La recente apertura della SEC verso il liquid staking e l’aumento dell’attività on-chain su Ethereum segnalano un momento chiave per il mercato DeFi, tra regolamentazione favorevole e innovazione finanziaria.

La svolta regolamentare della SEC sullo staking

Con una nuova dichiarazione ufficiale, la Securities and Exchange Commission ha chiarito che alcune forme di liquid staking non rientrano nella definizione di offerta di titoli secondo la normativa vigente. In particolare, i token ricevuti a fronte dell’attività di staking non sono considerati securities, a meno che non siano collegati a un contratto d’investimento. Questa posizione segna una netta discontinuità rispetto all’approccio precedente e apre nuovi scenari per i protocolli come Lido, Marinade Finance, Stakewise e JitoSOL, che si occupano proprio di staking liquido.

La dichiarazione rientra nell’ambito del Project Crypto, l’iniziativa lanciata dall’amministrazione Trump e guidata dal presidente della SEC Paul Atkins, finalizzata a definire regole chiare per custodia, distribuzione e scambio di asset digitali. Secondo Atkins, la presa di posizione rappresenta un progresso concreto nell’allineamento tra innovazione web3 e quadro normativo statunitense.

Impatto sulla finanza decentralizzata e sugli ETF Ethereum

Il nuovo orientamento normativo ha già iniziato ad avere ripercussioni sulle dinamiche di mercato. Secondo Nate Geraci, presidente di NovaDius Wealth, la decisione potrebbe essere determinante per l’approvazione dello staking negli ETF spot su Ethereum, attualmente allo studio di grandi emittenti come BlackRock. In questo contesto, i liquid staking token possono svolgere un ruolo strategico nella gestione della liquidità interna agli ETF, risolvendo una delle criticità citate in precedenza dalla stessa SEC.

Anche Jason Gottlieb, avvocato esperto in diritto finanziario, ha evidenziato come l’interpretazione fornita dalla Commissione possa estendersi a casi simili, come i token ricevuta per bridge cross-chain e altri strumenti wrapped. Questi asset, se considerati semplici rappresentazioni di asset sottostanti, non costituirebbero automaticamente strumenti finanziari regolamentati.

Ethereum oltre i 3.800$: on-chain in forte espansione

Mentre si aprono nuove prospettive regolatorie, Ethereum continua a dimostrare solidità sul piano tecnico. Il prezzo ha recentemente superato la soglia dei 3.800 dollari, sostenuto da una domanda crescente di staking, da un aumento significativo delle transazioni on-chain e dal ritorno degli investitori istituzionali negli ETF. Solo nella prima settimana di agosto, il valore delle transazioni ha raggiunto i 238 miliardi di dollari, con USDT e USDC protagonisti di oltre 50 miliardi di volume combinato sulla rete.

Dopo un afflusso di 5,43 miliardi di dollari registrato nello scorso mese nei fondi ETF spot su Ethereum, i fondamentali restano robusti. L’approvazione del GENIUS Act, che fornisce maggiore chiarezza normativa per le stablecoin, ha ulteriormente rafforzato la fiducia nella rete come infrastruttura chiave per la tokenizzazione e la DeFi. Gli analisti ritengono che una tenuta sopra i 3.700 potrebbe innescare un breakout tecnico per ETH, con target ambiziosi fissati oltre 5.100 dollari entro fine anno.

