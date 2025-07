La crescente esposizione delle aziende e delle banche tradizionali su Ethereum rafforza l’ipotesi di un rally verso quota 3.500 dollari, mentre l’offerta si contrae e la domanda istituzionale accelera.

BitMine porta avanti la strategia su Ethereum

BitMine Immersion Technologies, società quotata al NYSE, ha annunciato di detenere quasi 500 milioni di dollari in Ethereum, confermando la propria trasformazione in una delle principali “Ethereum treasuries” pubbliche. L’azienda, originariamente focalizzata sul mining di Bitcoin, ha acquistato oltre 163.000 ETH, una cifra che raddoppia i 250 milioni di dollari raccolti attraverso vendite azionarie. Con questo accumulo, BitMine si posiziona al terzo posto tra i detentori istituzionali di Ethereum, subito dietro alla Ethereum Foundation e a SharpLink.

La strategia “asset-light” adottata da BitMine punta ad aumentare il valore delle azioni rafforzando nel contempo la decentralizzazione di Ethereum, rimuovendo token dal mercato attraverso staking e reinvestimenti. Il titolo di BitMine ($BMNR) è salito del 400% da giugno, sostenuto dalla narrativa che paragona l’approccio di BitMine a quello di Strategy con Bitcoin, dove accumulare massicce riserve può trasformare il titolo dell’azienda in una sorta di ponte istituzionale per ottenere esposizione a ETH.

Le banche aprono le porte a Bitcoin e Ethereum

Mentre BitMine consolida la propria posizione, il settore bancario inizia ad aprirsi operativamente al trading di criptovalute. Standard Chartered è diventata la prima banca globale ad offrire negoziazione spot di Bitcoin ed Ethereum attraverso una piattaforma regolamentata con sede nel Regno Unito. Il servizio, rivolto esclusivamente a clienti istituzionali, si integra con i sistemi di trading valutario esistenti, semplificando l’accesso agli asset digitali tramite interfacce già familiari.

L’ingresso diretto delle banche nel trading spot rappresenta un’evoluzione significativa rispetto ai semplici servizi di custodia. Permette l’esecuzione diretta di ordini su asset digitali, rendendo ETH e BTC strumenti finanziari mainstream anche per investitori tradizionali.

Ethereum a $3.500 spinto da ETF e staking

Nell’ultima settimana, gli afflussi su ETF spot di Ethereum hanno raggiunto i 990 milioni di dollari, segnando la dodicesima settimana consecutiva di entrate. Tutti e nove i fondi ETH statunitensi hanno registrato zero deflussi, rafforzando la percezione di Ethereum come asset core nei portafogli istituzionali.

Allo stesso tempo, il recente aggiornamento della blockchain “Pectra” ha aumentato i limiti per i validatori e accelerato i tempi di blocco, incentivando ulteriormente lo staking dei token ETH. Con più ETH bloccati nei contratti e meno token sui principali exchange, la pressione sull’offerta si somma a una domanda che non accenna a rallentare. Le reti Layer-2 come Arbitrum, Optimism e Base hanno elaborato oltre 375 milioni di transazioni in un solo mese, dimostrando l’utilizzo concreto dell’infrastruttura Ethereum.

Lunedì 14 luglio, il prezzo di ETH ha toccato i 3.080 dollari con un picco intraday del +6%, mentre oggi si è stabilizzato a quota 2.970 dollari e gli analisti iniziano a considerare i 3.500 dollari come obiettivo realistico nel breve termine, sostenuto anche dall’impennata dell’open interest nei derivati che ha superato i 20 miliardi di dollari. Il noto analista crypto Pentoshi ha indicato un obiettivo di 3.200 dollari per Ethereum nelle prossime settimane, per poi testare la resistenza sui 4.000 dollari già toccata a dicembre. Secondo l’esperto, l’aumento degli acquisti da parte di aziende pubbliche potrebbe portare la domanda a eguagliare l’intera offerta generata dal Merge.



Considerata la capitalizzazione inferiore rispetto a Bitcoin, 358 miliardi di dollari contro 2,31 trilioni di dollari, Ethereum sarebbe più sensibile all’afflusso di nuovi capitali, aumentando così le probabilità di movimenti di prezzo significativi.

Gestione autonoma delle crypto con Best Wallet

Con l’interesse istituzionale verso Ethereum in crescita, aumenta anche la domanda di strumenti semplici e sicuri per gestire le crypto e accedere alla DeFi. Best Wallet offre un’app intuitiva per il controllo autonomo delle criptovalute, con supporto a oltre 60 blockchain, acquisti di crypto anche con con carta di credito, DEX integrato, una sezione dedicata ai token in fase di lancio e un aggregatore di staking per cogliere le migliori opportunità di rendimento passivo.

Il token nativo $BEST, attualmente in prevendita a 0,025325 dollari con 13,9 milioni già raccolti, offre una gamma completa di vantaggi pensati per massimizzare la redditività:

Cashback fino al 8% su ogni transazione effettuata con la carte per spendere le proprie crypto



su ogni transazione effettuata con la carte per spendere le proprie crypto Commissioni ridotte su scambi di crypto e operazioni di staking, rendendo ogni interazione più efficiente e meno costosa



su scambi di crypto e operazioni di staking, rendendo ogni interazione più efficiente e meno costosa Accesso anticipato alle prevendite più promettenti del panorama crypto



più promettenti del panorama crypto Staking potenziato , con interessi APY maggiorati per chi deposita e blocca $BEST, permettendo rendite passive superiori alla media





, con interessi APY maggiorati per chi deposita e blocca $BEST, permettendo rendite passive superiori alla media Funzionalità extra in app, come strumenti AI per analisi di mercato e airdrop



Questi benefit posizionano $BEST non solo come un utility token interno, ma come un elemento chiave per ottenere il massimo dalla gestione autonoma e decentralizzata delle proprie criptovalute.

