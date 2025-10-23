Le ultime settimane hanno visto un’intensa attività di accumulo di Ethereum da parte di società quotate, segnale di una fiducia crescente nel potenziale a lungo termine della sua blockchain, con previsioni che arrivano fino a 10.000 dollari per ETH da popolari analisti.

Bitmine e SharpLink accumulano altri ETH

La società quotata a Wall Street BitMine Immersion Technologies (BMNR) ha annunciato un nuovo round di acquisti, aggiungendo circa 203.826 ETH alle proprie riserve e portando il totale detenuto a 3,24 milioni di ETH, pari a circa 2,7% dell’offerta circolante. L’azienda rafforza così la sua posizione come principale tesoreria aziendale focalizzata su Ethereum, nonostante sia nata come società orientata al mining di Bitcoin.

Secondo i dati on-chain, l’ultimo trasferimento di oltre 104.000 ETH verso indirizzi collegati a BitMine è avvenuto durante una fase di correzione del mercato, suggerendo un’acquisizione strategica a prezzi ribassati. Il presidente Tom Lee ha descritto questa fase come una “dislocazione di prezzo” che offre un rapporto rischio/rendimento favorevole, ricordando che la società punta a raggiungere il 5% dell’intera fornitura di ETH nei prossimi anni.

Parallelamente, anche SharpLink Gaming (SBET), società con sede a Minneapolis, ha incrementato le proprie riserve acquistando 19.271 ETH a un prezzo medio di 3.892 dollari per token. L’azienda detiene ora 859.853 ETH, per un valore superiore a 3,5 miliardi di dollari, consolidando la propria esposizione verso Ethereum dopo aver raccolto 76,5 milioni di dollari tramite un aumento di capitale.

Le azioni di BitMine e SharpLink hanno reagito positivamente alle notizie, rispettivamente con un rialzo del 7% e dell’1,2%.

Ethereum verso nuovi massimi?

Nonostante la volatilità di ottobre e un calo di circa il 10% nel mese, Ethereum si mantiene appena sopra i 4.000 dollari, mostrando segnali di resilienza dopo il più grande evento di liquidazioni mai avvenuto nelle crypto, con 19 miliardi di dollari di posizioni futures evaporate il 10 ottobre.

Tom Lee, popolare analista presso la CNBC e presidente di BitMine, continua a mostrare un forte ottimismo sul futuro di Ethereum. Secondo le sue previsioni, ETH potrebbe raggiungere 10.000 dollari entro la fine del 2025, con una possibile espansione fino a 60.000 dollari nel lungo periodo.

La tesi rialzista di Lee si fonda su due elementi principali:

Crescente adozione istituzionale , con aziende e fondi che utilizzano Ethereum come infrastruttura per la finanza decentralizzata



, con aziende e fondi che utilizzano Ethereum come infrastruttura per la finanza decentralizzata Tokenizzazione degli asset reali (RWA), che sta portando su blockchain immobili, azioni e obbligazioni



Nel solo primo semestre del 2025, il valore del mercato RWA su Ethereum è passato da 8,6 miliardi a 25 miliardi di dollari, con stime che prevedono un’espansione fino a 30.000 miliardi di dollari entro il 2030. Questa crescita, unita alla scarsità dell’offerta e ai crescenti depositi di ETH in staking, potrebbe spingere il prezzo di ETH verso nuovi massimi storici.

