% al 59%, segnando un rinnovato entusiasmo per le altcoin.

Ethereum ha invece guadagnato il 63% in un solo mese, raggiungendo l’11,4% di dominance. Il noto analista “Mister Crypto” ha segnalato che l’indice altseason è tornato a quota 50, soglia che storicamente anticipa la rotazione del capitale verso le altcoin..

La crescita della capitalizzazione complessiva del mercato crypto, che ha toccato i 4.000 miliardi di dollari per la prima volta, rafforza l’ipotesi che il ciclo rialzista sia tutt’altro che esaurito. Nessuno degli indicatori chiave, come il Rainbow Chart o il Pi Cycle Top Indicator, segnano ancora condizioni di euforia da picco di mercato. Le altcoin stanno già mostrando segni di rinnovata fiducia nell’ultimo mese, con guadagni a doppia cifra per le top 10 che variano dal 20% al 70%.

Best Wallet: strumenti avanzati per un mercato in evoluzione

In un momento in cui le criptovalute riscontrano un notevole interesse sia da investitori istituzionali che retail, molti utenti cercano strumenti alternativi e più completi per interagire con l’ecosistema crypto.

Best Wallet risponde a questa esigenza con una piattaforma completa per la gestione autonoma delle criptovalute.

Il wallet è multichain e non richiede la procedura di KYC, offrendo agli utenti pieno controllo sui propri asset. Grazie all’integrazione con Onramper, è possibile acquistare criptovalute da oltre 60 blockchain anche con carta di credito e dispone di un DEX integrato per effettuare scambi di crypto rapidi. In aggiunta, vi è la sezione Upcoming Tokens per scoprire e investire in progetti emergenti, un aggregatore di staking per ottenere facilmente rendimenti passivi e la Best Card per spendere nei negozi le proprie crypto.



Il token nativo $BEST è il fulcro di questo portafoglio web3 e consente accesso anticipato alle prevendite, cashback fino all’8% sulla Best Card, riduzione delle commissioni e premi da staking maggiorati. Attualmente in prevendita al prezzo di 0,025365 dollari per token, il progetto ha già raccolto oltre 14 milioni di dollari e considerando le sue funzionalità e gli oltre 500.000 download dell’app, $BEST potrebbe offrire un interessante potenziale di apprezzamento una volta quotato.

