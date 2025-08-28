Il progetto DeFi della famiglia Trump, World Liberty Financial, ha avviato la fase di sblocco dei token WLFI, segnando un passaggio importante nel percorso verso la piena operatività del progetto e suscitando l’attenzione del mercato.

WLFI pronto al trading sugli exchange

L’azienda focalizzata su operazioni nella DeFi, World Liberty Financial, sostenuta dal presidente statunitense Donald Trump, ha attivato il processo di sblocco del suo token nativo $WLFI. L’operazione rappresenta un passo chiave nella distribuzione dei token e precede l’apertura a nuove funzionalità DeFi come trading, prestiti e applicazioni dedicate.

Gli utenti possono richiedere il 20% della propria allocazione iniziale tramite il sistema Lockbox, con la possibilità di ulteriori sblocchi legati a voti di governance. Per garantire sicurezza, il team ha sottolineato che i partecipanti devono utilizzare esclusivamente il contratto ufficiale WLFI, riducendo i rischi di phishing o truffe.

Problemi tecnici e prime correzioni

Durante le prime ore di utilizzo, alcuni utenti di Coinbase Wallet hanno segnalato difficoltà di connessione al Lockbox. Il team di sviluppo ha tuttavia risolto il problema, rassicurando la community con l’invito a interagire solo tramite i canali ufficiali. Sul sito, oltre alla funzione di sblocco, compaiono anche le sezioni Exchange, WLFI App, Lend & Borrow e Trade WLFI, tutte contrassegnate come “in arrivo”.

Rischi per gli investitori retail

Secondo gli analisti di Compass Point, il debutto di WLFI potrebbe comportare rischi significativi per i piccoli investitori. Solo una parte della fornitura complessiva sarà immediatamente scambiabile, mentre oltre il 20% dei token risulta in mano alla famiglia Trump. Tale concentrazione, unita a un’eventuale valutazione iniziale troppo elevata sugli exchange, potrebbe distorcere la percezione del valore reale del token.

Il precedente della cripto meme coin TRUMP lanciata a inizio anno su Solana, annunciata sui canali ufficiali di Donald Trump e rapidamente quotata sgli exchange più popolari, resta un monito. Nonostante il clamore iniziale, ad oggi il token ha perso l’88% dal suo massimo storico, con molti trader retail che hanno subito forti perdite.

Possibile prezzo di quotazione e interesse speculativo

Attualmente WLFI viene già scambiato in modo limitato su DEX come Hyperliquid, che ha introdotto strumenti simili ai futures perpetui. Il prezzo si aggira attorno a 0,25 dollari, corrispondente a una valutazione di 25 miliardi e 5 volte superiore al prezzo di prevendita di 0,05 dollari. La disponibilità del token resta comunque ridotta, con un accesso riservato soprattutto a investitori accreditati.

Il whitepaper del progetto indica che circa il 34% della fornitura sarà destinato a vendite private, con un piano di sblocco graduale. I token riservati a fondatori e consulenti rimarranno vincolati più a lungo, con l’obiettivo dichiarato di allineare l’interesse del team al successo futuro del protocollo.

L’accordo di Trump Media e l’effetto sul mercato

In parallelo, la Trump Media & Technology Group ha annunciato un accordo da 6,42 miliardi di dollari con l’exchange Crypto.com per creare una società di tesoreria digitale basata su CRO, il token nativo della blockchain Cronos. La notizia ha alimentato un rialzo del 165% per il token CRO nell’ultima settimana, passando da un prezzo di 0,14 a 0,38 dollari e confermando l’impatto che i movimenti legati alla famiglia Trump continuano ad avere sul settore cripto.

Lo strumento per accedere alle nuove prevendite

