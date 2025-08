Con il “Progetto Crypto”, la SEC inaugura una nuova era per l’industria blockchain, più inclusiva, moderna e in linea con le esigenze di innovazione.

Paul Atkins annuncia una svolta

Il 31 luglio 2025, Paul Atkins, nuovo presidente della SEC, ha annunciato ufficialmente il lancio del “Progetto Crypto”, una strategia ambiziosa per rendere gli Stati Uniti il principale hub globale per le criptovalute. L’iniziativa segna una rottura netta con l’era di Gary Gensler, il precedente presidente noto per il suo approccio rigido e ostile al settore.

Atkins, insediato da appena tre mesi, ha dichiarato che la SEC adotterà un atteggiamento più aperto verso l’innovazione, puntando su regole chiare, semplicità normativa e collaborazione con l’industria. Il discorso arriva all’indomani della pubblicazione di un report di 166 pagine della Casa Bianca sul futuro della regolamentazione crypto negli USA.

Nuove priorità per la SEC

Tra le principali linee guida presentate da Atkins figurano:

il ritorno dell’attività crypto negli Stati Uniti dopo l’esodo causato dalla gestione Gensler,



la modernizzazione delle norme sulla custodia di asset digitali,



il supporto a strumenti innovativi come la tokenizzazione di azioni, immobili e fondi monetari.



Atkins ha anche parlato della necessità di permettere a exchange e piattaforme di diventare super-app, con servizi integrati che offrano trading, brokeraggio, staking, prestiti e molto altro sotto un’unica licenza. L’obiettivo è ridurre la burocrazia e favorire l’adozione di massa.

Il boom degli ETF su Solana

Mentre il progetto normativo della SEC prende forma, cresce anche l’interesse istituzionale verso Solana (SOL). Nell’ultima settimana, colossi come Franklin Templeton, Fidelity, Bitwise e Grayscale hanno aggiornato le loro richieste di approvazione per ETF su Solana, evidenziando una crescente domanda per questo asset.

In parallelo, CoinShares ha depositato un filing per un innovativo Solana Staking ETF nello stato del Delaware, mentre Grayscale propone una struttura unica con una commissione di gestione del 2,5% pagabile direttamente in token SOL, un chiaro segnale di fiducia nel protocollo.

Solana: tecnologia veloce, bassi costi e DeFi in espansione

Il crescente interesse per gli ETF su Solana nasce dalla sua tecnologia altamente performante, con transazioni rapide, costi minimi e un ecosistema DeFi in piena espansione. Gli ETF permetterebbero agli investitori tradizionali di esporsi a Solana senza dover gestire wallet o operare su exchange decentralizzati, abbassando le barriere d’ingresso e ampliando l’adozione mainstream.

Inoltre, la struttura in-kind approvata dalla SEC, che consente la creazione e il rimborso diretto in token, potrebbe ridurre i costi operativi e incentivare la partecipazione istituzionale.

Rally delle meme coin su Solana

Parallelamente all’ascesa degli ETF, l’ecosistema Solana sta vivendo un’esplosione di interesse nel settore delle meme coin.

Token come $USELESS (+209% in 30 giorni), $BONK (+54% in 30giorni) e $PENGU (+112% in 30 giorni) stanno attirando una crescente attenzione grazie a una combinazione di hype virale, comunità attive, nuove partnership e nuove piattaforme per il lancio di meme coin come LetsBonk, che ha recentemente superato Pump.fun.

Snorter: l’alleato per il trading di meme coin su Solana

In questo slancio del mercato meme coin, Snorter sta attraendo una crescente attenzione, essendo un innovativo bot di trading integrato in Telegram, progettato per semplificare e velocizzare l’acquisto e la vendita di meme coin e token emergenti sulla blockchain Solana.

Costruito per massimizzare l’efficienza ed automatizzare gli scambi di meme coin, Snorter si distingue per commissioni ultra basse (0,85%), protezione avanzata contro MEV, front-running, honeypot e rug pull, e compatibilità con wallet popolari come Phantom e MetaMask.

Il bot consente agli utenti di operare direttamente in chat ed utilizzare SOL, ETH, BNB, USDT, USDC o anche carte di credito per effettuare gli scambi, offrendo una flessibilità senza precedenti.



La prevendita di $SNORT è aperta in questo momento ad un costo di 0,0999 dollari, ed ha già ottenuto investimenti per 2,7 milioni di dollari dopo poco più di un mese.

