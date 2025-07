L’accumulo di Ethereum da parte di grandi investitori e aziende, unito alle crescenti probabilità di approvazione degli ETF spot negli Stati Uniti e all’effetto Trump sull’ottimismo dei mercati, crea un mix altamente favorevole per ETH.

World Liberty Financial acquista oltre 3.400 ETH

Il 23 luglio 2025, World Liberty Financial, progetto crypto associato al Presidente USA Donald Trump, ha acquistato 3.473 ETH per circa 13 milioni di dollari. Il prezzo medio d’acquisto è stato di 3.743 dollari per ETH e le risorse sono state successivamente depositate su Aave, una delle principali piattaforme di prestito decentralizzato, in modo da poter generare rendimenti passivi.

L’acquisto di ETH da parte di World Liberty coincide con una crescente domanda istituzionale per Ethereum. Nella scorsa settimana, infatti, i fondi spot ETF su Ethereum hanno registrato 1,85 miliardi di dollari in afflussi netti, mentre i fondi spot su Bitcoin hanno ricevuto solo 72 milioni di dollari, secondo i dati di SoSoValue. Questo spostamento evidenzia un interesse crescente per ETH come asset strategico da parte degli investitori istituzionali.

Oggi World Liberty ha effettuato un nuovo acquisto di 256,75 ETH a un prezzo di 3.895 dollari, utilizzando 1 milione di USDC. Questi movimenti avvengono mentre il progetto si prepara al lancio del token WLFI, previsto entro i prossimi due mesi. Secondo quanto dichiarato dal team, il lancio sarà accompagnato da “alleanze strategiche, palcoscenici importanti e sblocchi della fornitura “intelligenti”, a testimonianza dell’ambizione del progetto.

SharpLink: la corsa a ETH continua

Parallelamente, SharpLink Gaming, guidata da Joe Lubin (co-fondatore di Ethereum e CEO di Consensys), sta portando avanti una strategia aggressiva di accumulo di ETH. L’azienda è ora il secondo più grande detentore istituzionale di Ethereum, con 360.800 ETH (circa 1,35 miliardi di dollari), alle spalle solo di BitMine Immersion Technologies che guida con 566.800 ETH (oltre 2,13 miliardi di dollari).

Lubin ha dichiarato a Bloomberg che l’obiettivo di SharpLink è di accumulare più ETH per azione diluita rispetto a qualsiasi altro progetto basato su Ethereum. L’azienda sta generando capitale ogni giorno tramite strutture ATM (at-the-market), e sta impiegando le risorse accumulate per staking e crescita progressiva del proprio tesoro.

Domanda in crescita e previsioni di prezzo

Il trend di adozione da parte di grandi investitori è visto come un fattore chiave della pressione sulla domanda di Ethereum. ETH ha registrato un aumento del +110% negli ultimi tre mesi, raggiungendo quota 3.800 dollari, mentre molti concorrenti hanno mostrato solo modesti guadagni a doppia cifra. Secondo gli analisti, ETH potrebbe raggiungere gli 8.000 dollari come target conservativo, con una possibilità di toccare i 13.000 dollari già nel Q4 del 2025.

Secondo l’analista Wilson Ye, quello a cui stiamo assistendo è una vera e propria “FOMO istituzionale su larga scala”, dove i principali attori si stanno affrettando a stabilire posizioni dominanti prima che nuovi ETF creino ulteriore pressione sulla domanda.

