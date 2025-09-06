L’approvazione dell’aggiornamento Alpenglow segna un passo cruciale per la blockchain Solana, combinando prestazioni quasi istantanee, maggiore efficienza e sicurezza di livello 1 con un crescente interesse istituzionale.

Approvato l’aggiornamento Alpenglow per Solana

La community dei validatori di Solana ha approvato con un consenso schiacciante l’aggiornamento Alpenglow, sviluppato da Anza, con oltre il 98% dei voti favorevoli e un quorum del 52% dello stake partecipante. L’aggiornamento sostituirà i sistemi TowerBFT e Proof-of-History con due nuovi componenti fondamentali, Votor e Rotor, per accelerare il consenso e ottimizzare l’efficienza del trasferimento dati tra validatori.

L’obiettivo principale è ridurre i tempi di finalizzazione delle transazioni, portandoli dagli oltre 12 secondi attuali a soli 150 millisecondi, avvicinando le prestazioni della blockchain a quelle dei sistemi Web2, pur mantenendo la sicurezza di livello 1. Con il voto completato, il rollout della testnet pubblica è previsto per il Q4 2025 e l’upgrade mainnet potrebbe avvenire all’inizio del 2026, se tutte le milestone verranno rispettate.

Prestazioni e impatto sull’ecosistema

Alpenglow non si limita a migliorare la velocità, perché Votor sostituirà TowerBFT per accelerare il consenso, mentre Rotor sostituirà il meccanismo di Proof-of-History ottimizzando la marcatura temporale e il trasferimento dei dati tra i validatori.

Secondo la Solana Foundation, questo aggiornamento rappresenta un passo fondamentale per costruire un’infrastruttura finanziaria in grado di operare a velocità internet, consentendo lo sviluppo di applicazioni che richiedono sia bassa latenza sia finalità crittografica. Inoltre, la roadmap di Alpenglow prevede futuri aggiornamenti strategici, come il potenziale scaling orizzontale e sistemi dinamici di distribuzione dello stake, aumentando ulteriormente le possibilità di crescita dell’ecosistema.

Interesse istituzionale e prospettive di mercato

L’approvazione di Alpenglow arriva in un momento di crescente interesse istituzionale per Solana. Aziende come Galaxy Digital, Jump Crypto, Multicoin Capital e Pantera Capital stanno raccogliendo fondi per creare tesorerie dedicate a Solana, con valori che variano da 1 miliardo a 1,25 miliardi di dollari, mentre Sharps Technology ha destinato 400 milioni di dollari alle proprie riserve in SOL.

Questo afflusso di capitale riflette un forte impegno istituzionale e potrebbe spingere il prezzo di SOL verso i 300 dollari se queste strategie di investimento si concretizzassero. Il primo Solana staking ETF negli Stati Uniti, SSK, ha registrato 15,8 milioni di dollari di afflussi giornalieri, portando gli asset in gestione a 219 milioni di dollari e confermando la crescente accettazione mainstream del token.

Analisi tecnica e previsioni di prezzo

Dal punto di vista tecnico, SOL consolida intorno alla zona di supporto critica di 200 dollari, mostrando una formazione di higher lows che indica forza da parte dei compratori. La resistenza principale si trova a 220 dollari, un breakout oltre questo livello potrebbe aprire la strada verso 235 dollari e 250 dollari.

Indicatori come il Relative Strength Index (RSI) a 52 e l’indice paura/avidità a 73 segnalano una sentita propensione rialzista, mentre la formazione di un golden cross sul grafico di SOL/BTC suggerisce un possibile breakout di prezzo nel breve termine. Tuttavia, una rottura al di sotto di 195$ potrebbe compromettere la struttura rialzista, provocando un’eventuale correzione verso i confini inferiori del canale di prezzo, intorno ai 180-140 dollari.

Opportunità per sviluppatori e crescita dell’ecosistema

L’upgrade Alpenglow non solo migliorerà le prestazioni della rete, ma si prevede che attrarrà un numero maggiore di sviluppatori e utenti all’interno dell’ecosistema Solana, aumentando il volume delle transazioni e, conseguentemente, la domanda di SOL.

Le caratteristiche di velocità e throughput migliorati, superiori a 4.000 transazioni al secondo, permetteranno lo sviluppo di applicazioni ad alta intensità di dati, aprendo scenari simili a quelli Web2 ma con la sicurezza garantita da una blockchain di livello 1.

Trading di meme coin semplificato con Snorter

Nel panorama delle applicazioni su Solana, Snorter rappresenta un esempio concreto di come la blockchain possa supportare strumenti avanzati di trading.

Snorter è un bot integrato in Telegram progettato per operare sulle meme coin e altre criptovalute ad alta volatilità, automatizzando operazioni di sniping, copy trading e strategie rapide senza influenze emotive.

Il sistema protegge gli utenti da front-running, attacchi MEV, honeypot e rug pull, offrendo al contempo la possibilità di acquistare con SOL, ETH, BNB, USDT, USDC o carta di credito. Il token nativo $SNORT serve per lo staking, con rendimento annuale del 124% apy, il pagamento delle commissioni e la governance della community.



La prevendita di $SNORT ha raccolto oltre 3,7 milioni di dollari finora ed il progetto punta a consolidarsi come una piattaforma completa per trader sia esperti che principianti, con il token $SNORT disponibile ancora in prevendita a un costo di 0,1035 dollari.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

