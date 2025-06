Sempre più aziende, quotate nelle Borse di diversi Paesi, acquistano Bitcoin come riserva strategica durante questo periodo di tensioni geopolitiche. Cosa sta cambiando nella percezione del principale asset digitale?

Cresce il numero di aziende con Bitcoin in bilancio

Negli ultimi mesi, il panorama finanziario globale ha assistito a un’impennata nell’adozione di Bitcoin da parte di grandi aziende, che iniziano a considerarlo una riserva di valore alternativa all’oro. Secondo i dati più recenti, oltre 240 imprese detengono attualmente Bitcoin nei propri bilanci, raddoppiando rispetto a poche settimane fa. Queste entità controllano circa il 4% della fornitura totale di BTC, limitata a 21 milioni, un segnale evidente della crescente fiducia istituzionale.

Tra le aziende che stanno incrementando la loro esposizione a Bitcoin figura da poco la società francese quotata al Nasdaq Sequans Communications, specializzata in semiconduttori per l’Internet of Things. L’azienda ha annunciato un piano di raccolta fondi da 384 milioni di dollari destinati alla costituzione di una riserva strategica in Bitcoin, suddivisi tra emissione di azioni (195 milioni) e obbligazioni convertibili (189 milioni). La gestione del portafoglio BTC sarà affidata a Swan Bitcoin, un operatore specializzato in tesoreria aziendale in criptovalute.

Il CEO di Sequans, Georges Karam, ha dichiarato che l’iniziativa riflette una forte convinzione nelle potenzialità a lungo termine di Bitcoin come asset primario e l’operazione potrebbe generare un apprezzamento del titolo azionario, attirando investitori in cerca di esposizione indiretta alla criptovaluta, come accaduto per Strategy.

La strategia di accumulo di Saylor continua

Anche in presenza di forti fluttuazioni di prezzo, molte aziende mantengono una visione rialzista di lungo periodo. È il caso emblematico di Strategy, la società fondata da Michael Saylor e quotata a Wall Street con il titolo $MSTR, che ha recentemente investito altri 26 milioni di dollari per acquistare 245 BTC a un prezzo medio di 105.856 dollari per unità, raggiungendo una riserva totale di 592,345 Bitcoin. La filosofia dell’azienda resta immutata, ovvero accumulare Bitcoin costantemente e indipendentemente dalle condizioni di mercato.

Tale approccio suscita critiche per via dell’elevata esposizione alla volatilità, ma dimostra anche una fiducia incrollabile nella resilienza dell’asset. Nonostante le critiche, la strategia di accumulo ha premiato Strategy, da quando ha adottato Bitcoin come asset di riserva nel 2020, il titolo $MSTR ha registrato un rialzo del 3.115%.

Il caso Metaplanet: sfida aperta a Tesla

In Giappone, Metaplanet continua ad aumentare la propria scorta di Bitcoin a ritmi sostenuti. L’ultima operazione ha portato all’acquisto di 1.111 BTC per un controvalore di circa 117 milioni di dollari, portando il totale detenuto a 11.111 BTC. Una cifra che avvicina la società nipponica alla posizione di Tesla, che attualmente possiede 11.509 BTC.

Metaplanet ha mantenuto un prezzo medio d’acquisto di circa 95.560 dollari per Bitcoin, inferiore al prezzo attuale di mercato di 105.350 dollari. Se dovesse continuare con questi ritmi, potrebbe superare Tesla nel giro di poche settimane e posizionarsi tra i principali detentori corporate di BTC a livello globale.

Perché cresce l’interesse per Bitcoin nelle tesorerie aziendali

La progressiva istituzionalizzazione di Bitcoin è favorita da diversi fattori: inflazione persistente, rendimenti obbligazionari reali negativi, sfiducia nei confronti delle valute fiat, possibile apprezzamento del titolo azionario e crescente consapevolezza della scarsità di BTC. Le aziende, soprattutto quelle con disponibilità liquide elevate, iniziano a preferire asset difficilmente inflazionabili come Bitcoin, in grado di conservare valore nel tempo.

Alcuni colossi tecnologici come Microsoft, Amazon e Meta stanno valutando operazioni simili, ma si mantengono cauti, citando la volatilità e le incertezze regolatorie come motivi per evitare l’esposizione diretta a BTC in questo momento.

Bitcoin si estende nell’ecosistema DeFi

