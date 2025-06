La SEC ha bloccato due ETF su Ethereum e Solana legati allo staking, sollevando dubbi legali e strutturali. Tuttavia, si stima un via libera entro fine anno, mentre emergono richieste simili per altre altcoin come CRO.

ETF con staking su ETH e SOL posticipati

La SEC ha nuovamente interrotto l’iter di approvazione per due ETF legati alle criptovalute. Questa volta nel mirino dell’autorità di vigilanza sono finiti due fondi proposti da REX Shares e Osprey Funds, focalizzati su Ethereum (ETH) e Solana (SOL). I due ETF erano stati progettati per offrire esposizione ai premi dello staking, un elemento chiave dei meccanismi di consenso di entrambe le reti. Tuttavia, la SEC ha sollevato dubbi sulla conformità legale delle strutture presentate, rallentando la possibile approvazione e l’eventuale quotazione sui mercati regolamentati.

Il problema centrale evidenziato dalla SEC riguarda la classificazione giuridica di questi fondi. L’autorità si chiede se tali veicoli d’investimento possano essere tecnicamente considerati “investment companies” ai sensi della normativa statunitense. Se la loro attività principale non è l’investimento in titoli finanziari tradizionali, come previsto per gli ETF convenzionali, allora non possono accedere ai consueti canali di registrazione.

Strutture offshore e Cayman Islands: la SEC non si fida

Un ulteriore elemento che ha fatto scattare l’allarme è la complessità strutturale dei fondi, che prevedono l’uso di entità offshore, tra cui sussidiarie nelle Isole Cayman e società C-corporation. Sebbene non sia inusuale adottare queste soluzioni nel mondo finanziario, la SEC sottolinea che tali strutture potrebbero non rispettare il Rule 6c-11, il regolamento che disciplina la quotazione e la negoziazione degli ETF negli Stati Uniti.

Il punto di forza di questi ETF però risiede nell’esposizione allo staking, il processo attraverso cui i possessori di criptovalute come ETH e SOL possono bloccare i propri asset per contribuire alla sicurezza della rete e ricevere un interesse passivo in cambio. Con le blockchain Ethereum e Solana ormai pienamente passati a modelli di validazione proof-of-stake, il tema è particolarmente attuale. Tuttavia, la SEC continua a mantenere un atteggiamento cauto, e sebbene non abbia mai bandito lo staking ha più volte avvertito sui rischi associati, come l’assenza di tutele chiare per gli investitori e la difficoltà nell’inquadrare legalmente i rendimenti generati.

CRO si fa avanti nella scena ETF

Mentre gli ETF su ETH e SOL incontrano ostacoli, un’altra iniziativa si affaccia sulla scena. Canary Capital Group ha presentato alla SEC la documentazione per il primo ETF spot sul token CRO, nativo della rete Cronos. Il fondo, supportato dal cripto exchange proprietario del token Crypto.com come custode e provider di liquidità, punta a offrire un’esposizione diretta al prezzo di CRO per gli investitori statunitensi. Eric Anziani, presidente e COO di Crypto.com, ha dichiarato che questo strumento potrebbe rappresentare una tappa decisiva per ampliare l’adozione delle criptovalute, integrando ulteriormente finanza tradizionale e digitale.

Ethereum riuscirà a rompere la resistenza di prezzo?

Sul fronte del prezzo, Ethereum sta cercando di consolidare nuovamente il livello chiave di 2.500 dollari, base di un importante canale di trading a lungo termine che va fino ai 4.000 dollari. Secondo l’analista Rekt Capital, ETH è impegnato in un movimento tecnico simile a quello del 2021, quando una riconquista del supporto portò a un rally significativo. Se Ethereum riuscisse a chiudere il mese di giugno sopra questa soglia, il mercato potrebbe interpretarlo come un segnale di forza strutturale, capace di alimentare un nuovo slancio rialzista non solo per ETH ma per tutto il comparto altcoin. Al contrario, un ritorno sotto i 2.500 dollari potrebbe riportare il token nella fascia bassa tra 1.600 dollari e 2.200 dollari.

Solaxy migliora la scalabilità di Solana

Con la rapida evoluzione della finanza decentralizzata, Solaxy si sta affermando come uno dei progetti più promettenti del 2025.

Si tratta della prima layer2 sviluppata specificamente per la rete Solana ma compatibile anche con le reti EVM, con l’obiettivo di potenziarne ulteriormente la scalabilità, ridurre la congestione della blockchain layer1 e offrire transazioni ancora più rapide e a costi ridotti.

A differenza di molte soluzioni Layer2 costruite su Ethereum, Solaxy è nativamente integrato nell’ecosistema Solana, sfruttandone la velocità di base ma alleggerendo il carico sulla Layer1 grazie a un’architettura innovativa.

Per la governance e il pagamento delle commissioni su Solaxy verrà utilizzato il token nativo $SOLX, attualmente in prevendita al prezzo di 0,001744 dollari, con oltre 43,5 milioni di dollari già raccolti. Gli utenti che partecipano alla prevendita possono anche accedere a un sistema di staking ad alto rendimento, con ricompense del 93% apy.

VAI ALLA PREVENDITA DI $SOLX

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.