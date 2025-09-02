IREN chiude il 2025 con ricavi record di 501 milioni di dollari, utile netto di 86,9 milioni e ambiziosi piani di crescita tra mining di Bitcoin e infrastrutture AI, consolidando la sua leadership globale.

Il miner di Bitcoin australiano IREN ha definito l’anno fiscale 2025 come il suo vero punto di svolta, con risultati che segnano un netto cambio di passo rispetto al passato. I ricavi sono infatti balzati da 187,2 milioni a 501 milioni di dollari, mentre la perdita netta di 28,9 milioni registrata l’anno precedente è stata trasformata in un utile record di 86,9 milioni.

Espansione senza precedenti per IREN

Secondo i dati finanziari diffusi dalla società, l’EBITDA ha conosciuto una crescita straordinaria, passando da 19,3 milioni a 278,2 milioni di dollari, con un incremento del 1.344%. Sulla base delle attuali condizioni del mining, IREN stima di avvicinarsi al traguardo di 1 miliardo di dollari di entrate annualizzate solo dall’attività di mining di Bitcoin. A questo si aggiunge il contributo atteso dal comparto AI Cloud, con ricavi previsti tra i 200 e i 250 milioni di dollari annui grazie all’impiego di 10.900 GPU NVIDIA entro la fine del 2025.

Il commento del management

Daniel Roberts, co-fondatore e co-CEO dell’azienda, ha sottolineato come il FY25 abbia segnato progressi decisivi sia sul piano finanziario che operativo. Tra i risultati messi in evidenza figurano l’aumento della capacità contrattata fino a quasi 3 GW, il triplicamento della potenza dei data center a 810 MW e il completamento di un’espansione a 50 EH/s. Tutto ciò, secondo Roberts, ha posto le basi per accelerare lo sviluppo del business AI Cloud, che potrà contare su oltre 10.000 GPU NVIDIA.

Il dirigente ha ribadito la centralità della strategia di integrazione verticale di IREN, che consente di presidiare l’intero spettro delle infrastrutture AI, dai sistemi energetici dedicati fino ai servizi cloud gestiti. L’ azienda continua a esplorare nuove opportunità di business senza rallentare i piani di crescita immediata. IREN intende rafforzare la posizione sia nel mining di Bitcoin che nei servizi legati all’intelligenza artificiale. L’obiettivo è quello di diventare player di riferimento globale capace di coniugare due settori in forte espansione.

